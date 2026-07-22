Kiszivárgott: titkos terven dolgozik Európa, brutális összegből fejlesztene nagy hatótávolságú rakétát, amely mélyen Oroszország belsejébe csapódna be
Nagy-Britannia és Németország egy titkos fejlesztésű, akár 2000 kilométeres hatótávolságú rakétán dolgozik, amely stratégiai célpontokat is elérhet Oroszország mélyén. A program nemcsak a NATO csapásmérő képességeit erősítené, hanem Európa amerikai fegyverektől való függőségét is csökkentené.
A német Welt értesülései alapján London és Berlin egy szigorúan titkos program keretében fejleszti a Deep Precision Strike (DPS) nevű rakétát.
A fegyvert elsősorban stratégiai katonai célpontok – például logisztikai központok, parancsnokságok és utánpótlási útvonalak – megsemmisítésére szánják egy esetleges NATO-Oroszország konfliktus esetén.
A projektet a NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján mutatták be egy 35 milliárd eurós, brit vezetésű kezdeményezés részeként, amelyben összesen 12 szövetséges ország vesz részt. A tervek szerint Németország jelentős pénzügyi támogatást biztosítana, míg Nagy-Britannia a technológiai fejlesztésben vállalna vezető szerepet.
A lap szerint jelenleg két változatot vizsgálnak. Az egyik egy alacsonyan repülő robotrepülőgép lenne, amely képes lehet kijátszani az orosz légvédelmi rendszereket. A másik egy hiperszonikus rakéta, amely a hangsebesség ötszörösét meghaladó sebességgel haladhat.
NATO-fejlesztés az USA nélkül
A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy Európa saját nagy hatótávolságú csapásmérő képességet építsen ki, mivel jelenleg a NATO ezen a területen nagyrészt az amerikai Tomahawk robotrepülőgépekre támaszkodik.
Sidharth Kaushal, a brit Royal United Services Institute rakétaszakértője szerint a Deep Precision Strike olyan képességet jelent, amellyel a frontvonaltól távol fekvő, stratégiai jelentőségű célpontokat lehet megsemmisíteni, ezzel megbénítva az ellenség utánpótlását és irányítását.
A program a 2024-es Trinity House Nyilatkozatra és a 2025-ös Kensington Megállapodásra épülő brit–német védelmi együttműködés része. Ennek keretében több német hadiipari vállalat is jelentős beruházásokat hajtott végre Nagy-Britanniában, miközben a két ország egyre szorosabban működik együtt a fejlett fegyverrendszerek fejlesztésében.
Ugyanakkor több katonai szakértő szerint túl lassan halad a projekt.
Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek korábbi parancsnoka „abszurdnak” nevezte, hogy a rakétát csak 2034-re tervezik hadrendbe állítani, miközben Ukrajna már jelenleg is rendelkezik olyan drónokkal, amelyek akár 2000 kilométeres távolságra is képesek csapást mérni.
Hasonlóan vélekedett Nico Lange német biztonságpolitikai szakértő is, aki szerint Európának éveken belül, nem pedig egy évtized múlva kellene rendelkeznie saját földi indítású nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverekkel.
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