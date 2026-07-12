Talán fellélegezhet a világ: Donald Trump megszólalt a Hormuzi-szorosról, cáfolja az irániakat

"A Hormuzi-szoros nyitva áll a kereskedelmi forgalom előtt" – ezt mondta Donald Trump amerikai elnök vasárnap az NBC egyik műsorában, írja a Reuters.

Talán fellélegezhet a világ: Donald Trump megszólalt a Hormuzi-szorosról – az elnök cáfolja az irániakat Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

Talán fellélegezhet a világ: Donald Trump megszólalt a Hormuzi-szorosról – az elnök cáfolja az irániakat

Ahogy korábban beszámoltunk róla, vasárnap reggel az állami média azt közölte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost további értesítésig, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig súlyos válaszlépéseket ígért az amerikai „agresszióra”. A lépés közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy újabb légicsapásokat mért Iránra, arra válaszul, hogy Teherán megtámadott egy Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Irán reakciója sem maradt el, a Forradalmi Gárda ugyanis megtámadott egy amerikai bázist Jordániában, továbbá bejelentette a Homuzi-szoros lezárását.

Az irániakat ugyanakkor cáfolta az amerikai Központi Parancsnokság, amely azt állította, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak azon a vízi úton, amely a háború előtt a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötödét szállította.

A mostani ütésváltásra azok után került sor, hogy hét elején Irán három kereskedelmi tartályhajót támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az amerikai légicsapások 140 iráni katonai célpontot értek el, köztük rakéta- és drónbázisokat, kommunikációs hálózatokat és part menti megfigyelőhelyeket. Iráni tisztviselők szerint a támadásokban 17 ember meghalt és 115 megsebesült. Irán válaszul csapásokat mért az Egyesült Államok szövetségeseire az Öböl-térségben.

"Iránnak újabb lehetőséget kínáltak arra, hogy bebizonyítsa az egyetértési megállapodáshoz való ragaszkodását, miután felelősségre vonták a kereskedelmi hajók elleni korábbi támadásokért, de ismét kudarcot vallott” – írta a Centcom az X-nek megosztott nyilatkozatában. A nyilatkozatot Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere is megosztotta, aki ezt írta:

Irán rossz döntést hozott. Most ők fizetnek.

Állítólag Irán merényletet tervezett Trump ellen

Az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Irán között elkövetett támadások sorozata arra késztette Donald Trump elnököt, hogy kimondja a február 28-án az Egyesült Államok és Izrael között megkötött harcok leállítását célzó tűzszünet végét, bár Trump nyitva hagyta az ajtót a tárgyalások folytatása előtt.