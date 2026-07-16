Brutális jégeső tartolt le 100 000 hektárnyi termőföldet: átszámítva mintegy 20 milliárd forintos kárt okozhatott a gazdáknak
Súlyos veszteségeket okozott a német gazdálkodóknak a napokban érkezett viharsorozat. A Vereinigte Hagel mezőgazdasági biztosító első becslése szerint mindössze 48 óra alatt legalább 50 millió euró kár keletkezett, a károsodott mezőgazdasági területek nagysága pedig elérte a 100 ezer hektárt. A jégeső által okozott kár végleges összege ennél is magasabb lehet, mivel a kárfelmérés még tart.
A szélsőséges időjárás két egymást követő hullámban csapott le Németországra. Előbb az ország északi felén pusztítottak jégesővel, felhőszakadással és viharos széllökésekkel kísért zivatarok, majd alig egy nappal később a déli tartományokban alakultak ki jelentős károk. Az érintett térségek közé tartozott többek között
- Alsó-Szászország északkeleti része,
- Észak-Hessen, Frankfurt tágabb környezete,
- Ostwestfalen-Lippe, valamint Türingia,
- Schleswig-Holstein,
- Mecklenburg–Elő-Pomeránia,
- Baden-Württemberg és Bajorország több körzete.
Jégeső: közvetlenül az aratás előtt pusztult el a termés
A legnagyobb veszteségeket a már szinte teljesen beérett búza- és repceállományok szenvedték el. Ebben a fejlődési szakaszban a növények már nem képesek regenerálódni, így ahol a jég leverte a kalászokat vagy a repce becőit, ott a termés jelentős része végleg elveszett.
A biztosító beszámolója szerint egyes repcetáblák úgy néznek ki, mintha már kombájnnal learatták volna őket. Valójában azonban a jég és a szél törte, illetve tépte le a növényeket. A repcemag közvetlenül a talajra hullhatott, ahol már nem takarítható be gazdaságosan.
A gabonánál a jég nemcsak a kalászokat verheti le, hanem a szárak megdőlését és törését is okozhatja. Ez jelentősen megnehezíti a betakarítást, növeli a szemveszteséget, és ronthatja a még megmaradt termény minőségét. A nedves, sérült állományokban emellett gyorsan növekedhet a gombás fertőzések és a csírázás kockázata.
A kukorica, a burgonya és a szőlő sem menekült meg
A károk nem korlátozódtak a kalászosokra és a repcére. A jelentések szerint kukorica-, burgonya-, komló- és szőlőültetvények is megsérültek. Nürnberg és Stuttgart térségéből olyan gazdaságokról is érkeztek beszámolók, ahol egyes táblákon teljes terméskieséssel számolnak.
A kukoricában a jég szétroncsolhatta a leveleket és megsérthette a szárakat. A növény ugyan a fejlődési állapottól függően részben regenerálódhat, de a levélfelület elvesztése és a szársérülések jelentős hozamcsökkenést okozhatnak. A burgonyánál a lomb károsodása akadályozza a gumók további növekedését, a sérülések pedig növelik a növénybetegségek kialakulásának veszélyét.
Különösen nagy lehet az egy hektárra jutó veszteség a komló- és szőlőültetvényeken. Ezekben a magas értékű kultúrákban a hajtások, levelek és termések fizikai sérülése nemcsak az idei hozamot, hanem a betakarítható áru minőségét is ronthatja.
A biztosítás sem minden gazdaság veszteségét fedezi
A mezőgazdasági biztosítók szakértői megkezdték a helyszíni szemléket, de a tényleges hozamveszteség megállapítása hosszabb időt vehet igénybe. A jelenlegi 50 millió eurós összeg ezért még csak előzetes becslés.
A kifizetések mértéke attól is függ, hogy az érintett gazdálkodók milyen biztosítással rendelkeznek. A hagyományos jégkárbiztosítás elsősorban a jégverésből eredő termésveszteséget fedezi, míg a vihar, a felhőszakadás vagy a tartós vízborítás okozta károkhoz szélesebb körű, több veszélynemre szóló biztosítás szükséges.
A németországi esemény újra rámutat arra, hogy a betakarítás előtti hetekben egyetlen rövid ideig tartó, de intenzív viharcella is egész gazdaságok éves bevételét veszélyeztetheti és, hogy milyen fontos lehet egy a magyarországihoz hasonló jégkármérséklő redndszer.