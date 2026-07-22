Varga Mihály a parlamentben: az MNB felszámolta Matolcsy hagyatékát és visszatért az eredeti mandátumához

Egyhangúlag elfogadásra javasolta a parlamentnek a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága szerdai ülésén, amelyen a Fideszes és a KDNP-s tagok nem vettek részt. A meghallgatáson Varga Mihály az előző vezetés hagyatékáról, a jegybank legfontosabb feladatairól, a magyar gazdasági helyzetéről és a jövőbeli kamatcsökkentésekről is beszélt.

Varga Mihály jelezte, mikor jöhet újabb kamatcsökkentés – történelmi csúcson a magyar devizatartalék, a forint jövőjéről is beszélt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály jegybankelnök a 120 oldalas jelentésről szóló összefoglalójában kiemelte: vezetése óta az MNB az alapfeladatára koncentrál, ami az árstabilitás elérése és fenntartása, vagyis, hogy a gazdaság minél kisebb infláció mellett működjön, minél kisebb infláció legyen az, amelyik az emberek jövedelmét, vagyonát és más eszközeit érinti.

Ez volt a legfontosabb feladatunk, ez törvényi kötelezettségünk is, emellett

arra kívántunk koncentrálni, hogy az árfolyam stabilizálásával és a tartalékok növelésével tegyük ütőképessé a monetáris politikát

– fogalmazott.

Az infláció a tavaly év eleji 5,5 százalékos szintről 2025. decemberre a 3,3 százalékra, a jegybanki toleranciasáv közelébe csökkent, majd idén év elején 2,1 százalékra a kedvező tendencia folytatódásával. Ez részben az erősebb árfolyamnak is köszönhető, illetve annak, hogy az év eleji átárazások mértéke 25 éve nem volt ilyen alacsony – mondta a jegybank első embere.

Soha ilyen magas nem volt a tartalék mint most

Kitért arra: nem hisz abban, hogy hosszú távon egy gazdaságot csak leértékeléssel, gyenge valutával, gyenge árfolyammal lehet versenyképessé tenni. Ez átmenetileg okozhat sikereket, de hosszú távon versenyképessé biztosan nem tesz egy gazdaságot. Ezért is az árfolyam nem közvetlen célja a monetáris politikának, nincs árfolyamcélja a jegybanknak – szögezte le.

Az ország devizatartalékáról elmondta: 2024 végén 44 milliárd euró volt, jelenleg 61 milliárd euró fölötti. Arra törekedtek, hogy ezt a tartalékot építsék, mert ez a befektetők számára eligazítást ad egy ország működőképességéről, vagy éppen gyenge pontjairól.

Történelmileg soha ilyen magas nem volt a tartalék mint most

– mondta Varga Mihály, majd megjegyezte: 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik az ország, ami a biztonságot szolgálja.