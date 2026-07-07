Nem bírja a napot a magyar villamos rendszer, ezért hirtelen ráöntenek – 500 milliárd forintot

Összesen 486 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat hét társaság. Ezek a rendszerirányító (elosztói engedélyes) Mavir és hat, a villamos energiát a végfelhasználókhoz eljuttató (hálózati engedélyes) elosztótársaság. A kiírás szerint azért van szükség ilyen hatalmas forrású beruházás-sorozatra, hogy a hazai áramrendszer fogadni tudja a 2030-ig hálózatra csatlakozó naperőműveket úgy, hogy továbbra is biztonságosan működjön.

Felkészül a magyar áramrendszer a naperőművek kezelésére/Fotó: Shutterstock

Kicsit túltoltuk a naperőmű-építéseket

Ismert, hogy az állami támogatásoknak köszönhetően európai összevetésben is élen járó hazai naperőmű-telepítésektől elmaradtak a hálózat-fejlesztések. Emiatt például 2022-től kis projektek sorának kellett megvárnia, hogy a területileg illetékes szolgáltató végezzen azokkal a bővítésekkel, amelyek után az adott naperőmű engedélyt kaphatott a hálózati betáplására. Mostanra ezek a létesítmékmények már vélhetőleg mind működnek, de a napenergia-boom csak most lendül be igazán:

már 8500 megawattnál tartunk, az idei bővülés 900-1000 megawattra várható, a 2030-as várt adat pedig 12 ezer megawatt.

E többlet fogadását célozza az a hálózatfejlesztés, amely a mostani kiírás elvár: közel 5 ezer megawattnyi napelem hálózati csatlakozását kell lehetővé tenni. Azonban van egy lényeges különbség az eddigi és a most induló bővítések között: az új fejlesztések lényegében már a napenergia-kapacitások bővülésével párhuzamosan történnek, vagyis a napelemeseknek nem kell majd kivárniuk, hogy képes legyen az áramuk befogadására.

Nyugalom, nem a nulláról indulunk!

A Mavir és az elosztótársaságok a közelmúltban is sorra jelentették be olyan hálózatfejlesztéseik lezárását, amelyek a naperőművek csatlakozását segítették. E munkák kapacitásbővítés mellett a rendszerek felügyeletének és biztonságának növelését, „okosítását” is szolgálták. Ezek a projektek adják a közel 486 milliárd forint támogatású, újabb fejlesztések alapját. Ilyen volt, hogy:

az E.ON Hungária csoport több mint 114 milliárd forintból több mint 1800 kilométernyi hálózatot korszerűsített. Ezzel csökkentheti az áramszünetek számát és megnyitja az utat további ipari és lakossági beruházások előtt is. A teljes fejlesztéssorozat révén több mint 1000 megawatt többletkapacitás jött létre.

Az Opus Titász több mint 41 milliárd forintot költött hálózatfejlesztésre az RRF program keretében, a pénzből rugalmasabbá, biztonságosabbá és a megújuló energiaforrások fogadására alkalmasabbá tette villamosenergia-hálózatát.

Az MVM Démász 42,9 milliárd forintból tett képessé a hálózatát arra, hogy az, ez év tavaszáig legalább 782 megawattal több naperőmű-kapacitást fogadhasson.

A napokban zárt le a Mavir egy 30,7 milliárd forintos programot, amelynek során bővítette az alállomásai kapacitását és a és 220 kilovoltos távvezetékek terhelhetőségét.

Nem sok kicsit ez a 486 milliárd?

A társaságok nemcsak felzárkóztak az igényekhez, hanem készülnek további napenergia-kapacitások befogadására is. Sorra jelentik be a fenti beruházásaikon kívül első energiatárolóik telepítését is. Ennek alapján talán kisebb forrás is elég lehet a 2030-ban 12 gigawattnyi naperőmű-kapacitás kiszolgálására. Az is a nagy összeg ellen szól, hogy a legutóbbi tendereken már csak akkumulátorral kiegészített naperőműre lehetett pályázni, márpedig az ilyen létesítménypárosok kevésbé terhelik a hálózatot a korábbi, csupasz, rosszul tervezhetően működő háztáji napelemeknél és ipari méretű naperőműveknél. Ráadásul a csupasz naperőműveseknek sem kell akkumulátor nélkül maradnia, mert a leköszönt kormány az utolsó évében akkumulátor-telepítő támogatásra írt ki pályázatot.

A nagyobb hálózatfejlesztés mellett szól viszont a további megújulók, mindenek előtt a szélerőművek fogadására való felkészülés. Igaz, ezeket nem említi a kiírás.

A pályázatra vonatkozó bejelentésében Kapitány István gazdasági és energiaminiszer rendszerszintű hiányosságok, évtizedes mulasztások pótlásáról is beszélt. „A támogatási programnak köszönhetően, az elosztókkal, rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét leszünk képesek kiépíteni 2030-ig” – vetítette előre.