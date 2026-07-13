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autógyártás
elektromos autók
Mercedes C-osztály
Mercedes
Kecskemét

27 millióról indul a Porsche-verő családi szedán: ezt fogják gyártani Kecskeméten – 750 kilométeres hatótáv, brutális gyorsulás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új korszak kezdődött a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában: elindult a vállalat első tisztán elektromos C-osztályának sorozatgyártása. Az új Mercedes C-osztály már közel 28 millió forintos indulóáron rendelhető Magyarországon, a gyáravatón pedig Magyar Péter és a vállalat vezetése egyaránt a beruházás stratégiai jelentőségét hangsúlyozta.
VG
2026.07.13, 12:56
Frissítve: 2026.07.13, 13:45

Hivatalosan is megkezdődött az új, tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztály sorozatgyártása a kecskeméti üzemben. A vállalat ezzel nemcsak új korszakot nyitott magyarországi gyárában, hanem egy olyan modellt is piacra dobott, melynek indulóára már közel 28 millió forint. A gyáravatón Magyar Péter miniszterelnök és a Mercedes-Benz vezetése egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a beruházás mérföldkő a magyar autóipar és a vállalat jövője szempontjából.

Bemutatták Kecskeméten az új elektromos Mercedes C-osztályt: nagyon elégedett vele a gyártó, Magyar Péter is csak ajánlani tudja Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az új elektromos C-osztály a Mercedes első tisztán elektromos alapmodellje, melyet már teljes egészében a vállalat új generációs elektromos platformjára fejlesztettek. Az autó 27,05 millió forintos indulóáron rendelhető, ezzel a prémium elektromos szedánok piacán versenyez.

A Mercedes szerint az új modell egyik legnagyobb előnye a hatótávolság:

  • a legkedvezőbb változat akár 753 kilométeres WLTP-hatótávra is képes, 
  • miközben 800 voltos elektromos architektúrát kapott, mely lehetővé teszi a nagy teljesítményű gyorstöltést is.

A Kecskeméten gyártott tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztály csúcsváltozata 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 kilométeres sebességre. A Mercedes-Benz hivatalos magyar oldala és a technikai adatok alapján maximális teljesítménye 489 lóerő, amihez 800 newtonméteres nyomaték társul. 

Az autó a Mercedes legújabb MBUX infotainment rendszerét használja mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal, emellett több tucat szenzor és új generációs vezetéstámogató rendszer segíti a vezetőt.

A modell több felszereltségi szinttel is elérhető, köztük az Avantgarde és az AMG Line kivitelekkel, melyek eltérő külső és belső megjelenést, valamint különböző kényelmi és technológiai extrákat kínálnak.

A világ egyik legfontosabb Mercedes-központja lett Kecskemét

Az új modell gyártásának elindítása egy csaknem egymilliárd eurós beruházás része, melynek eredményeként megduplázódik a kecskeméti üzem kapacitása. A megnyitón Magyar Péter arról beszélt, hogy a magyar kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor elvárja a jogszabályok betartását, a magyar munkavállalók megbecsülését és a hazai beszállítók minél nagyobb arányú bevonását.

A Mercedes most átadott kecskeméti gyártósora: csúcstechnika készül Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A miniszterelnök szerint a beruházás azt bizonyítja, hogy Magyarország képes a legmodernebb autóipari fejlesztések befogadására, miközben a cél az, hogy egyre több magyar kis- és középvállalkozás kapcsolódjon be a nemzetközi beszállítói láncokba.

Az eseményen Magyar Péter maga is volán mögé ült, és a Mercedes-Benz vezetőivel közösen mutatta be az új modellt. 

A miniszterelnök arra biztatta az érdeklődőket, hogy próbálják ki az elektromos autókat, mert szerinte vezetési élményben is új szintet képviselnek.

Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója szintén méltatta a kecskeméti gyár teljesítményét, és kiemelte, hogy ritka alkalom, amikor egy miniszterelnök személyesen vezeti az új C-osztályt. Úgy fogalmazott, Magyar Péter kiváló sofőrnek bizonyult, a vállalat számára pedig továbbra is az ügyfélközpontúság, az innováció és a versenyképesség jelenti a három legfontosabb alapelvet.

A Mercedes vezetése szerint az elektromos C-osztály gyártása csak az első lépés. A következő években további új generációs elektromos modellek készülhetnek Kecskeméten, így a magyar gyár szerepe tovább erősödhet a Mercedes globális termelési hálózatában. Az egymilliárd eurós fejlesztéssel a vállalat célja, hogy a kecskeméti üzem hosszú távon is az elektromos átállás egyik meghatározó európai központja legyen.

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