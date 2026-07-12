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Újra támad a hőkupola: pusztító afrikai hőség csap le napokon belül Európára, Magyarország sem ússza meg

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Trópusi éjszakák várnak a legtöbb németre, csak csütörtökön remélhetnek enyhülést. Magyarországon akár 35 fokos forróság is várható, de hőkupolát nem emleget az Időkép, csak egy anticiklon szélét. Lesz szél és eső is.
VG
2026.07.12, 16:01
Frissítve: 2026.07.12, 16:07

Továbbra sem kíméli Európát a klímaváltozás, amely egy héttel  ezelőtt afrikai hőséggel árasztotta el a kontinenset,  több helyen is 40 fok fölé emelve a hőmérő higanyszálát. A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) azt írja, hogy a jövő héten akár 36 fokig is felmelegedhet a levegő Németországban. A forróság utáni lehűlés is csak enyhe lesz, de jól jön minden kis hőmérsékletcsökkenés és zápor. Magyarországon is csak a hét közepére ígért enyhülésben bízhatunk.

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Egyelőre forróság fenyeget, de 40 fokot nem emleget az időkép/Fotó: neenawat khenyothaa

Marad a forróság Németországban

A hőmérséklet Németország számos délnyugati régiójában még éjszaka sem csökken eléggé: közli a FAZ a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) alapján. A napsütéses vasárnapot kezdetben egy olyan éjszaka váltja fel, amely bár zivatarokat hozhat a Balti-tengerhez, a délnyugati városi területeken csak 20 Celsius-fok körüli tartományba hűl le a hőmérséklet. 

A napsütéses idő hétfőn is folytatódik a napsütéses idő, bár kis megszakításokkal Markus Eifried, a DWD offenbachi időjárás-előrejelző központjának munkatársa szerint. Lesznek elszigetelt záporok és zivatarok északon, és valamivel kisebb valószínűséggel nyugaton.

A maximumhőmérséklet

  • északon és északkeleten 25 és 29 Celsius-fok között,
  • a partvidéken 19 és 24 Celsius-fok között,
  • máshol pedig 30 és 36 Celsius-fok között alakul.

A következő napokon, egészen csütörtökig ismét trópusi éjszakák várhatók. A nappali hőmérséklet is sok helyen meghaladja a 30 Celsius-fokot – de már látható a hőhullám vége. Kedden még akár 36 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet délnyugaton, míg északon és északkeleten a csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között, a partvidéken pedig 21 és 25 Celsius-fok között alakul. Egyes területeken záporok vagy zivatarok is előfordulhatnak, míg a szél napközben átmenetileg némileg megélénkül.

Még a szerda is különösen meleg lesz a délnyugaton élők számára. A Rajna-Majna térségében a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot, másutt a maximumok 30 fok körül, a partvidéken pedig 25 fok körül alakulnak. A Laurent nevű magasnyomású rendszer napsütéses napot hoz az ország északi és középső részére, míg délen záporok vagy akár zivatarok is előfordulhatnak.

Franciaországban is pokoli hőség van

A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette vasárnap az újabb hőhullám miatt, s egyre nagyobb területekre terjedtek az erdőtüzek országszerte, írja az Infostart

A francia meteológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint, de az ország többi részén is másodfokú, narancs színű riasztás van érvényben.

Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban. Július 5- én érte el az országot és várhatóan július 15-ig kitart – jelezte a Météo-France francia meteorlógiai szolgálat. Szombat délután az ország délkeleti részén található Saint-Laurent-du-Pape településen 40,2 Celsius-fokot mértek, 38,8 Celsius-fok volt a délnyugati Saint-Girons-ban és 38,6 Celsius-fok Saintes-ban, 

míg a hőmérő Párizsban 37 Celsius-fokot mutatott. 

Az elmúlt napokban megszarapodtak az erdőtüzek is, amelyek többsége "emberi tevékenységre vezethető vissza" figyelmezetett Emmanuel Macron elnök egy üzenetében az X-en. Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

Magyarországnak pár napot még várnia kell

Ismét súrolhatjuk délutánonként a 35 fokot, kezdetben csak kevés, a hét közepén már több zápor, zivatar jöhet az Időkép előrejelzése szerint. A magyarázat az, hogy a következő napokban Európa északnyugati része fölött, nagyjából a Brit-szigetektől északra lesz majd annak a nagy kiterejedésű anticiklonnak a középpontja, amelynek keleti, délkeleti peremén fogunk elhelyezkedni. Vagyis döntően az északias áramlás lesz a meghatározó, így nagy forróságtól szerencsére nem kell tartani.

Hajnalonként a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, hétfőre és keddre virradóan a hidegre érzékeny helyeken 10 fok közeli minimumok is előfordulhatnak. 

Délutánonként az ország nagy részén 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk, kedden és szerdán többfelé a 35 fokot is megközelíthetjük. A kánikulától inkább csak az északkeleti tájak mentesülhetnek.

A napsütést hétfőn csak néhol zavarhatja meg egy-egy futó zápor, majd kedden északkeleten és nyugaton, délnyugaton már növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Szerdán labilisabb légtömeg alakítja az időjárásunkat, ekkor már országszerte erősebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és konvektív csapadék is nagyobb területen alakulhat ki. Mindenhol természetesen ezúttal sem fog esni, jelentősebb mennyiség ismét csak lokálisan, kis területekre koncentrálódva hullhat. 

Az intenztívebb gócokban jégeső is hullhat.

A melegben hétfőn többfelé az élénk, erős északias szél hozhat felfrissülést, majd kedden és szerdán főként zivatarok környezetében támadhat fel  légmozgás, az erősebb cellákat viharos széllökések kísérhetik.

A 35 fok fölötti forróság előreláthatólag a hét második felében sem tér vissza, délutánonként állandósulni látszanak a 28 és 35 fok közötti maximumok. Hőkupoláról egyelőre nincs szó az előrejelzésben.

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