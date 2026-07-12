Újra támad a hőkupola: pusztító afrikai hőség csap le napokon belül Európára, Magyarország sem ússza meg

Továbbra sem kíméli Európát a klímaváltozás, amely egy héttel ezelőtt afrikai hőséggel árasztotta el a kontinenset, több helyen is 40 fok fölé emelve a hőmérő higanyszálát. A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) azt írja, hogy a jövő héten akár 36 fokig is felmelegedhet a levegő Németországban. A forróság utáni lehűlés is csak enyhe lesz, de jól jön minden kis hőmérsékletcsökkenés és zápor. Magyarországon is csak a hét közepére ígért enyhülésben bízhatunk.

Egyelőre forróság fenyeget, de 40 fokot nem emleget az időkép/Fotó: neenawat khenyothaa

Marad a forróság Németországban

A hőmérséklet Németország számos délnyugati régiójában még éjszaka sem csökken eléggé: közli a FAZ a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) alapján. A napsütéses vasárnapot kezdetben egy olyan éjszaka váltja fel, amely bár zivatarokat hozhat a Balti-tengerhez, a délnyugati városi területeken csak 20 Celsius-fok körüli tartományba hűl le a hőmérséklet.

A napsütéses idő hétfőn is folytatódik a napsütéses idő, bár kis megszakításokkal Markus Eifried, a DWD offenbachi időjárás-előrejelző központjának munkatársa szerint. Lesznek elszigetelt záporok és zivatarok északon, és valamivel kisebb valószínűséggel nyugaton.

A maximumhőmérséklet

északon és északkeleten 25 és 29 Celsius-fok között,

a partvidéken 19 és 24 Celsius-fok között,

máshol pedig 30 és 36 Celsius-fok között alakul.

A következő napokon, egészen csütörtökig ismét trópusi éjszakák várhatók. A nappali hőmérséklet is sok helyen meghaladja a 30 Celsius-fokot – de már látható a hőhullám vége. Kedden még akár 36 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet délnyugaton, míg északon és északkeleten a csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között, a partvidéken pedig 21 és 25 Celsius-fok között alakul. Egyes területeken záporok vagy zivatarok is előfordulhatnak, míg a szél napközben átmenetileg némileg megélénkül.

Még a szerda is különösen meleg lesz a délnyugaton élők számára. A Rajna-Majna térségében a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot, másutt a maximumok 30 fok körül, a partvidéken pedig 25 fok körül alakulnak. A Laurent nevű magasnyomású rendszer napsütéses napot hoz az ország északi és középső részére, míg délen záporok vagy akár zivatarok is előfordulhatnak.