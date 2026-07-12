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Magyar Péter

Azbeztszennyezés: újabb 24 helyen találtak szennyezésre utaló jeleket – megszólalt a megyei jogú város polgármestere

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Újabb helyszíneken találtak azbesztre utaló jeleket. Ezúttal Sopron város polgármestere osztotta meg a közösségi oldalán egy vizsgálat eredményeit, amely megerősítette az azbeszt jelenlétét. Az azbeszszennyezés lassan egész Nyugat-Magyarországot érinti, Magyar Péter miniszterelnök jövő hétre ígért valamilyen kormányzati bejelentést az ügyben.
Járdi Roland
2026.07.12, 16:49
Frissítve: 2026.07.12, 16:55

Megérkeztek a második körben megrendelt akkreditált laborvizsgálatok eredményei az osztrák azbesztszennyezés ügyében – írta ki a Facebook-oldalára Farkas Ciprián, Sopron polgármestere, írja a 24.hu

azbesztszennyezés
 Azbeztszennyezés: újabb 24 helyen találtak szennyezésre utaló jeleket – megszólalt a megyei jogú város polgármestere /Fotó: Pezzetta Umberto 

Azbeztszennyezés: újabb 24 helyen találtak szennyezésre utaló jeleket – megszólalt a megyei jogú város polgármestere

A városban már korábban is vizsgálódtak, akkor 34 önkormányzati útszakaszon vettek mintákat, és 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet. Az érintett utcákban sebességkorlátozást vezetnek be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyeznek ki.  Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges.

A polgármester tájékoztatása szerint a második körben újabb helyszíneken vettek mintát az MAir-Scope Kft. szakemberei, figyelembe véve az önkormányzathoz beérkező lakossági kéréseket. Hasonlóan a korábbi tapasztalatokhoz, ezúttal is kisebb kiterjedésű szennyeződések voltak kimutathatók, amelyek jellemzően ingatlanok elé, a tulajdonosok vagy a kivitelezők által leterített kőzúzalékokból származnak. A polgármester hangsúlyozta: 

ezúttal sem arról van szó, hogy maga a közút építésekor vagy kialakításakor használt volna fel szennyezett anyagot az önkormányzat.

Farkas Ciprián szerint öröm az ürömben, hogy a szennyezésben 

  • sem az Ágfalvi úti sportpálya,
  • sem az Alpin Park felé bevezető út, 
  • sem pedig a Dorosmai utcai játszótér nem érintett.

"Városunk továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyors és hatékony válaszokat adjon a problémára. A kalcium-kloridos pormentesítés az elmúlt időszakban hatékonynak bizonyult, hiszen a kormányhivatal vizsgálata alapján nem kimutatható az azbeszt jelenléte a soproni levegőben. A szükséges lépéseket városunk ezúttal is megteszi a soproni polgárok egészségének megőrzése érdekében" – zárta a posztját a polgármester.

Magyar Péter jövő hétre ígérte a bejelentést

Magyar Péter az első hivatalos külföldi útja Lengyelország után Ausztriába vezetett, ahol vannak az érintett bányák. Akkor azt ígérte, a kormány segíteni fogja a szennyezett településeket, ugyanakkor a szennyező fizet elvét akarják érvényesíteni. 

A segítség azóta is várat magára. Szombat este azonban a Redditen válaszolt a felhasználók kérdéseire és azt ígérte, hogy lesz valamilyen bejelentés az ügyben a kormány részéről.

Először az év elején derült ki, hogy Szombathely egyik városrészében mintegy 35 utcában mutatták ki az azbeszt jelenlétét, emiatt a város egészségyügyi vészhelyzetet hirdetett ki. Nemény András polgármester azt mondta, az érintett kőzetanyagot osztrák bányákból szállították a helyszínre. A Greenpeace már év elején súlyos azbesztszennyezést tárt fel Magyarországon és Ausztriában is, olyan közterületeken, ahova feltételezhetően a már bezárt burgenlandi bányákból származó kőzeteket szállítottak. Ezek után kezdett el vizsgálódni a Vas vármegyei kormányhivatal is. Az azbeszt egészségkárosító hatása nem az anyag jelenlétével, hanem a felporzással, a por belélegzésekor, a tüdőbe jutva jelentkezik. Egyelőre ezzel összefüggő megbetegedésről nem tudnak, a betegség ugyanis csak 20-30 év után alakul ki.

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