Megérkeztek a második körben megrendelt akkreditált laborvizsgálatok eredményei az osztrák azbesztszennyezés ügyében – írta ki a Facebook-oldalára Farkas Ciprián, Sopron polgármestere, írja a 24.hu

Azbeztszennyezés: újabb 24 helyen találtak szennyezésre utaló jeleket – megszólalt a megyei jogú város polgármestere /Fotó: Pezzetta Umberto

Azbeztszennyezés: újabb 24 helyen találtak szennyezésre utaló jeleket – megszólalt a megyei jogú város polgármestere

A városban már korábban is vizsgálódtak, akkor 34 önkormányzati útszakaszon vettek mintákat, és 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet. Az érintett utcákban sebességkorlátozást vezetnek be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyeznek ki. Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges.

A polgármester tájékoztatása szerint a második körben újabb helyszíneken vettek mintát az MAir-Scope Kft. szakemberei, figyelembe véve az önkormányzathoz beérkező lakossági kéréseket. Hasonlóan a korábbi tapasztalatokhoz, ezúttal is kisebb kiterjedésű szennyeződések voltak kimutathatók, amelyek jellemzően ingatlanok elé, a tulajdonosok vagy a kivitelezők által leterített kőzúzalékokból származnak. A polgármester hangsúlyozta:

ezúttal sem arról van szó, hogy maga a közút építésekor vagy kialakításakor használt volna fel szennyezett anyagot az önkormányzat.

Farkas Ciprián szerint öröm az ürömben, hogy a szennyezésben

sem az Ágfalvi úti sportpálya,

sem az Alpin Park felé bevezető út,

sem pedig a Dorosmai utcai játszótér nem érintett.

"Városunk továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyors és hatékony válaszokat adjon a problémára. A kalcium-kloridos pormentesítés az elmúlt időszakban hatékonynak bizonyult, hiszen a kormányhivatal vizsgálata alapján nem kimutatható az azbeszt jelenléte a soproni levegőben. A szükséges lépéseket városunk ezúttal is megteszi a soproni polgárok egészségének megőrzése érdekében" – zárta a posztját a polgármester.