Deviza
EUR/HUF361,79 +0,65% USD/HUF316,36 +0,95% GBP/HUF426,08 +0,43% CHF/HUF391,08 +0,43% PLN/HUF83,55 +0,46% RON/HUF69,05 +0,64% CZK/HUF14,94 +0,61% EUR/HUF361,79 +0,65% USD/HUF316,36 +0,95% GBP/HUF426,08 +0,43% CHF/HUF391,08 +0,43% PLN/HUF83,55 +0,46% RON/HUF69,05 +0,64% CZK/HUF14,94 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15% BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jég
Németország
mezőgazdasági biztosító
mezőgazdaság
jégeső
jégkármérséklő rendszer
jégkár

Brutális jégeső tartolt le 100 000 hektárnyi termőföldet: átszámítva mintegy 20 milliárd forintos kárt okozhatott a gazdáknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig két nap alatt legalább 50 millió eurós, átszámítva csaknem 20 milliárd forintos mezőgazdasági kárt okoztak a Németországon átvonuló heves zivatarok. A jégeső és a viharos szél százezer hektárnyi termőterületet érintett, helyenként pedig közvetlenül az aratás előtt semmisítette meg a gabona- és repceállományokat.
Dénes Zoltán
2026.07.16, 18:51

Súlyos veszteségeket okozott a német gazdálkodóknak a napokban érkezett viharsorozat. A Vereinigte Hagel mezőgazdasági biztosító első becslése szerint mindössze 48 óra alatt legalább 50 millió euró kár keletkezett, a károsodott mezőgazdasági területek nagysága pedig elérte a 100 ezer hektárt. A jégeső által okozott kár végleges összege ennél is magasabb lehet, mivel a kárfelmérés még tart.

jégeső, jégkár, Németország
Súlyos károkat okozott a búzatáblákon is a németországi jégeső Fotó: Nancy Anderson

A szélsőséges időjárás két egymást követő hullámban csapott le Németországra. Előbb az ország északi felén pusztítottak jégesővel, felhőszakadással és viharos széllökésekkel kísért zivatarok, majd alig egy nappal később a déli tartományokban alakultak ki jelentős károk. Az érintett térségek közé tartozott többek között 

  • Alsó-Szászország északkeleti része, 
  • Észak-Hessen, Frankfurt tágabb környezete, 
  • Ostwestfalen-Lippe, valamint Türingia, 
  • Schleswig-Holstein, 
  • Mecklenburg–Elő-Pomeránia, 
  • Baden-Württemberg és Bajorország több körzete.

Jégeső: közvetlenül az aratás előtt pusztult el a termés

A legnagyobb veszteségeket a már szinte teljesen beérett búza- és repceállományok szenvedték el. Ebben a fejlődési szakaszban a növények már nem képesek regenerálódni, így ahol a jég leverte a kalászokat vagy a repce becőit, ott a termés jelentős része végleg elveszett.

A biztosító beszámolója szerint egyes repcetáblák úgy néznek ki, mintha már kombájnnal learatták volna őket. Valójában azonban a jég és a szél törte, illetve tépte le a növényeket. A repcemag közvetlenül a talajra hullhatott, ahol már nem takarítható be gazdaságosan.

A gabonánál a jég nemcsak a kalászokat verheti le, hanem a szárak megdőlését és törését is okozhatja. Ez jelentősen megnehezíti a betakarítást, növeli a szemveszteséget, és ronthatja a még megmaradt termény minőségét. A nedves, sérült állományokban emellett gyorsan növekedhet a gombás fertőzések és a csírázás kockázata.

A kukorica, a burgonya és a szőlő sem menekült meg

A károk nem korlátozódtak a kalászosokra és a repcére. A jelentések szerint kukorica-, burgonya-, komló- és szőlőültetvények is megsérültek. Nürnberg és Stuttgart térségéből olyan gazdaságokról is érkeztek beszámolók, ahol egyes táblákon teljes terméskieséssel számolnak.

A kukoricában a jég szétroncsolhatta a leveleket és megsérthette a szárakat. A növény ugyan a fejlődési állapottól függően részben regenerálódhat, de a levélfelület elvesztése és a szársérülések jelentős hozamcsökkenést okozhatnak. A burgonyánál a lomb károsodása akadályozza a gumók további növekedését, a sérülések pedig növelik a növénybetegségek kialakulásának veszélyét.

Különösen nagy lehet az egy hektárra jutó veszteség a komló- és szőlőültetvényeken. Ezekben a magas értékű kultúrákban a hajtások, levelek és termések fizikai sérülése nemcsak az idei hozamot, hanem a betakarítható áru minőségét is ronthatja.

A biztosítás sem minden gazdaság veszteségét fedezi

A mezőgazdasági biztosítók szakértői megkezdték a helyszíni szemléket, de a tényleges hozamveszteség megállapítása hosszabb időt vehet igénybe. A jelenlegi 50 millió eurós összeg ezért még csak előzetes becslés.

A kifizetések mértéke attól is függ, hogy az érintett gazdálkodók milyen biztosítással rendelkeznek. A hagyományos jégkárbiztosítás elsősorban a jégverésből eredő termésveszteséget fedezi, míg a vihar, a felhőszakadás vagy a tartós vízborítás okozta károkhoz szélesebb körű, több veszélynemre szóló biztosítás szükséges.

A németországi esemény újra rámutat arra, hogy a betakarítás előtti hetekben egyetlen rövid ideig tartó, de intenzív viharcella is egész gazdaságok éves bevételét veszélyeztetheti és, hogy milyen fontos lehet egy a magyarországihoz hasonló jégkármérséklő redndszer.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu