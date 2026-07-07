Bolgár euró: szó szerint taccsra vágta Bulgária turizmusát a közös uniós fizetőeszköz bevezetése – 30-40 százalékos visszaesés egy év alatt

A bolgár Fekete-tenger déli partvidékén működő turisztikai szolgáltatók szerint a nyári szezon a vártnál jóval gyengébben indult, több szálloda pedig arról számolt be, hogy a vendégforgalom csak július elején kezdett élénkülni. Az ágazat képviselői bizonytalan helyzetről beszélnek, a kereslet ösztönzésére kedvezményekkel és promóciós csomagajánlatokkal próbálják vonzóbbá tenni kínálatukat.

A bolgár euróbevezetés eddig nem hozta a várt eredményeket / Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

A Novinite bolgár hírügynökség arról számolt be, hogy a bolgár szállodaüzemeltetők szerint a szezon a várakozásokhoz képest jelentősen gyengébben indult: egyes becslések szerint a vendégforgalom 30–40 százalékkal maradt el a korábbi évek szintjétől. A nyár első heteit alacsony kihasználtság jellemezte, ugyanakkor a szolgáltatók arra számítanak, hogy a főszezon közeledtével javulni fog a helyzet.

Veszelin Nalbantov, a Bolgár Szálloda- és Étteremszövetség alelnöke elmondta, hogy a gyenge szezonkezdet ellenére az ágazat most egy aktívabb időszakba lép.

„Nehézkesen indult a szezon, de most érkezik a csúcspont, és most kell elkezdeni learatni az eredményeket. A lemaradást már semmivel sem tudjuk teljes mértékben behozni. A visszaesés körülbelül 30–40 százalékos, de a végleges értékelést csak a szezon végén tudunk majd mondani” – jelentette ki. Hozzátette, hogy Bulgária természeti adottságai továbbra is az ország egyik legfontosabb versenyelőnyét jelentik, hangsúlyozva, hogy az éghajlat és a tengerpart adottságai révén továbbra is versenyképes turisztikai kínálatot tud nyújtani.

A szállodások a gyengébb keresletre jelentős árkorrekciókkal és különféle akciókkal reagáltak. Több vállalkozás is rugalmas, differenciált árazási stratégiát vezetett be, így a promóciós ajánlatok a szezon meghatározó elemévé váltak.

Nalbantov ugyanakkor visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az árak emelkedését széles körű spekuláció hajtaná, hangsúlyozva, hogy az ilyen esetek elszigeteltek.

„Számos oka van a jelenlegi helyzetnek, amelyek közül az egyik az állam szerepe – ideje lenne végre kézbe venni a dolgokat és végrehajtani a szükséges reformokat. Ennek ellenére jó szezonra számítunk” – mondta, hozzátéve, hogy a szerződések többségét már korábban megkötötték, az árképzés pedig előre rögzített volt.