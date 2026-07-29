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Alig maradt víz a legnagyobb hazai folyókban: hajójáratokat szüneteltet a Mahart – az újabb hőhullám még csak most érkezik

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Egyre komolyabb problémákat okoz a Duna alacsony vízállása. A Mahart már menetrendváltozásokat is bejelentett a hajóközlekedésben.
VG
2026.07.29, 11:45
Frissítve: 2026.07.29, 11:45

Az elmúlt napokban egyre többet lehet hallani a brutális mértékű aszályról, és a durva csapadékhiányról. A Velencei-tó vízállása régóta alacsony, és a Duna és a Tisza vízszintje is negatív csúcsokat dönt. A folyók vízállása már a hajózást is több helyen ellehetetleníti. Nem véletlen az sem, hogy szerdán reggel rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

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A dunai hajóközlekedésben is fennakadások várhatók az alacsony vízállás miatt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mahart közleményében jelezte, hogy a Duna extrém alacsony vízállása miatt egyes hajójárataik módosított útvonalon közlekednek:

  • Budapest Nappali Hop-On: Margitsziget Sportuszoda megállóban nem köt ki
  • Budapest – Szentendre: nem közlekedik
  • Budapest – Visegrád: nem közlekedik
  • Visegrád Hop-On: nem közlekedik
  • Visegrád – Esztergom: nem közlekedik
  • Esztergom sétahajó: nem közlekedik
  • Szárnyashajó: nem közlekedik

Hozzátették, hogy a budapesti járataikon továbbra is szeretettel várják a hajózni vágyókat.

A menetrendváltozás a Mahart honlapja szerint egyelőre augusztus másodikáig lesz érvényben. Azonban ha a jelenlegi helyzet nem változik, akkor könnyen lehet, hogy hosszabbításra számíthatunk. Erre van is esély, ugyanis a hét második felére és hétégére újabb erőteljes hőhullám várható.

Tabu: vagy duzzasztjuk a Dunát, vagy hamarosan átsétálhatunk rajta – a víziszállításnak és a hajós turizmusnak pillanatnyilag annyi

A teljes logisztikai láncot érinti, hogy a szárazság miatt alacsony a Duna vízállása. A helyzet kiemelten rossz Magyarországon, ahol nem segítik duzzasztók a vízi áruszállítás – válaszolt a Világgazdaságnak Szalma Botond, a nemzetközi szállítással és logisztikával foglalkozó Plimsoll Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Természetesen várni kényszerülnek, elakadnak vagy nehézkesen haladnak az üzemanyagot szállító hajók is, amelyek érkezése kiemelkedően fontos a hazai benzin- és gázolajpiac kiszolgálása szempontjából. Ez érintheti Schwechatból, a Pozsonyból és az Al-Duna felől útnak indított szállítmányokat. Az elnök-vezérigazgató a cégeket nem nevezett meg, de nyilván az OMV és a Mol tételeiről van szó.

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