27 millióról indul a Porsche-verő családi szedán: ezt fogják gyártani Kecskeméten – 750 kilométeres hatótáv, brutális gyorsulás

Hivatalosan is megkezdődött az új, tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztály sorozatgyártása a kecskeméti üzemben. A vállalat ezzel nemcsak új korszakot nyitott magyarországi gyárában, hanem egy olyan modellt is piacra dobott, melynek indulóára már közel 28 millió forint. A gyáravatón Magyar Péter miniszterelnök és a Mercedes-Benz vezetése egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a beruházás mérföldkő a magyar autóipar és a vállalat jövője szempontjából.

Bemutatták Kecskeméten az új elektromos Mercedes C-osztályt: nagyon elégedett vele a gyártó, Magyar Péter is csak ajánlani tudja Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az új elektromos C-osztály a Mercedes első tisztán elektromos alapmodellje, melyet már teljes egészében a vállalat új generációs elektromos platformjára fejlesztettek. Az autó 27,05 millió forintos indulóáron rendelhető, ezzel a prémium elektromos szedánok piacán versenyez.

A Mercedes szerint az új modell egyik legnagyobb előnye a hatótávolság:

a legkedvezőbb változat akár 753 kilométeres WLTP-hatótávra is képes,

miközben 800 voltos elektromos architektúrát kapott, mely lehetővé teszi a nagy teljesítményű gyorstöltést is.

A Kecskeméten gyártott tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztály csúcsváltozata 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 kilométeres sebességre. A Mercedes-Benz hivatalos magyar oldala és a technikai adatok alapján maximális teljesítménye 489 lóerő, amihez 800 newtonméteres nyomaték társul.

Az autó a Mercedes legújabb MBUX infotainment rendszerét használja mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal, emellett több tucat szenzor és új generációs vezetéstámogató rendszer segíti a vezetőt.

A modell több felszereltségi szinttel is elérhető, köztük az Avantgarde és az AMG Line kivitelekkel, melyek eltérő külső és belső megjelenést, valamint különböző kényelmi és technológiai extrákat kínálnak.

A világ egyik legfontosabb Mercedes-központja lett Kecskemét

Az új modell gyártásának elindítása egy csaknem egymilliárd eurós beruházás része, melynek eredményeként megduplázódik a kecskeméti üzem kapacitása. A megnyitón Magyar Péter arról beszélt, hogy a magyar kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor elvárja a jogszabályok betartását, a magyar munkavállalók megbecsülését és a hazai beszállítók minél nagyobb arányú bevonását.