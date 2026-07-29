Zárt ajtók mögött tárgyalja a Mentelmi Bizottság Magyar Péter mentelmi ügyét

Az Országgyűlés Mentelmi Bizottság szerdán 11 órától zárt ülésen tárgyalhat öt mentelmi ügyet. A napirend szerint a testület Varga Lőrinc Mihály (TISZA), Takács Péter (Fidesz), Toroczkai László (Mi Hazánk) két ügyét, valamint Magyar Péter mentelmi ügyét is megvizsgálja.

Magyar Péter ügye is szerepel a Mentelmi Bizottság szerdai napirendjén. / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Zárt ajtók mögött tárgyalja a Mentelmi Bizottság Magyar Péter ügyét

A parlament honlapján közzétett napirendi javaslat alapján szerdán kerülhet a bizottság elé Magyar Péter, Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter, valamint Toroczkai László két mentelmi ügye.

A mentelmi ügyek még május végén kerültek az Országgyűlés elé a napirend előtti felszólalásokat követően. Forsthoffer Ágnes házelnök akkori tájékoztatása szerint Toroczkai László és Takács Péter esetében rágalmazás miatt indult eljárás, Varga Lőrinc Mihály ügyében pedig ittas vezetés gyanúja miatt kérték a mentelmi jog felfüggesztését.

A Tisza Párt országgyűlési képviselője korábban közösségi oldalán reagált az ügyre. Azt írta, hogy másfél évvel ezelőtt egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki nála a szonda, a hibáját pedig teljes mértékben elismeri.

Magyar Péter ügye különösen nagy figyelmet kaphat, ugyanis a legfőbb ügyész indítványa szerint 2024 júniusában egy budapesti szórakozóhelyen a miniszterelnök elvette egy férfi mobiltelefonját, majd később azt a Dunába dobta. Az ügyben lopás gyanúja miatt indult eljárás.

További két eljárás becsületsértés miatt zajlik. Az egyik kezdeményezője a Mi Hazánk Mozgalom, a másiké Simonka György. A szerdai ülés napirendje szerint a bizottság a Budai Központi Kerületi Bíróság 21.Bpk.615/2026/2. számú indítványáról dönthet Magyar Péter ügyében.