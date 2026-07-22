Kapitány István a fejéhez kap: itt az első benzinkút Magyarországon, ahol kifogy a dízel és nem lehet tankolni – „Fizikai áruhiánnyal küzdünk”
Újabb piaci szereplő jelzett néhány napon belül problémát a magyarországi dízelellátással kapcsolatban. Az Envi Group közölte, hogy a magyar és a nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt akadozik a gázolaj-utánpótlása, egyes töltőállomásain pedig átmenetileg elfogyhat a dízel. A vállalat szegedi, Napfényparkban működő kútján már az értékesítés leállítását is kilátásba helyezték, mert a készlet a közlés szerint kifogyóban van.
Az Envi Group Facebook-bejegyzésében fizikai áruhiányról írt. A társaság azt közölte, hogy munkatársai igyekeznek folyamatosan fenntartani az ellátást, de ezt a jelenlegi helyzetben nem minden állomáson tudják garantálni. A vállalat a bejegyzéshez fűzött kommentben külön kitért a szegedi kútra. Tájékoztatása szerint a nemzetközi ellátási helyzet és a Magyarországon kialakult árstruktúra miatt
a szegedi Tesco parkolójában található állomáson hamarosan elfogyhat a gázolaj, ezért az értékesítés lezárására készülnek.
Az Envi Group közlése azért figyelemre méltó, mert néhány nappal korábban az Auchan benzinkúthálózata is korlátozást vezetett be a dízel értékesítésében. Az Auchan töltőállomásain július 18-tól egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.
Az Auchan nem árulta el, mi indokolta a mennyiségi korlátozást, ezért abból önmagában nem lehetett arra következtetni, hogy készlethiány vagy ellátási zavar alakult ki. Az Envi Group mostani tájékoztatása azonban már kifejezetten akadozó utánpótlásról és fizikai áruhiányról szól.
A rövid időn belül érkező két bejelentés ugyanakkor arra utal, hogy legalább
egyes kiskereskedőknél nehezebbé vált a gázolaj folyamatos és gazdaságosan fenntartható beszerzése.
Az Envi Group megfogalmazása szerint nemcsak a nemzetközi ellátási helyzet, hanem a magyarországi árstruktúra is szerepet játszik a problémában.
Ez arra enged következtetni, hogy nem feltétlenül kizárólag az üzemanyag fizikai elérhetőségéről van szó. Az is számíthat, hogy a kisebb vagy diszkontáron értékesítő kutak milyen áron tudnak új készletet vásárolni, és azt milyen fogyasztói áron tudják továbbadni. Az Envi Group ennél részletesebben nem fejtette ki, mit ért a hazai árstruktúra alatt.
A kormány szerint nincs ellátási probléma
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábbi közlése szerint sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki üzemanyag-ellátási probléma. A nyilvánosan ismertetett készletadatok alapján csaknem 390 ezer tonna dízel áll rendelkezésre, ami körülbelül negyven napra fedezheti a hazai fogyasztást.
A benzinkészlet hozzávetőleg 230 ezer tonna, ami mintegy ötvennapos felhasználásnak felelhet meg. A nyersolaj-tartalékok a közölt adatok szerint ismét elérték a többéves átlagos szintet, a finomított üzemanyagok készlete azonban továbbra is valamivel elmarad a korábban megszokott mennyiségtől.
Az országos tartalékok megléte és az egyes töltőállomások ellátása nem ugyanazt mutatja. Attól még, hogy országos szinten elegendő készlet áll rendelkezésre, egyes hálózatok vagy kutak beszállítása átmenetileg akadozhat. Ebben szerepet játszhat a beszerzési ár, a logisztika, a szállítói kapacitás és a kiskereskedő saját készletszintje is.