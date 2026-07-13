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kiskereskedelem
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nagykereskedelmi ár
dízelár

Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon, senki nem erre készült – ennyibe kerül keddtől a benzin és a dízel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erre kell készülniük az autósoknak. Az új üzemanyagárról hozott döntés meglepő trendet mutat, de nem lehet véglegesnek tekinteni. A tapasztalatok szerint ugyanis a kiskereskedelmi árak végül követi fogják a nemzetközi piaci folyamatokat.
Hecker Flórián
2026.07.13, 12:48
Frissítve: 2026.07.13, 13:27

Némiképp szokatlan időpontben, csak hétfő kora délután jelent meg, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára holnaptól.

üzemanyag
Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon, senki nem erre készült / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Holtankoljak.hu a gyakorlat szerint jellemzően délelőttönként teszi közzé a soron következő árdöntéseket, ezúttal viszont csúszás történt. Az üzemanyagár-figyelő blog nem csak ezzel okozott meglepetést, hanem magával a határozattal is.

Ugyanis ha valamikor, most minden esély megvolt egy nagyobb áremelésre.

Hétfő hajnalban ugyanis villámgyorsan 75 dollárról 80 dollár közelébe drágult a Brent olaj jegyzése. Miközben a dollárral szemben a forint inkább gyengülő pályán halad: egy hete 310 forint váltották, jelenleg 312 forint körül alakul ugynanez. De közben jelentős ingadozások álltak be az árfolyamban.

Márpedig a nagykereskedelmi üzemanyagár meghatározásánál éppen ez a két szempont a legjelentősebb, ami alapvetően eldönti, hogy drágulás vagy árcsökkenés következik.

A nagykereskedelmi árak azért is fontosak, mert a kiserkeskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően ehhez igazodnak és lekövetik az árváltozásokat.

Ilyen előzmények után arra lehetett számítani, hogy Magyarországon üzemanyagár-emelés fog történni keddtől.

Ez most tényleg meglepetés: bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon

Ehhez képest váratlanul hatott az új nagykereskedelmi árdöntés. A Holtankoljak.hu legalábbis arról számolt be, hogy 

holnaptól továbbra sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint az elmúlt napokban kiegyensúlyozottan alakult a nagykereskedelmi árszint, így újabb módosításra ezúttal sem kerül sor.

A mai országos átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin – 587 Ft/liter,
  • gázolaj – 608 Ft/liter.

Ezzel immáron negyedik alkalommal történt meg sorozatban, hogy a nagykereskedők változatlanul hagyták az aktuális üzemanyagárakat. Pedig bőven lett volna okuk hozzányúlni.

Az elmúlt hónapok eseményei jól mutatják, hogy a nemzetközi olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a közel-keleti geopolitikai fejleményekre. Amikor a konfliktusok eszkalálódnak vagy az ellátási útvonalak biztonsága kerül veszélybe, a piacok gyors áremelkedéssel reagálnak, míg a feszültségek enyhülése vagy a tűzszüneti bejelentések rendszerint az árak stabilizálódását vagy mérséklődését eredményezik.

Fog drágulni az üzemanyag Magyarországon?

Csakhogy most már nem csak az olajpiacot kell figyelni. Meg kell különböztetni ugyanis a nyersolaj és a finomított termékek piacát. A töltőállomási árakat nem közvetlenül a kőolaj, hanem elsősorban a benzin és a gázolaj nemzetközi jegyzésárai befolyásolják.

Az elmúlt hetekben a finomított termékek piacán a közel-keleti eseményektől függetlenül is feszesebb kínálati helyzet alakult ki, amihez hozzájárultak

  • az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások,
  • az orosz exportkorlátozások,
  • valamint az európai importszabályok szigorodása is.

A jelenlegi helyzetet ezért egyre inkább termékpiaci, mintsem nyersolajpiaci válságként lehet értelmezni: a fő kockázatot nem a nyersolaj rendelkezésre állása, hanem a finomított termékek szűkülő kínálata jelenti.

Ennek eredményeként a termékárak sok esetben gyorsabban emelkednek, mint maga a nyersolaj ára: a múlt szerdai kereskedés során például a kőolaj ára mintegy 6 százalékkal emelkedett,

miközben a gázolaj európai jegyzésára közel 13 százalékkal nőtt.

Tény, hogy a kőolaj világpiaci árának vagy a nagykereskedelmi árak változása nem jelenik meg azonnal és automatikusan a magyarországi töltőállomások áraiban. Ugyanakkor a jelenleg tapasztalható csúszás már inkább túlvan ezen. 

A fogyasztóknak arra kell készülniük, hogy a kiskereskedelmi árak követi fogják végül a nemzetközi piaci folyamatokat. De azt is érdemes hozzátenni, hogy az árak változásának ütemét a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős verseny is mérsékli, ami tompítja a nemzetközi ármozgások közvetlen hatását.

A legközelebbi nagykereskedelmi árváltozás kedden esedékes.

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