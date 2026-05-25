Végre beindul a parlamenti munka: rögtön öt vizsgálóbizottságot állítana fel a Tisza Párt – mutatjuk a részleteket

Az ünnep miatt ezen a héten kedden, 13 órakor kezdődik az Országgyűlés ülése. A napirend elfogadása után a képviselők több, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról is dönthetnek. Az országgyűlési törvény alapján ezek létrehozásáról vita nélkül határoz a parlament.

A tervek szerint az országgyűlési ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik / Fotó: Hegedüs Róbert

Öt vizsgálóbizottságot állított Magyar Péter

A határozati javaslatok szerint öt vizsgálóbizottság kerülhet napirendre. Ezek közül az egyik a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, egy másik a kegyelmi ügy felelőseit vizsgálná. Külön testület foglalkozhatna a spontán privatizációval és a közvagyon elvesztésével, valamint az MNB működésével kapcsolatos visszaélések feltárásával is. Az ötödik kezdeményezés

a végrehajtási visszaélések kivizsgálását célozza.

A vizsgálóbizottságok felállítása a Tisza Párt részéről azt jelzi, hogy a frakció több, korábban vitatott közéleti és intézményi ügyet parlamenti keretek között kíván vizsgálni. Az ellenzéki, illetve korábbi kormányoldali szereplők szempontjából ugyanakkor ezek a testületek politikai elszámoltatási eszközként is értelmezhetők. A parlamenti eljárás oldaláról nézve a bizottságok létrehozása önmagában még nem jelent megállapítást, hanem a feltáró munka intézményi keretét adja meg.

Sűrű lesz az Országgyűlés ülése

A keddi ülésen Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyéről is dönthetnek. A fideszes politikus a Józan ész című műsorban arról beszélt, hogy maga is meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. A Magyar Nemzet szerint a politikus úgy fogalmazott: Magyar Péterrel szemben ő nem bújik a mentelmi joga mögé. A határozathozatalokat követően az azonnali kérdések és válaszok órája következik, majd félórás időkeretben kérdések hangzanak el.

A hét másik, szerdai ülésen kiemelt politikai ügye az alaptörvény tizenhatodik módosításának vitája lehet. A javaslatot Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora nyújtotta be. A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, ráadásul visszamenőleges hatállyal. Ez azt jelentené, hogy

a szabály Orbán Viktorra is vonatkozna.

Magyar Péter a kampányban többször beszélt arról, hogy választási győzelem esetén az alaptörvényben korlátoznák a miniszterelnöki ciklusok számát. A Tisza Párt korábban azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt. A bírálók szerint ugyanakkor a javaslat politikai célja Orbán Viktor esetleges visszatérésének kizárása lehet.