Afrikában épül a világ legnagyobb finomítója: egy titokzatos milliárdos terve akár egész Európa üzemanyag-ellátását is felforgathatja
Nigéria Afrika legnagyobb olajtartalékával rendelkező országa, ám évtizedeken át úgy tűnt, hogy az egyébként hátráltató tényezőkön túl – korrupció, szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek, majd az iszlám szélsőséges csoportjainak megjelenése az ország egyes részein – feldolgozó kapacitásainak elégtelensége miatt soha nem fog tudni igazán nagyot szakítani a gazdaság olajkincsből. Aliko Dangote nigériai származású üzletember mintegy 20 milliárd dollárból a Lekki Szabadkereskedelmi Övezetben, Lagos szélén megépült gigantikus finomítója ezt a helyzetet alakíthatja át gyökeresen.
Nem csak versenyben maradt, hanem nyert is a Dangote finomító Európában
Dangote már évekkel korábban kifejtette: nem csak a belföldi ellátás stabilizálása, majd a környező országokba való finomítotttermék-export felfuttatása lehet a finomító célja, hanem akár az európai piacok is. Végül az idei hormuzi válság teljesítette be igazán a milliárdos várakozásait: a Dangote-finomító az adatok szerint az élre tört az európai beszállításokban.
Júniusban a Dangote termékkiszállításainak csaknem fele repülőgép-üzemanyag volt, amely rekordot jelentő napi 145 ezer hordót ért el. Ennek szinte teljes mennyisége Európába került, a volumen 67 százaléka – vagyis mintegy napi 96 ezer hordó – pedig ezen belül Hollandiába, illetve az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) kereskedelmi központba érkezett.
Ez azt jelenti, hogy június hónapban a finomítóban termelt kerozinnak és más repülőgép-üzemanyagnak elsődleges célpontja az EU piaca lett, ami elegendő volt ahhoz, hogy a Dangote-finomító e termékek legnagyobb EU-s beszállítójává lépjen elő.
Egy hónappal korábban még az Egyesült Királyság vásárolta fel a Dangote repülőgépüzemanyag-exportjának körülbelül felét, ami hét hajórakománynak, illetve napi mintegy 60 ezer hordónak felelt meg. Júniusra azonban a brit irányú szállítások mindössze két rakományra, hozzávetőleg napi 10 ezer hordóra estek vissza, miközben az ARA-régió vált a finomító első számú exportpiacává.
Ez azért különösen jelentős, mert az ARA térsége hagyományosan elsősorban az Öböl-menti exportőrökre – különösen Kuvaitra –, valamint Indiára támaszkodott.
Az áprilisi és májusi piaci zavarok idején rövid időre az Egyesült Államok vált Európa legnagyobb repülőgép-üzemanyag-beszállítójává:
- áprilisban napi mintegy 135 ezer,
- májusban pedig napi 155 ezer hordót exportált.
Ezek a szállítások azonban júniusban visszaestek, miután a repülőgép-üzemanyag és a Brent közötti finomítói árrés áprilisban még hordónként 90 dollár körül mozgott, június végére viszont 40 dollárra zsugorodott.
Mindez nem arra utal, hogy teljesültek a korábbi várakozások, azaz a nyári utazási időszakra hiány alakul ki repülőgép-üzemanyagból az iráni válság miatt elmaradó szállításoknak köszönhetően. Sőt, szinte ellenkezőleg történt az Oilprice-on megjelent elemzés szerint, vagyis az európai piac a hiányból túlkínálatba fordult.
Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, először a fenyegető hiány miatti keresletnövekedés, majd a kiemelkedően magas finomítói árrések arra ösztönözték a régión belüli és kívüli finomítókat, hogy növeljék termelésüket, miközben több üzem elhalasztotta karbantartását és maximális kihasználtsággal működött. Ennek eredményeként a nyári időszakra bőséges kínálat alakult ki.
Még az Egyesült Államokat is lepipálta a nigériai finomító
A Dangote ugyanakkor viszonylag alacsony termelési költségei és a referenciárakhoz képest olcsóbb nigériai nyersolaj, valamint a kisebb árrések mellett is versenyképes maradhatott. Így a közeljövőre tekintve várhatóan akkor is folytatni tudja exportját, amikor a finomítói marzsok normalizálódnak, feltéve persze, ha a hormuzi válság rendezése újra a béke, és nem az eszkaláció irányába mutat.
A finomító épp a hormuzi válság kezdete előtt érte a teljes termelési kapacitását (650 000 hordó/nap), és ez történelmi áttörést hozott Nigéria exportjában. Idén az ország évtizedek óta először nettó üzemanyag-exportőrré vált.
A lekki üzemből a Kpler árukövető információs cég szerint áprilisban már három tankerrakomány repülőgép-üzemanyag jutott Európába a kialakuló hiány egy részének fedezésére.
Júniusban a finomítóból Európába exportált repülőgép-üzemanyag becsült értéke 757 milliárd nigériai naira, azaz kb. 172 milliárd forint volt.
Ezzel Nigéria a múlt hónapban nagyobb repülőgép-üzemanyag-beszállítóvá vált Európában, mint az Egyesült Államok.
Történelmileg augusztus az ARA-régió repülőgép-üzemanyag-keresletének csúcshónapja, így a Dangote várhatóan ezen a nyáron is meghatározó beszállító marad.
Oroszország épp felfüggeszti a dízelexportot, a nigériai üzem felpörgette azt
A lekki üzem dízelexportja inkább regionális jellegű volt, elsősorban a szomszédos afrikai országokba irányult. Ez, a többi tiszta üzemanyagtermék exportjával együtt, jelentősen csökkentette Nyugat-Afrika külső beszállítóktól való függőségét. 2024-ben és 2025-ben Belgium, Hollandia, Spanyolország, India és Oroszország számított a térség legfontosabb importforrásainak, az elmúlt hat hónapban azonban ez a struktúra jelentősen átalakult, és Nigéria egyre meghatározóbb szereplővé vált. A további regionális terjeszkedés üzleti logikája egyértelmű.
Nyugat-Afrika tizenegy országában egyáltalán nincs olajfinomító, Ghána tényleges finomítói kapacitása körülbelül napi 68 ezer hordó, de jelenleg ennek csupán a felét használja ki, míg Szenegál SAR finomítója főként a hazai piacot látja el.
A legnagyobb korlátot azonban a logisztika jelenti. A tárolókapacitások korlátozottak, a közúti szállítás dominál, a hosszú szárazföldi fuvarok pedig jelentősen növelik a költségeket. A Dangote által a namíbiai Walvis Bayben tervezett, 1,6 millió hordó benzin és dízel tárolására alkalmas központ ezt a problémát kezelné, és Botswanát, Zimbabwét, valamint Zambiát is elláthatná. A csoport vezetése állítólag azt is vizsgálja, hogy a rendszer hosszabb távon akár Dél-Afrikát is kiszolgálhatná.
Megvan a forgatókönyv arra, hogy a világ legnagyobb finomítója nigériai legyen
A finomító legutóbbi karbantartási és fejlesztési programja a meglévő nyersolaj-desztillációs egység szűk keresztmetszeteinek megszüntetésével napi 650 ezerről 700 ezer hordóra emelte a kapacitást. Ez a bővítés mintegy két és fél év alatt valósult meg, miután a rendszeres nyersolaj-beszerzés 2024 márciusában indult el. A következő fejlesztési szakasz ennél is nagyobb léptékű.
A Dangote célja, hogy 2028 decemberére műszakilag elkészüljön egy új, napi 750 ezer hordós kapacitású nyersolaj-desztillációs egység (CDU), valamint több másodlagos feldolgozóberendezés is.
Ha a projekt megvalósul, a lekki komplexum napi 1,45 millió hordós kapacitásával a világ legnagyobb olajfinomítójává válna, hajszállal megelőzve az indiai Reliance Industries dzsamnagari finomítói komplexumát, amely napi 1,4 millió hordó feldolgozására képes.
A vállalat emellett egy napi 700 ezer hordó kapacitású olajfinomító építését is fontolgatja a kenyai Mombasában. A beruházás becsült értéke 17 milliárd dollár, megvalósítása várhatóan mintegy öt évet venne igénybe. Kérdéses azonban, hogy ez a projekt, a második lekki CDU és a regionális logisztikai hálózat egyszerre, a tervezett ütemezés szerint megvalósítható-e.
A Dangote első nyersolaj-desztillációs egységének felépítése nyolc évet vett igénybe, ami megfelel más közelmúltbeli finomítói beruházások ütemének. Az Indiában nemrég átadott, rádzsasztáni Barmer finomító például szintén mintegy nyolc év alatt készült el, pedig kapacitása mindössze napi 180 ezer hordó. Emiatt a 2028-as céldátum egy második CDU elkészítésére rendkívül ambiciózusnak, sőt, kevéssé reálisnak tűnik.
Ez nyílt versenyfelhívás: a teljes nigériai olajiparnak kesztyűt dob a finomító
Az időzítés azonban talán kevésbé fontos, mint az üzenet. Miközben a nigériai állami olaj- és gázipari vállalat NNPC továbbra is külső befektetők bevonásával próbálja felújítani három, összesen napi 445 ezer hordó kapacitású finomítóját, a Dangote ígérete, hogy felépíti a világ legnagyobb finomítóját, egyértelmű jelzés mind az NNPC, mind a potenciális befektetők felé:
a verseny olyan erőssé válhat, hogy hosszabb távon rendkívül nehéz lesz vele lépést tartani – függetlenül attól, hogy a második CDU végül mikor készül el.
A növekedési tervekben a problémát az jelentheti, hogy a finomító elsősorban nigériai nyersolajra támaszkodik, a hazai kitermelés azonban nem elegendő a teljes igény fedezésére. A beérkező nyersolaj mennyisége májusban közel napi 650 ezer hordón tetőzött, majd júniusban napi 575 ezer hordóra mérséklődött. A Bonny Light (a nigériai Niger-deltában kitermelt, magas minőségű, alacsony kéntartalmú nyersolaj) továbbra is meghatározó alapanyagnak számít, miközben az Egyesült Államok Mexikói-öböl partvidékéről érkező WTI Midland típusú nyersolaj 2025-ben átlagosan napi 120 ezer hordót tett ki, egyes hónapokban pedig elérte a napi 300 ezer hordót is.
A rendkívül könnyű nyersolaj magas kerozin- és dízelkihozatalt biztosított, ugyanakkor túl kevés maradékanyagot hagyott a finomító maradékanyag-feldolgozó egységének, ami korlátozza a benzingyártást.
Emiatt a Dangote szélesítette a felhasznált nyersolajok körét: a könnyebb Bonny Light mellett nagyobb arányban dolgoz fel valamivel nehezebb nigériai típusokat – például Escravos, Forcados és Bonga olajat –, valamint időnként Líbiából, Kamerunból, Ghánából és Guyanából is vásárol szállítmányokat. A könnyű és közepes nyersolajok kiegyensúlyozottabb keveréke nagyobb benzin- és dízeltermelést tesz lehetővé, ami az export további növekedését is megalapozhatja Afrika és Európa irányába is.