Bolgár euró: szó szerint taccsra vágta Bulgária turizmusát a közös uniós fizetőeszköz bevezetése – 30-40 százalékos visszaesés egy év alatt
A bolgár Fekete-tenger déli partvidékén működő turisztikai szolgáltatók szerint a nyári szezon a vártnál jóval gyengébben indult, több szálloda pedig arról számolt be, hogy a vendégforgalom csak július elején kezdett élénkülni. Az ágazat képviselői bizonytalan helyzetről beszélnek, a kereslet ösztönzésére kedvezményekkel és promóciós csomagajánlatokkal próbálják vonzóbbá tenni kínálatukat.
A Novinite bolgár hírügynökség arról számolt be, hogy a bolgár szállodaüzemeltetők szerint a szezon a várakozásokhoz képest jelentősen gyengébben indult: egyes becslések szerint a vendégforgalom 30–40 százalékkal maradt el a korábbi évek szintjétől. A nyár első heteit alacsony kihasználtság jellemezte, ugyanakkor a szolgáltatók arra számítanak, hogy a főszezon közeledtével javulni fog a helyzet.
Veszelin Nalbantov, a Bolgár Szálloda- és Étteremszövetség alelnöke elmondta, hogy a gyenge szezonkezdet ellenére az ágazat most egy aktívabb időszakba lép.
„Nehézkesen indult a szezon, de most érkezik a csúcspont, és most kell elkezdeni learatni az eredményeket. A lemaradást már semmivel sem tudjuk teljes mértékben behozni. A visszaesés körülbelül 30–40 százalékos, de a végleges értékelést csak a szezon végén tudunk majd mondani” – jelentette ki. Hozzátette, hogy Bulgária természeti adottságai továbbra is az ország egyik legfontosabb versenyelőnyét jelentik, hangsúlyozva, hogy az éghajlat és a tengerpart adottságai révén továbbra is versenyképes turisztikai kínálatot tud nyújtani.
A szállodások a gyengébb keresletre jelentős árkorrekciókkal és különféle akciókkal reagáltak. Több vállalkozás is rugalmas, differenciált árazási stratégiát vezetett be, így a promóciós ajánlatok a szezon meghatározó elemévé váltak.
Nalbantov ugyanakkor visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az árak emelkedését széles körű spekuláció hajtaná, hangsúlyozva, hogy az ilyen esetek elszigeteltek.
„Számos oka van a jelenlegi helyzetnek, amelyek közül az egyik az állam szerepe – ideje lenne végre kézbe venni a dolgokat és végrehajtani a szükséges reformokat. Ennek ellenére jó szezonra számítunk” – mondta, hozzátéve, hogy a szerződések többségét már korábban megkötötték, az árképzés pedig előre rögzített volt.
Az euróbevezetés előnyeit nem látja a szektor
Az ágazat képviselői szerint a keresletet szélesebb nemzetközi tényezők is befolyásolják, köztük a nagy sportesemények és a változó utazási szokások. Nalbantov szerint például a labdarúgó világbajnokságok idején sokan inkább otthon maradnak, ami visszafogja az utazási kedvet.
Elmondása szerint a lengyel és román utazásszervezőkkel folytatott egyeztetések azt mutatják, hogy Bulgária euróbevezetése bizonytalanságot kelt egyes küldőpiacokon, ahol óvatosan figyelik a valutaátállás lehetséges hatásait.
„Én személy szerint nem igazán látom az euró előnyeit. Azt mondják, jönnek majd a befektetők, de egyelőre nem jönnek. Azt mondják, több turista érkezik majd, de egyelőre turisták sem érkeznek” – fogalmazott, tükrözve az ágazat egy részében tapasztalható szkepticizmust a rövid távú várakozásokkal kapcsolatban.
A geopolitikai helyzet sem kedvez a bolgár turizmusnak
Pavlina Ilieva, a Future for Tourism (Jövőt a Turizmusnak) egyesület igazgatótanácsának elnöke mélyebb, strukturális problémákra hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a turisztikai szolgáltatásokra kivetett, nemzetközi összehasonlításban magas bolgár áfakulcs versenyhátrányt jelent más európai úti célokkal szemben.
„Bulgáriában a turizmusban 20 százalékos áfakulcs van érvényben, ami Európában gyakorlatilag egyedülálló. Más országokban ez jellemzően 7 és 11 százalék között mozog” – mondta Ilieva. Hozzátette, hogy az ország az elmúlt években több kulcsfontosságú küldőpiacát is elveszítette, köztük Ukrajnát, Oroszországot és Izraelt, és az ezek kiesése miatt keletkezett űrt egyelőre nem sikerült új piacokkal pótolni.
„Két legfontosabb piacunk – Ukrajna és Oroszország – az orosz-ukrán háború miatt már három-négy éve gyakorlatilag kiesett. További komoly problémát jelent az izraeli piac elvesztése is. Három jelentős küldőpiac tűnt el, és jelenleg nincs, ami pótolja őket” – mondta.
Ilieva szerint a jelenlegi nehézségek mögött szélesebb körű globális és regionális folyamatok állnak, köztük a geopolitikai bizonytalanság, a gazdasági kihívások és a hazai szakpolitikai problémák. Úgy véli, az euróövezeti csatlakozás előkészületei, a közel-keleti konfliktusok, a háborús helyzet és az általános gazdasági megszorítások egyaránt hatással vannak a turisztikai vállalkozásokra és a fogyasztókra.
A gyenge szezonkezdet ellenére az ágazat egy része továbbra is arra számít, hogy a nyári főszezonban stabilizálódik a kereslet. A szállodaüzemeltetők és a turisztikai szakemberek ugyanakkor egyetértenek abban, hogy Bulgária hosszú távú versenyképességének javításához elengedhetetlenek a strukturális reformok, a küldőpiacok diverzifikálása és a versenyképes árképzés.