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Elképesztő apadás: járhatóvá vált a Duna medre Budapest és Vác között

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A Dunán hatalmas homokpadok zárják el a hajóutakat, turistahajók és uszályok vesztegelnek, Románia és Bulgária között pedig kompjáratokat is fel kellett függeszteni. Több mérőállomáson is történelmi mélypontra süllyedt a vízállás.
VG
2026.07.29, 10:43

A rendkívül alacsony vízállást kihasználva a Duna kiszáradt medrében kerékpározott el Budapesttől Vácig Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke. 

Duna
                                                                                                                                                   Fotó: Kürti Gábor Dezső / Facebook

Kürti Gábor a Facebookon azt írta, reggel a vízügyi adatokból meglepve értesült a folyó váratlan és jelentős apadásáról. Mivel aznap kerékpárral ment munkába, délután fél öt körül az irodából túrára indult.

A túrát a Szilas-patak újpesti torkolatánál kezdte, ahol leereszkedett a folyómederbe. Mint írta, a part menti föveny az év nagy részében megközelíthető, 

a mostani aszály azonban azt is elképzelhetővé tette, hogy azon egészen Vácig végig lehet haladni.

Kürti Gábor szerint korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy az építmény egyszer elérje a szárazföldet, a rendkívüli apadás miatt azonban idén már ez is megtörténhet.

A kavicsrakodó roncsát a Duna felől az építése óta mindössze négy-öt alkalommal lehetett megkerülni. A szélsőségesen alacsony vízállás most erre is lehetőséget adott.

Dunakeszire érve már valószínűnek tartotta, hogy sikerül eljutnia egészen Vácig. Beszámolója szerint sokan mentek le a partra, hogy megnézzék a rekordalacsony vízállást, illetve fürödjenek a Dunában.

Duna
Fotó: Kürti Gábor Dezső / Facebook

Dunakeszi és Göd határán nagy kiterjedésű agyagos márgapadokat és komoly algatelepeket látott. A talajvíz több mint tíz helyen csordogált vissza a folyó medrébe. Megjegyezte, hogy 

ilyen alacsony vízállásnál a környékbeli kutak vízszintje is jelentősen csökkenhet.

Göd térségében az apadás miatt felszínre került egy sziget, valamint láthatóvá vált a mellékág kiszáradt torkolata és két mederszűkítő sarkantyú is. Kürti Gábor szerint ezek segítik a hajózhatóság fenntartását, ugyanakkor hozzájárulnak a meder bevágódásához és a talajvízszint csökkenéséhez.

Göd végéig szinte kizárólag a folyómederben haladt, Sződligetnél azonban egy körülbelül két kilométeres szakaszon a kerékpárútra kényszerült. Végül elérte a váci kompot, ahol két héttel korábban egy 16 kilométeres dunai úszást fejezett be. Elmondása szerint azóta további mintegy 30 centimétert apadt a folyó.

Duna
Fotó: Kürti Gábor Dezső / Facebook

A Kemma cikke szerint Esztergomnál július 28-án reggel 

  • mínusz 27 centiméterre süllyedt a vízállás, amivel új történelmi negatív rekord született.
  • A folyó már július 27-én kora délután megdöntötte a korábbi csúcsot, amikor mínusz 23 centimétert mértek. 
  • Hétfő estére mínusz 26, 
  • másnap reggelre pedig mínusz 27 centiméterig apadt a Duna. 

Az esztergomi vízmércénél korábban a 2018. október 25-én feljegyzett mínusz 21 centiméter számított a legalacsonyabb értéknek, vagyis a folyó hat centiméterrel múlta alul a korábbi rekordot. A Kis-Duna egyes részein már száraz lábbal is át lehet kelni, miközben évtizedek óta vízzel borított mederszakaszok váltak járhatóvá.

A Duna más magyarországi szakaszain is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál mínusz 32, Komáromnál pedig mínusz 12 centiméterre csökkent a vízállás. Utóbbi helyszínen a sekély víz és a gázlók miatt több nemzetközi turistahajó is vesztegel az Erzsébet híd közelében.

Pakson szintén gyorsan apad a folyó. Az előbukkanó homokpadok és gázlók egyre komolyabban nehezítik a vízi közlekedést, valamint az ipari célú vízkivételt.

Érkezett több, ijesztő esetről is hír a Duna egész szakaszáról. Például

  • Bajánál és Kalocsa környékén akkora homokpadok bukkantak elő a mederből a Kalocsa TV szerint, amelyek teljesen elzárják a normál hajóutat.
  •  a romániai Corabia kikötőjénél teherhajók feneklettek meg a mederben a katasztrofálisan alacsony vízhozam miatt. Calarais térségében hatalmas, száraz homokszigetek bukkantak elő, ami miatt a gabonaszállító uszályok tétlenül vesztegelnek.
  • A romániai Bechet és a bulgáriai Orahovo közötti kritikus fontosságú határokon felfüggesztették a kompjáratokat.
  • Ausztriában a DDSG (Duna Gőzhajózási Társaság) jelentése szerint a rendkívül alacsony vízszint miatt a teherhajók csak szigorú súlykorlátozásokkal, minimális áruval közlekedhetnek, a menetrendeket drasztikusan szűkítették.
  • A német–osztrák határon fekvő Passau, valamint Regensburg térségében a folyami tengerjáró és áruszállító hajók mozgása erősen korlátozott. Sok nagy méretű áruszállító konténerhajó várakozik a német kikötőkben, nem tudnak elindulni Kelet-Európa felé.
  • A logisztikai vállalatok folyami fuvarozási költségei az egekbe szöktek, a kieső kapacitásokat más fuvarozási módok nem tudják azonnal pótolni.

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