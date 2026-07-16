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rendőrség
közlekedés
változás

Változás lépett életbe a rendőrségnél: új szabályok jönnek az autóik fényhídjainál, kiborult a szakszervezet – „jó részük erre eleve nem is alkalmas!"

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Olyan utasítást kapott a rendőrség állománya, amely minden közlekedőt érint. Ezentúl a szolgálatban lévő járművek fényhídjai közlekedés közben folyamatosan világítani fognak. A változásra a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) hívta fel a figyelmet. A döntést maga a KRSZ és több hozzászóló is élesen kritizálta.
VG
2026.07.16, 19:20

„Tájékoztatom, hogy Rendészeti államtitkár úr feladatmeghatározásának megfelelően, 2026. július 15-től a közterületi szolgálat ellátása során, a szolgálati gépjárművekkel történő közlekedés ideje alatt azokon a járműveken, amelyek fényhídja rendelkezik rögzített fény üzemmóddal és annak aktiválása lehetséges, azt nappal és éjszaka egyaránt alkalmazni kell" − olvasható a KRSZ által közzétett levélben.

Nem mindenki fogadta örömmel az államtitkár döntését
Nem mindenki fogadta örömmel az államtitkár döntését /  Fotó: csikiphoto

Nem mindenki fogadta örömmel a döntést

A KRSZ szerint a frissen kinevezett államtitkáron, dr. Tóth Gáboron nagy a nyomás és a kényszer, a kihívásokkal pedig valamit kezdeni kellene, de a lépést nem tartják szakmailag megalapozottnak:

Valamit tenni kellene, ami látható, érezhető. De ezt ugyan már minek? A megkülönböztető jelzéssel felszerelt járműveink jó része erre eleve nem is alkalmas

− olvasható a Facebookon közzétett bejegyzésben, amely a döntést a láthatósági átvető (mellény) 2009-es bevezetéséhez hasonlítja.

A szakszervezet véleménye szerint a lépés célja, hogy a rendőrség létszámproblémáit a jobb láthatóság segítségével fedje el. A bejegyzés szerzője rámutat, hogy az intézkedés több szempontból is problémás lehet:

  • A folyamatosan világító fényhíd ellenére egy darab rendőrautó, az egy darab rendőrautó marad.
  • A közlekedők félreértelmezhetik a folyamatosan világító berendezést.

Az már korábban is bevett szokás volt, hogy a rendvédelmi és mentési szervek statikus üzemmódban használták a fényjelzést, azonban ennek célja az, hogy bizonyos esetekben tájékoztatást adjon a szerv jelenlétéről, esetleg preventív hatású legyen. Ez azonban nem mindig kívánatos:

A lopakodó üzemmódnak annyi, a díler meg a vevő látja 1 kilométerről, hogy jön a szerv, a közlekedő rögtön kapcsolja az övet, aki tilosban jár lefordul az első mellékutcán, mielőtt felfigyelnénk rá

− írta egy kommentelő, egy másik pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a 90-es években olykor még a fényszórót is lekapcsolták néhány esetben.

A KRSZ a bejegyzésben hangsúlyozza, hogy a kritikák ellenére a parancsot természetesen mindenki végrehajtja.

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