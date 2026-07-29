Elképesztő apadás: járhatóvá vált a Duna medre Budapest és Vác között
A rendkívül alacsony vízállást kihasználva a Duna kiszáradt medrében kerékpározott el Budapesttől Vácig Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke.
Kürti Gábor a Facebookon azt írta, reggel a vízügyi adatokból meglepve értesült a folyó váratlan és jelentős apadásáról. Mivel aznap kerékpárral ment munkába, délután fél öt körül az irodából túrára indult.
A túrát a Szilas-patak újpesti torkolatánál kezdte, ahol leereszkedett a folyómederbe. Mint írta, a part menti föveny az év nagy részében megközelíthető,
a mostani aszály azonban azt is elképzelhetővé tette, hogy azon egészen Vácig végig lehet haladni.
Kürti Gábor szerint korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy az építmény egyszer elérje a szárazföldet, a rendkívüli apadás miatt azonban idén már ez is megtörténhet.
A kavicsrakodó roncsát a Duna felől az építése óta mindössze négy-öt alkalommal lehetett megkerülni. A szélsőségesen alacsony vízállás most erre is lehetőséget adott.
Dunakeszire érve már valószínűnek tartotta, hogy sikerül eljutnia egészen Vácig. Beszámolója szerint sokan mentek le a partra, hogy megnézzék a rekordalacsony vízállást, illetve fürödjenek a Dunában.
Dunakeszi és Göd határán nagy kiterjedésű agyagos márgapadokat és komoly algatelepeket látott. A talajvíz több mint tíz helyen csordogált vissza a folyó medrébe. Megjegyezte, hogy
ilyen alacsony vízállásnál a környékbeli kutak vízszintje is jelentősen csökkenhet.
Göd térségében az apadás miatt felszínre került egy sziget, valamint láthatóvá vált a mellékág kiszáradt torkolata és két mederszűkítő sarkantyú is. Kürti Gábor szerint ezek segítik a hajózhatóság fenntartását, ugyanakkor hozzájárulnak a meder bevágódásához és a talajvízszint csökkenéséhez.
Göd végéig szinte kizárólag a folyómederben haladt, Sződligetnél azonban egy körülbelül két kilométeres szakaszon a kerékpárútra kényszerült. Végül elérte a váci kompot, ahol két héttel korábban egy 16 kilométeres dunai úszást fejezett be. Elmondása szerint azóta további mintegy 30 centimétert apadt a folyó.
A Kemma cikke szerint Esztergomnál július 28-án reggel
- mínusz 27 centiméterre süllyedt a vízállás, amivel új történelmi negatív rekord született.
- A folyó már július 27-én kora délután megdöntötte a korábbi csúcsot, amikor mínusz 23 centimétert mértek.
- Hétfő estére mínusz 26,
- másnap reggelre pedig mínusz 27 centiméterig apadt a Duna.
Az esztergomi vízmércénél korábban a 2018. október 25-én feljegyzett mínusz 21 centiméter számított a legalacsonyabb értéknek, vagyis a folyó hat centiméterrel múlta alul a korábbi rekordot. A Kis-Duna egyes részein már száraz lábbal is át lehet kelni, miközben évtizedek óta vízzel borított mederszakaszok váltak járhatóvá.
A Duna más magyarországi szakaszain is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál mínusz 32, Komáromnál pedig mínusz 12 centiméterre csökkent a vízállás. Utóbbi helyszínen a sekély víz és a gázlók miatt több nemzetközi turistahajó is vesztegel az Erzsébet híd közelében.
Pakson szintén gyorsan apad a folyó. Az előbukkanó homokpadok és gázlók egyre komolyabban nehezítik a vízi közlekedést, valamint az ipari célú vízkivételt.
Érkezett több, ijesztő esetről is hír a Duna egész szakaszáról. Például
- Bajánál és Kalocsa környékén akkora homokpadok bukkantak elő a mederből a Kalocsa TV szerint, amelyek teljesen elzárják a normál hajóutat.
- a romániai Corabia kikötőjénél teherhajók feneklettek meg a mederben a katasztrofálisan alacsony vízhozam miatt. Calarais térségében hatalmas, száraz homokszigetek bukkantak elő, ami miatt a gabonaszállító uszályok tétlenül vesztegelnek.
- A romániai Bechet és a bulgáriai Orahovo közötti kritikus fontosságú határokon felfüggesztették a kompjáratokat.
- Ausztriában a DDSG (Duna Gőzhajózási Társaság) jelentése szerint a rendkívül alacsony vízszint miatt a teherhajók csak szigorú súlykorlátozásokkal, minimális áruval közlekedhetnek, a menetrendeket drasztikusan szűkítették.
- A német–osztrák határon fekvő Passau, valamint Regensburg térségében a folyami tengerjáró és áruszállító hajók mozgása erősen korlátozott. Sok nagy méretű áruszállító konténerhajó várakozik a német kikötőkben, nem tudnak elindulni Kelet-Európa felé.
- A logisztikai vállalatok folyami fuvarozási költségei az egekbe szöktek, a kieső kapacitásokat más fuvarozási módok nem tudják azonnal pótolni.