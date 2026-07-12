Afrikában épül a világ legnagyobb finomítója: egy titokzatos milliárdos terve akár egész Európa üzemanyag-ellátását is felforgathatja

Nigéria Afrika legnagyobb olajtartalékával rendelkező országa, ám évtizedeken át úgy tűnt, hogy az egyébként hátráltató tényezőkön túl – korrupció, szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek, majd az iszlám szélsőséges csoportjainak megjelenése az ország egyes részein – feldolgozó kapacitásainak elégtelensége miatt soha nem fog tudni igazán nagyot szakítani a gazdaság olajkincsből. Aliko Dangote nigériai származású üzletember mintegy 20 milliárd dollárból a Lekki Szabadkereskedelmi Övezetben, Lagos szélén megépült gigantikus finomítója ezt a helyzetet alakíthatja át gyökeresen.

Az Afrika legnagyobb olajfinomítójának számító nigériai Dangote-üzem egyik részéről készült felvétel

Fotó: Aspectum / Shutterstock

Nem csak versenyben maradt, hanem nyert is a Dangote finomító Európában

Dangote már évekkel korábban kifejtette: nem csak a belföldi ellátás stabilizálása, majd a környező országokba való finomítotttermék-export felfuttatása lehet a finomító célja, hanem akár az európai piacok is. Végül az idei hormuzi válság teljesítette be igazán a milliárdos várakozásait: a Dangote-finomító az adatok szerint az élre tört az európai beszállításokban.

Júniusban a Dangote termékkiszállításainak csaknem fele repülőgép-üzemanyag volt, amely rekordot jelentő napi 145 ezer hordót ért el. Ennek szinte teljes mennyisége Európába került, a volumen 67 százaléka – vagyis mintegy napi 96 ezer hordó – pedig ezen belül Hollandiába, illetve az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) kereskedelmi központba érkezett.

Ez azt jelenti, hogy június hónapban a finomítóban termelt kerozinnak és más repülőgép-üzemanyagnak elsődleges célpontja az EU piaca lett, ami elegendő volt ahhoz, hogy a Dangote-finomító e termékek legnagyobb EU-s beszállítójává lépjen elő.

Egy hónappal korábban még az Egyesült Királyság vásárolta fel a Dangote repülőgépüzemanyag-exportjának körülbelül felét, ami hét hajórakománynak, illetve napi mintegy 60 ezer hordónak felelt meg. Júniusra azonban a brit irányú szállítások mindössze két rakományra, hozzávetőleg napi 10 ezer hordóra estek vissza, miközben az ARA-régió vált a finomító első számú exportpiacává.

Ez azért különösen jelentős, mert az ARA térsége hagyományosan elsősorban az Öböl-menti exportőrökre – különösen Kuvaitra –, valamint Indiára támaszkodott.

Az áprilisi és májusi piaci zavarok idején rövid időre az Egyesült Államok vált Európa legnagyobb repülőgép-üzemanyag-beszállítójává:

áprilisban napi mintegy 135 ezer,

májusban pedig napi 155 ezer hordót exportált.

Ezek a szállítások azonban júniusban visszaestek, miután a repülőgép-üzemanyag és a Brent közötti finomítói árrés áprilisban még hordónként 90 dollár körül mozgott, június végére viszont 40 dollárra zsugorodott.