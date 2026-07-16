Szintet lépett az uniós pénzeket érintő görög agrártámogatási botrány: négy parlamenti képviselőt is megvádoltak

Az Európai Ügyészség (EPPO) több nyomozást is folytat egy állítólagos szervezett csalási ügyben, amelyben a Görög Közösségi Támogatások Orientációs és Garanciaügynökségének (OPEKEPE) köztisztviselői vettek részt. Az EPPO athéni irodájának július 16-i közlése szerint a vádlottak közé került immár négy görög parlamenti képviselő, az uniós agrártámogatások kifizetéséért és ellenőrzéséért felelős OPEKEPE korábbi elnöke, a közvetlen támogatások volt főigazgatója, két egykori regionális igazgató, politikai munkatársak, egy állatorvosi tisztviselő, valamint több támogatási kedvezményezett is.

Az Európai Ügyészség (EPPO) gyanúja nyomán civil ruhás rendőrök kísérték Athénban 2025. október 23-án a letartóztatott gyanúsítottakat. A vád szerint, nagyüzemben ment az uniós pénzek lenyúlása Fotó: AFP

Az EPPO szerint a bizonyítékok arra utalnak, hogy egyes szereplők jogellenesen avatkozhattak be az adminisztratív és ellenőrzési eljárásokba. A gyanú szerint kötelező vizsgálatok lezárása után adatokat módosítottak, befolyásolták a helyszíni ellenőrzéseket, eltitkolták vagy manipulálták azok eredményeit, illetve hamis hatósági igazolásokat állítottak ki.

A volt OPEKEPE-elnököt öt rendbeli hűtlen kezeléssel, a közvetlen támogatások egykori főigazgatóját két rendbeli hűtlen kezeléssel vádolják. A két korábbi regionális vezetőnek szintén hűtlen kezelés, illetve uniós pénzek jogellenes kezelése miatt kell felelnie.

A négy jelenlegi parlamenti képviselő közül hármat hűtlen kezelésre való felbujtással, egy képviselőt pedig az uniós források jogellenes kezelésére való felbujtással vádolnak.

Egyikükkel szemben hamis hatósági igazolás kiállítására és számítógépes csalás kísérletére való felbujtás miatt is vádat emeltek.

A görög parlament április 24-én oldotta fel 11 hivatalban lévő képviselő mentelmi jogát, hogy az uniós ügyészek folytathassák a vizsgálatot. Hét jelenlegi és két korábbi képviselővel szemben végül elegendő bizonyíték hiányában megszüntették az eljárást, három volt parlamenti képviselő ügyében azonban még tart a nyomozás.

A most megvádoltak elmarasztalás esetén legfeljebb ötéves szabadságvesztésre, valamint a görög jogszabályok szerinti pénzbírságra számíthatnak. Az EPPO hangsúlyozta, hogy jogerős bírósági ítéletig valamennyi érintettet megilleti az ártatlanság vélelme. Más éveket és további szereplőket érintő vizsgálatok szintén folyamatban vannak.