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Fed kamatdöntés
SK Hynix
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Részvénypiac: sűrű lesz a nap, jelent a Microsoft és a Meta, kamatairól dönt a Fed

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Turbófokozatba kapcsol a Meta és a Microsoft mai gyorsjelentéseivel az amerikai tőzsde; a befektetők az MI-beruházásokba ölt százmilliárdok megtérülését várják. A részvénypiac fél szemmel az amerikai jegybankot is figyeli, meglepetés lenne a kamatemelés, de nem zárható ki.
D. GY.
2026.07.29, 11:14

Az amerikai részvénypiac enyhe emelkedéssel kezdték a napot; a befektetők kivárnak az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntése, valamint a világ két legnagyobb mesterségesintelligencia-beruházójának számító Meta Platforms és Microsoft gyorsjelentése előtt.

részvénypiac
Kereskedő a New York-i tőzsdén - sok minden eldől ma a részvénypiacon / Fotó: AFP
  • Az S&P 500 határidős indexe 0,2 százalékkal emelkedett. 
  • A Nasdaq 100 határidős kontraktusai lényegében változatlanul álltak, miután a chipgyártók eladási hulláma miatt az index közel került a technikai korrekcióhoz. 
  • Az amerikai államkötvények árfolyamemelkedése három nyereséges nap után megtorpant, miközben a piac körülbelül 30 százalék eséllyel áraz egy újabb Fed-kamatemelést. 
  • A dollár árfolyama alig változott.

Tech-titánok gyorsjelentéseire vár a részvénypiac

A Meta és a Microsoft eredményei olyan időszakban érkeznek, amikor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési hullám lendülete megtorpant. A befektetők egyre inkább azt kérdőjelezik meg, hogy a globális AI-infrastruktúra kiépítésére fordított – sok esetben hitelből finanszírozott – hatalmas beruházások képesek lesznek-e megfelelő megtérülést biztosítani.

A chipgyártókra is nyomás nehezedik, mivel az MI-beruházások körüli bizonytalanság kétségeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg kiemelkedően magas profitráták fenntarthatók-e. 

A memóriagyártó SK Hynix részvényei több mint 9 százalékkal estek Dél-Koreában, annak ellenére, hogy a vállalat több mint ötszörösére növelte működési eredményét.

„Remélem, hogy a Meta és a Microsoft megerősíti az iparág tőkeberuházási hullámának fennmaradását, és ezzel megnyugtatja a piacot a félvezetőszektor kilátásait illetően” – kommentálta a helyzetet Fares Hendi, a párizsi Société de Gestion Prévoir portfóliómenedzsere.

Európa szárnyal

Európában az erős vállalati gyorsjelentések és a magasabb energiaárak negyedik egymást követő napon emelték a Stoxx Europe 600 indexet. 

  • A luxusipari Kering részvényei 11 százalékkal drágultak,  miután a Gucci második negyedéves értékesítése meghaladta az elemzői várakozásokat. 
  • A Deutsche Bank AG papírjai szintén erősödtek a vártnál jobb bevételi adatok hatására. 
  • A Brent típusú kőolaj ára 3,7 százalékkal emelkedett, hordónként 87 dollár fölé, miután a Közel-Keleten ismét kiéleződött a fegyveres konfliktus. Ezzel az olaj ledolgozta az április 2020 óta legnagyobb háromnapos esésének egy részét.

Fontosabb vállalati hírek

Deutsche Bank: A kötvénykereskedési üzletág bevétele jelentősen nőtt a második negyedévben, felülteljesítve a legtöbb amerikai versenytársat.

SK Hynix: A vállalat idén legalább 31 milliárd dollárt fordít tőkeberuházásokra, miután negyedéves nyeresége hatszorosára nőtt. Ez rekordösszegű beruházás, amelyet pont akkor jelentettek be, amikor a befektetők egyre jobban aggódnak ezek megtérülése miatt. 

UBS Group: A bank 3 milliárd dolláros új részvény-visszavásárlási programot jelentett be, amely 2027 közepéig tart. A lépés nagyobb kiszámíthatóságot biztosít a befektetők számára a jövőbeli tőkeszabályozási követelményekkel kapcsolatos bizonytalanság közepette.

Standard Chartered: A bank újabb 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indított, miután második negyedéves eredménye meghaladta a várakozásokat. Ugyanakkor további céltartalékokat képzett a közel-keleti konfliktus miatt.

Porsche: A vállalat megerősítette teljes évre vonatkozó eredményvárakozását, miután az első féléves jövedelmezőség javult, ami arra utal, hogy a sportautó-gyártó átalakulása kezd eredményeket hozni.

Hermès: Az értékesítés az elemzői várakozásoknak megfelelően nőtt. A Birkin táskáiról ismert luxusmárka továbbra is jobban ellenáll a luxuscikkek iránti kereslet visszaesésének, mint versenytársai.

A piacok főbb mozgásai

Részvénypiacok

Stoxx Europe 600: +0,2%

S&P 500 határidős index: +0,2%

Nasdaq 100 határidős index: +0,1%

Dow Jones határidős index: lényegében változatlan

MSCI Asia Pacific Index: -0,7%

MSCI Emerging Markets Index: -1,3%

Devizák

Bloomberg Dollar Spot Index: lényegében változatlan

EUR/USD: 1,1398 (változatlan)

USD/JPY: 163,60 (a jen 0,2%-kal erősödött)

USD/CNH: 6,7668 (változatlan)

GBP/USD: 1,3303 (+0,1%)

Kriptovaluták

Bitcoin: +0,8%, 64 377,03 dollár

Ether: lényegében változatlan, 1 914,7 dollár

Kötvénypiac

Amerikai 10 éves államkötvény hozama: 4,61% (változatlan)

Német 10 éves államkötvény hozama: +2 bázispont, 3,12%

Brit 10 éves államkötvény hozama: +2 bázispont, 4,97%

Nyersanyagok

Brent kőolaj: +3,6%, 87,09 dollár/hordó

Azonnali aranyár: +0,4%, 4 046,77 dollár/uncia

 

 

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