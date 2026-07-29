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tőzsde
német autó
BMW

Nincs megállás: több ezer embert épít le az egyik Magyarországon jelenlévő autógyártó is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A német prémiumautó-gyártó önkéntes végkielégítési csomagot kínál több ezer munkavállalójának. A BMW költségcsökkentéssel venné fel a versenyt kínai kihívóival, na meg a Teslával.
Murányi Ernő
2026.07.29, 11:15
Frissítve: 2026.07.29, 13:01

A BMW AG nagyszabású, 2027 végéig tartó szerkezetátalakítást indít, amely önkéntes végkielégítési program keretében mintegy 8000, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését célozza, a gyári dolgozók nem jogosultak a csomagra - értesült a Bloomberg szerda reggel.

Japan Mobility Show 2025 BMW
A BMW Neue Klasse egyik szép példája / Fotó: APA-Images via AFP

Drasztikus költségcsökkentés a BMW-nél

A lépés a kínai versenytársak térnyerése, a globális keresletcsökkenés és a romló profitabilitás miatti költségcsökkentési kényszer eredménye. A Németországban dolgozó mintegy 85 000 állandó munkatársból közel 40 000 irodai dolgozónak ajánlják fel az önkéntes végkielégítési csomagot, a gyári dolgozók kimaradnak a programból.

A BMW a széles körű leépítés részeként a következő hónapokban vezetőit is rangsorolja.

Az önkéntes végkielégítési program októberben veszi kezdetét, és egészen 2027 végéig tart majd. A programtól azt várják, hogy 2028-tól javítsa a konszern jövedelmezőségét.

A májusban vezérigazgatóvá kinevezett Milan Nedeljković által irányított müncheni székhelyű autógyártó a korábbi profitwarningot (nyereségfigyelmeztetést) követően - amely alapján a bajor cég a legkevésbé nyereséges autógyártó Európában - kénytelen drasztikus költségcsökkentésbe kezdeni, mivel súlyos piaci kihívásokkal kell szembenéznie.

Kínában, a BMW legfontosabb piacán a helyi elektromosautó-gyártók - különösen a Szegeden építkező  BYD - térnyerése , valamint az ingatlanpiaci válság miatt bezuhant a kereslet a német prémiumautók iránt.

Emellett az elektromos járművek profitmarzsa alacsonyabb, illetve a közel-keleti háborús feszültség és az amerikai vámok is sújtják a vállalatot.

Lemondták a Párizsi Autószalont is

A BMW vezetés nemrégiben úgy döntött, hogy nem vesz részt az idei Párizsi Autószalonon, mivel újragondolja prioritásait, illetve bejelentette, hogy nagyobb hangsúlyt fektet idén a költségcsökkentési terveire.

Nedeljkovic és az üzemi tanács vezetői állítólag szerdán egy németországi állománygyűlésen jelentik be az önkéntes létszámcsökkentési programot.

A vállalat szóvivője is megerősítette, hogy megállapodásra jutottak az üzemi tanáccsal a németországi szerkezetátalakítási programról, de további kommentárt nem kívánt a témához fűzni.

A BMW tavaly év végén 87 436 embert foglalkoztatott Németországban, ami a teljes globális létszám több mint fele. Egy tavalyi jelentés szerint az országban dolgozó munkaerő létszáma már 2,3 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

A Debrecenben is működő német autógyártó az elmúlt években több milliárd eurót fektetett be a Neue Klasse (új osztály) járműplatformjába, amelyet most vezet be világszerte, úgy tűnik, nagy sikerrel. A menedzsment abban bízik, hogy az új modellek segítségével jobban állja majd a sarat Teslával és a kínai autógyártókkal vívott küzdelemben.

A BMW csütörtökön teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését. A leépítés hírére a cég árfolyama először emelkedésnek indult szerdán reggel, ám később visszahanyatlott.

 

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