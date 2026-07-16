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Horvátország: összehasonlították a szállodaárakat Görögországgal és Olaszországgal – meglepő lett az eredmény

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Ma már jóval többe kerülhet egy horvát kiruccanás, mint néhány évvel ezelőtt. Az elmúlt évtizedben csendben, de folyamatosan kúsztak fel az árak Horvátország turisztikai és vendéglátó helyein egészen addig, hogy jelenleg olcsóbban lehet szálláshoz jutni akár Barcelonában vagy Szardínia szigetén, mint Dalmáciában.
Lehoczky Milán
2026.07.16, 19:58

Stabilnak mondható a horvát turizmus idei szezonja, ám egyre kiélezettebb a szállásadók közti versengés a vendégért. Az év első felében – a tavalyi adattal szinte pontosan megegyező – 7,6 millió turista érkezett Horvátországországba, összesen 29,5 millió vendégéjszakát eltöltötve – írja a horvát Index.

Dubrovnik, Horvátország
Horvátország gyakran drágábbnak bizonyul, mint az azonos színvonalú mediterrán célpontok. /  Fotó: Shutterstock

Több konkurens mediterrán célpont kedvezőbb árakat kínál, mint Horvátország

A dalmát lap annak járt utána, milyen árakon lehet még az Adria partján egyhetes nyári nyaralást foglalni július 24. és 31. között két fő részére, reggelivel. A cikkben a Booking.com kínálatát alapul véve hasonlították össze több népszerű horvát üdülőhely és hasonló európai desztináció árait. A vizsgálat alapján még bőven akad elérhető szállás és a szórás is igen nagy, ugyanakkor kijelenthető, hogy 

több konkurens mediterrán célpont kedvezőbb árakat kínál, mint Horvátország.

A kis-losinji szállodákban például hét éjszakára nagyjából 1600 és közel 5000 euró közötti összeget kérnek, míg az olasz Szardínián ezzel szemben már 625 eurótól is lehet szobát találni, ott a legdrágább ajánlat valamivel több mint 4000 euró.

Hasonló a kép Poreč és a portugáliai Albufeira összevetésében is, ugyanis az isztriai városban a legtöbb hotel ára 1190 és 2600 euró között alakul, míg a portugál üdülőhelyen 986–2110 euróért lehet foglalni az említett időszakban.

Zadar és a krétai Chania összevetésénél újfent a görög város bizonyult olcsóbbnak, hiszen a horvát kikötőváros legkedvezőbb ajánlata 1308 euró, Chaniában viszont már 1066 eurótól elérhető szállás, és a felső ársáv is jóval kedvezőbb.

Split is csak egyetlen kategóriában előzte meg Barcelonát, noha az induló árak alacsonyabbak voltak, körülbelül 890 euróval, ám a luxusszállodák között óriási különbség tapasztalható. Barcelonában a legdrágább ajánlat 1892 euró volt, míg Splitben egy hotelszobáért akár 7844 eurót is elkérhetnek.

Még nagyobb eltérés mutatkozott Makarska és a törökországi Bodrum összehasonlításában. Míg a horvát üdülővárosban a legolcsóbb szálloda 1837 euróba került, addig Bodrumban már 677 eurótól lehetett hotelszobát foglalni reggelivel.

Dubrovnik továbbra is a legdrágább horvát úti célok közé tartozik. Itt a vizsgált időszakban a szállodai árak 2500 eurónál indulnak, ám a legexkluzívabb ajánlat csaknem 10 500 euróba kerül. 

Az Amalfi-parton ugyanakkor még ennél is magasabb összegek jönnek szembe; a legdrágább szállodák ára akár elérheti a 14–17 ezer eurót is egy hétre.

A szűkebb kínálat és a magas működési költségek egyértelmű hátrányt jelentenek a szakértő szerint

Zoran Pejović szállodaipari tanácsadó szerint a horvát szállodapiac sajátossága, hogy a középkategóriás és a luxusszállodák árai között kisebb a különbség, mint 

  • Olaszországban, 
  • Görögországban 
  • vagy Spanyolországban. 

A tanácsadó ezt részben a versenytárs országok nagyobb kínálatára, részben pedig a horvátországi működési költségek emelkedésére veztei vissza.

Pejović ugyankkor eltúlzottnak ítéli az idei szezon körüli vitákat, ugyanis szerinte Horvátország mára kiforrott, széles körben ismert turisztikai célpont lett, ezért már nem várható a vendégéjszakák korábbi évekhez hasonló gyors növekedése. A last minute foglalások terjedése sem új jelenség, hiszen az utazási szokások évek óta folyamatosan változnak – jegyezte meg.

A horvát turisztikai minisztérium szerint a szállodák átlagos kihasználtsága az első fél évben 29 százalék volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. 

A legjobb eredményeket a turisztikai térségeket tekintve Zágráb (43 százalék), Dubrovnik (32,3 százalék) és Isztria (30,4 százalék) érte el, míg városi bontásban Rovinj, Zágráb, Zadar, Abbázia és Dubrovnik vezette a rangsort.

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai turisták egyre tudatosabban választanak úti célt. Az infláció és a magasabb utazási költségek miatt fontosabb lett az ár-érték arány, ezért sokan az utó- vagy az előszezonban utaznak. A foglalások egyre nagyobb része az indulás előtti napokra marad, a döntéseknél pedig ma már a biztonság, a könnyű megközelíthetőség mellett a fenntarthatóság és a hiteles helyi élmények is nagyobb szerepet kapnak.

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