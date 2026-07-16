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prémium
Grád Ottó
gázolaj
benzin
MÁSZ

Váratlan fordulat: prémium benzinből nem, dízelből már annál inkább vettek a magyarok – volt, akik brutális mennyiségből táraztak be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az év első felében fellendítette a hazai tankolási kedvet, hogy kényelmes felső határt szabott a benzinnek és a gázolajnaka jogszabály. Ezt igazolja, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség töltőállomásain körülbelül 10 százalékkal több üzemanyag fogyott, mint az előző év azonos időszakában. De ennek már vége: három hete ismét piaci áron vásárolunk, a piaci árak pedig emelkednek.
B. H. L.
2026.07.16, 19:30

Bő kétmilliárd liter üzemanyag vándorolt a járművek tankjaiba 2026 első hat hónapjában a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak a kútjainál. Az országos adat ennél a negyedével-harmadával nagyobb lehet, de a teljes számok kicsit később, a NAV statisztikáiból ismerhetők majd meg. 

üzemanyag
Nem érezte úgy az autóstársadalom, hogy drága az üzemanyag/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A bázison most nem sok múlt

A 2080 millió literes MÁSZ-forgalom 10,4 százalékkal volt nagyobb a 2025 első féléves adatnál. A növekedés a normál minőség esetében volt nagyobb: a 95-ös benzinből eladott 688 millió liter 12,7 százalékos piacbővülést takar, az 1 161,6 millió literes dízelforgalom 12,1 százalékost. A bővülés döntő magyarázata az, hogy az idén több mint öt hónapon át a piacinál alacsonyabb hatósági áron lehetett tankolni. Ebből az időszakból több mint négy hónap esett az első fél évre. (Vagyis körülbelül egy hónapnyi ársapkás szakasz még a második fél év statisztikáit is javítani fogja.) „A védett ár azonban nem azonosan hatott a színes kutakat tömörítő MÁSZ-töltőállomásokra és az azon kívüli, kicsikre" – hívta fel a Világgazdaság figyelmét Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. Mivel ugyanis ugyannyiba került a az üzemanyag minden töltőállomáson, az autósoknak nem volt miért kerülniük valamelyik diszkont töltőállomáshoz. Ez a jelenség a nagyok forgalmát növelte, a kisebbekét csökkentette.

Magyarázhatná a nagyobb első féléves forgalmat az esetleg alacsony bázis is, de ez a tényező nem játszott szerepet a tavalyi első fél évben.

Beraktározott a mezőgazdaság

Ám volt más tényező: a benzinforgalmat növelő szezonális hatások erősebben jelentkeznek az év második felében, mert a nyáron élénkül az idegenforgalom, és a nyáron-ősszel sűrűsödnek a nagy gázolajigényű mezőgazdasági munkák. Az ipar és az áruszállítás gázolajigénye kevésbé szezonális, eltekintve a mezőgazdasági árut továbbító szegmensétől. „Ehhez most az is hozzátehető, hogy a hatósági áras időszakban megugrottak a mezőgazdasági szektor gázolaj-vásárlásai". Az agárvállalkozások pedig bespájzoltak a védett áras termékből" – modta a MÁSZ főtitkára.   

Ellentétesen változott a prémium üzemanyagok forgalma

Az eddigi tapasztalatok szerint nagyjából együtt mozog a prémium benzin és a prémium gázolaj iránti kereslet. (Így azután együtt zuhant a mélybe is a két termék iránti érdeklődés az energiaválság árspakával enyhített időszakában.) Most viszont, míg a prémium dízel forgalma 7,6 százalékkal nőtt, a prémium benziné 10,5 százalékkal esett. Persze, nincs nagy mennyiségekről szó:

  • a benzin esetében a prémium-forgalom a teljes benzineladás közel egyhetedét adta,
  • a gázolajnál az egy-tizenegyedét.

A benzinnél a szálak ez esetben is a védett árakhoz vezetnek. Akkora volt a különbség a védett árú normál benzin és a piaci áras prémium termék között Grád Ottól magyarázata szerint, hogy már alig vették a prémium minőséget. Még azok sem, akik esetenként óvatosságból tanoltak a régi autójukba prémium benzint, hogy nem károsítsák a járművüket a magasabb etanoltartalmú termékkel. Igaz, ezt az elővigyázatosságot nem minden szakértő tartja indokoltnak.

A prémium gázolaj iránti kereslet növekedését a dízelüzemű, nagy teljesítményű személygépjárművek terjedése magyarázza. Az ilyen autók tulajdonosai már nem érzékenyek a magasabb üzemanyagárra. Könnyen megvásárolják azt a minőséget, amelyről úgy gondolják, hogy az autójuknak szüksége van rá.

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