Képzelje el, hogy van egy politikusokból álló testület, benne olyan hardcore politikusokkal, mint Tarr Zoltán, Ruszi-Szendi Romulusz vagy Magyar Péter, akik egy általuk, illetve pártjuk által tematizált és kreált ügyben maguk elé rendelik Varga Juditot. Mivel a volt igazságügy-miniszter nem kíván részt venni a politikai cirkuszban, ezért az illusztris társaság nemes egyszerűséggel fizikai kényszert alkalmazva előállíttatja, és a nyilvánosságtól visszavonuló politikust végül a rendőrök kísérik a bizottság elé.

Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügy-minisztert 2025. január 31-én rendőrök vezették be a parlamenti vizsgálóbizottság elé / Fotó: Reuters

Varsóból szeretettel: lengyel mintára akarja vizsgálóbizottságok elé állíttatni Orbán Viktor családját a Tisza Párt

Akármennyire is a képzelet szüleményének tűnik ez a jogállamiságot alapjaiban megkérdőjelező történet, Lengyelországban mindez megtörtént. 2025 januárjában a Donald Tusk vezette új lengyel kormány parlamenti vizsgálóbizottságot állított fel annak kivizsgálására, hogy a korábbi PiIS-kormány idején jogellenesen használták-e a Pegasus kémszoftvert ellenzéki politikusok, újságírók és más közéleti szereplők megfigyelésére.

A később Magyarországon menedékjogot kapó egykori igazságügy-miniszter, Zbigniew Ziobro többször sem tett eleget a bizottság idézésének. A politikus egészségügyi okokra hivatkozott, illetve azt állította, hogy a testület politikailag motiváltan és törvénytelenül működik. A varsói bíróság végül elrendelte, hogy a rendőrség kényszerrel állítsa elő a volt minisztert.

Január 31-én a rendőrök nem találták Ziobrót, aki éppen a jobboldali TV Republika stúdiójában adott interjút, de később, a beszélgetés után őrizetbe vették és a parlamentbe szállították. Mire azonban megérkezett, az ülést hivatalosan már lezárták, így a politikust nem hallgatták meg. A helyzet abszurditását jól illusztrálta, hogy beszámolók szerint a testület tagjai tisztában voltak azzal, hogy Ziobro időközben már megérkezett a parlament épületébe, ennek ellenére nem várták meg, inkább berekesztették az ülést.

Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy ezek a jelenetek a következő években Magyarországon is lejátszódhatnak.

A Tisza Párt tervei szerint jelentősen kibővítené a rendszerváltás óta működő vizsgálóbizottságok jogköreit: a jövőben akár többmilliós bírsággal is büntethetik azt, aki önhibájából másodszor sem jelenik meg a bizottság előtt, a harmadik távol maradás esetén pedig rendőrségi elővezetés következhetne. Az Országgyűlés rögtön fel is állított öt bizottságot:

a kegyelmi ügy,

a végrehajtások,

a spontán privatizáció,

az MNB-ügy,

valamint a gyermekvédelmi visszaélések vizsgálatára.

Bár a bizottságok 6 tagból állnak, amelyből 3 képviselőt adna a kormány, 3-at az ellenzék, ami alapján az objektivitás látszatja körvonalazódik, nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért igazgatója azt kifogásolta, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság politikai testület, amelyben politikusok ülnek, politikai felelősséget vizsgál, és politikailag motivált döntéseket hoz.

Ezért nem lehet ugyanarra a polcra helyezni, mint az igazságszolgáltatást.

Épp ez lehet a legnagyobb kritikája a Tisza Párt tervének, ugyanis jelentősen sérülhet a hatalmi ágak elválasztásának demokratikus elve. Erősen kérdéses, hogy a törvényhozó hatalmat képviselő politikusok milyen felhatalmazás alapján próbálnak ítéletet gyakorolni, vagy nyomás alá helyezni az igazságszolgáltatási szerveket.