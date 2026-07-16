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bérvita
sztrájk
IKEA Magyarország

Példátlan helyzet az IKEA-ban: mindent megakasztott a sztrájk, majdnem bezártak – a menedzserek is beálltak a kasszába

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A dolgozók szerint a bérezéssel és a munkafeltételekkel kapcsolatos problémák miatt döntöttek a munkabeszüntetés mellett. Nemcsak a logisztikát, hanem az áruházak szinte minden területét érinti az IKEA-sztrájk.
VG
2026.07.16, 19:30

Jelentős fennakadást okoz az IKEA magyarországi működésében a dolgozók sztrájkja, amelyhez a szakszervezet szerint a munkavállalók mintegy 75-80 százaléka csatlakozott. A helyzetet a vezetők próbálják kezelni: több helyen a menedzsment tagjai álltak be a kasszákhoz és a pultok mögé, hogy az áruházak ki tudjanak nyitni – írta a 24.hu.

Budapest,,Hungary,-,February,02.,2024.,Ikea,Store,Exterior,InIKEA
Vezetői segítséggel próbálja fenntartani működését az IKEA a dolgozói sztrájk idején / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Továbbra is komoly nyomás alatt működik az IKEA magyarországi hálózata, miután a dolgozók szerdán este sztrájkot kezdtek. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint csütörtökön már minden hazai áruházban és telephelyen voltak munkabeszüntetők.

Megbénult az IKEA

A sztrájk nem korlátozódik egyetlen munkaterületre: érinti a logisztikát, az áruházak részlegeit, a konyhát, a büfét, a kantint, az irodákat, a tervezést és az ügyfélszolgálatot is. A szakszervezet becslése szerint a munkavállalók 75-80 százaléka csatlakozott az akcióhoz.

A munkabeszüntetés szerda este kezdődött a logisztikai területen, majd csütörtökön a nappali műszakok dolgozói közül is sokan csatlakoztak. A szakszervezet szerint voltak olyan részlegek, ahol valamennyi munkavállaló sztrájkolt, máshol a többség döntött a munkabeszüntetés mellett.

A kialakult helyzet miatt az IKEA vezetése is kénytelen volt beavatkozni a működés fenntartása érdekében. 

A menedzsment több tagja a dolgozók helyére állt be: kasszáztak, pult mögött dolgoztak, illetve olyan feladatokat láttak el, amelyek nélkül az áruházak nem tudtak volna kinyitni.

A KASZ szerint a mostani akció a dolgozók elégedetlenségének egyértelmű jelzése, és amennyiben a vállalat nem tesz lépéseket, a munkavállalók újabb sztrájkokról dönthetnek.

A svéd bútorláncnál kialakult konfliktus hátterében a munkavállalók szerint elsősorban a bérezés és a foglalkoztatási feltételek állnak. A szakszervezet célja, hogy a cégvezetés érdemi tárgyalásokat kezdjen a dolgozói követelésekről.

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A svéd bútoráruház magyarországi egységeiben szerda estétől folytatódott a figyelmeztető sztrájk. Az IKEA dolgozói továbbra is egységes, 6 százalékos alapbéremelést követelnek.

 

 

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