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teljesítményértékelés
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Országgyűlés

Vége: Lannert Judit bejelentette, a kormány eltörölte a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét

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Jelentős fordulat történt a köznevelésben: a Parlament leállította a TÉR-t. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét korábban szakmai szervezetek, szakszervezetek és civilek is élesen bírálták.
VG
2026.07.07, 19:10
Frissítve: 2026.07.07, 19:30

Az Országgyűlés 135 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek a felfüggesztéséről. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a szavazás egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a rendszer jelenlegi formájában megbukott.

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Az Országgyűlés egyhangú támogatással felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét / Fotó: János Mészáros

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a döntés után a Facebook-oldalán reagált. Bejegyzésében azt írta, hogy beszédesnek tartja: még azok sem szavaztak a rendszer fenntartása mellett, akik annak idején bevezették. A miniszter szerint ez világosan jelzi, hogy a teljesítményértékelési rendszer jelenlegi formájában megbukott.

A TÉR célja eredetileg az volt, hogy a pedagógusok munkáját egységes szempontok alapján értékeljék, és az eredmények alapján differenciált bérezést lehessen alkalmazni. A kormány álláspontja szerint a rendszer a kiemelkedő teljesítmény elismerését, valamint a köznevelés színvonalának emelését szolgálta.

Nem működött a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere

A gyakorlatban azonban már a bevezetésétől kezdve komoly kritikák érték. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) többször is azt hangsúlyozta, hogy az értékelés túlságosan szubjektív. Érvelésük szerint az eredmények jelentős részben az intézményvezető megítélésétől függtek, miközben közvetlen hatással voltak a pedagógusok jövedelmére.

A Civil Közoktatási Platform szintén kifogásolta a rendszert. Álláspontjuk szerint a pedagógusi munka minősége nehezen mérhető egységes mutatókkal, ezért az értékelés nem feltétlenül tükrözte a valós szakmai teljesítményt. A szervezet úgy vélte, hogy a tanári munka összetettsége miatt egy egységes pontrendszer könnyen torzíthatja a valós képet.

A szakszervezetek emellett a jelentős adminisztrációs terhekre is felhívták a figyelmet. Szerintük a pedagógusoknak olyan plusz dokumentációs feladatokat kellett ellátniuk, amelyek tovább növelték a már amúgy is jelentős munkaterhelést. Több érdekvédelmi szervezet azt is kifogásolta, hogy a rendszer kidolgozását nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés.

Civil szervezetek egy része arra figyelmeztetett, hogy az értékelési mechanizmus a vezetői lojalitást nagyobb mértékben jutalmazhatja, mint a tényleges pedagógiai teljesítményt. Ez szerintük bizonytalanságot okozhatott a tantestületekben, és ronthatta a munkahelyi légkört is.

A mostani parlamenti döntés alapján a TÉR alkalmazását felfüggesztik. Az egyhangú támogatás különösen figyelemre méltó, hiszen a határozat ellen egyetlen képviselő sem szavazott. Ez ritka konszenzust jelez egy olyan kérdésben, amely hosszú ideje megosztotta az oktatás szereplőit.

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