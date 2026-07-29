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országgyűlés
Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes aláírta a törvényt: létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

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Hivatalosan is létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Lezajlott az alkotmányossági vizsgálat, Forsthoffer Ágnes aláírta a törvényt.
VG
2026.07.29, 10:19

„A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. A törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgáltuk a Sándor-palota Alkotmányossági és Jogi Igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Forsthoffer Ágnes házelnök, aki az új államfő megválasztásáig ideiglenesen a köztársasági elnöki tisztséget is ellátja.

Forsthoffer Ágnes hatályba lépett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény
Forsthoffer Ágnes bejelentette, hogy hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény / Fotó: AFP

„A Kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért” – zárta sorait Forsthoffer Ágnes.

Ez gyors volt: alighogy megszavazták, máris megjelent Magyar Közlönyben a törvény

Nem sokat kellett várni a kihirdetésre, a keddi szavazás után este meg is jelent a Magyar Közlönyben a a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvény.

A jogszabály azzal kezdődik, hogy Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a  közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja.

„A közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé, és a közbeszerzés, a támogatás, a koncesszió, a közfeladat-finanszírozás, az európai uniós források felhasználása, valamint az  állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatók fel” – olvasható a törvény indoklásában. 

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