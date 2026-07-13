Augusztus 20-i tűzijáték: totális fordulat történt, Magyar Péter egyáltalán nem számított rá – eldőlt, hogyan szervezi meg a Tisza-kormány az állami ünnepséget

Bár Magyar Péter szerint az idei augusztus 20-i tűzijátékot és a kapcsolódó programokat még az Orbán-kormány rendelte meg és fizette ki, a háttérben olyan fordulat történt, amely alapján könnyen lehet, hogy végül nem az eredetileg kiválasztott cég rendezi meg az állami ünnepséget.

Nagy fordulat előtt az augusztus 20-i tűzijáték / Fotó: Máthé Zoltán

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött szerződés ugyanis időközben megszűnt, ezért az állam rendkívüli közbeszerzésben keres új kivitelezőt, akinek alig néhány hét maradhat a teljes rendezvénysorozat megszervezésére.

A miniszterelnök a Redditen tartott kérdezz-felelek során egy felhasználó kérdésére azt mondta, hogy

idén is lesz augusztus 20-án tűzijáték és drónshow, mert ezeket még az előző kormány rendelte meg és fizette ki.

„Már előre megrendelte és kifizette az Orbán-kormány” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a nemzeti ünnepet szerényebb formában tartják meg.

A kijelentés ugyanakkor azért is érdekes, mert a rendezvény lebonyolításáról szóló állami szerződés körül az elmúlt hetekben jelentős változások történtek.

Februárban még Balásy Gyula cége nyerte el a munkát

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) február 10-én hirdette ki az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésének nyertesét. A megbízást a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. nyerte el.

A nettó 9,8 milliárd, bruttó mintegy 12,5 milliárd forintos szerződést másnap alá is írták, a vállalkozó pedig megkezdte a teljesítést.

A szerződés alapján az állami ünnepség valamennyi fontos elemét – a tűzijátékot, a kulturális programokat, a színpadokat, a technikai hátteret és a kapcsolódó logisztikai feladatokat – a Lounge Event szervezte volna meg.

A munkálatok el is indultak, a szerződés szerinti előlegeket az állam ki is fizette, bár azok összegét nem hozták nyilvánosságra.A helyzet azonban májusban gyökeresen megváltozott.

A Balásy-cégcsoporttal kapcsolatban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás indult, a cégek bankszámláit zárolták, emellett NAV-végrehajtás is indult.

Ezt követően a kormányzat előbb megszüntette a társaságok részvételét a központosított állami kommunikációs beszerzésekben, majd a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Eventtel fennálló keretszerződéseit is felmondta.