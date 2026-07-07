Súlyos csapás érte Vlagyimir Putyint: leállt Oroszország legnagyobb finomítója az ukrán dróntámadások után

Ukrajna az eddigi egyik legnagyobb hatótávolságú dróntámadását hajtotta végre, amelynek következtében leállt Oroszország legnagyobb olajfinomítója, az omszki üzem. A kiesés tovább súlyosbíthatja az országban már korábban is jelentkező üzemanyaghiányt.

Egyetlen támadás is elég volt ahhoz, hogy leálljon Oroszország legnagyobb olajfinomítója / Fotó: AFP

Komoly veszteség érte az orosz olajipart: a Reuters értesülései alapján teljesen leállt az omszki olajfinomító működése, miután hétfőn ukrán dróntámadás érte a létesítményt.

Az üzem Szibériában található, több ezer kilométerre az ukrán határtól, ezért a támadás az eddigi egyik leghosszabb hatótávolságú ukrán akciónak számít a háború immár ötödik évében.

Az omszki finomító különösen fontos szerepet tölt be az orosz energiaszektorban. Ez az ország legnagyobb olajfinomítója és egyben Oroszország legjelentősebb benzingyártó üzeme is. Egy ilyen létesítmény kiesése érzékenyen érintheti a hazai üzemanyag-ellátást, amely az elmúlt években már többször került nyomás alá különböző finomítói leállások és ukrán támadások miatt.

A történteket kedden Anatolij Szerisev, Vlagyimir Putyin szibériai megbízottja is megerősítette. Közlése szerint a támadás során a finomító létesítményei megsérültek, ugyanakkor személyi sérülés nem történt. Hozzátette, hogy jelenleg a károk felmérése zajlik, miközben az illetékes szolgálatok már megkezdték a helyreállítási munkálatokat. Arról azonban nem adott részletes tájékoztatást, milyen mértékben érintette a támadás a termelést.

Teljesen leállt Oroszország legnagyobb finomítója

Iparági források szerint a támadás következtében kigyulladt és megsérült a CDU-10 jelű nyersolaj-desztilláló egység. Ez önmagában a finomító teljes kapacitásának mintegy 38 százalékát adja, napi 24 580 tonna nyersolaj feldolgozására képes.

Nemcsak ez az egység állt le. A források szerint a CDU-11 jelű másik elsődleges feldolgozóegységet is le kellett állítani, noha azt közvetlen találat nem érte. Az üzem működéséhez szükséges hálózati kapcsolatok sérültek meg, ezért nem tud tovább termelni. Ez az egység további 24 ezer tonna napi feldolgozási kapacitást jelent, vagyis a finomító teljesítményének újabb 37 százalékát képviseli.

A CDU-11-et mindössze 2023-ban helyezték üzembe, és a források szerint ezt az egységet viszonylag gyorsan újraindíthatják, amennyiben sikerül helyreállítani a sérült infrastruktúrát.

Az omszki finomító rendelkezik két korábban leállított, úgynevezett konzervált elsődleges feldolgozóegységgel is, a CDU-7 és CDU-8 blokkokkal. Ezek egyenként napi 10 ezer tonna kapacitással rendelkeznek, így elméletileg részben pótolhatják a kieső termelést, ha ismét üzembe helyezik őket.