Hormuzi-szoros: az egész régió készültségben van az iráni-amerikai ütésváltás után, sorsdöntő órák jöhetnek
Ahogy beszámoltunk róla, vasárnap hajnalban az Amerikai Egyesült Államok több iráni célpontot támadott, miután a perzsa állam egy kereskedelmi hajóra nyitott tüzet. Az irániak válasz sem maradt el, a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy ismét lezárja a Hormuzi-szorost.
Hormuzi-szoros: az egész régió készültségben van az iráni-amerikai ütésváltás után, sorsdöntő órák jöhetnek
Az Al jazeera arab hírügynökség azt írja vasárnap délután, az USA hadserege készen áll a Hormuzon átívelő hajózás biztosítására. Az amerikai erők központi parancsnoksága (CENTCOM) bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros „nyitva van minden olyan hajó előtt, amely jogszerűen kíván átkelni a nemzetközi vízi úton”.
A CENTCOM hozzátette, hogy Irán nem ellenőrzi a szorost, és a „forgalom folyamatos”.
Irán ezt tagadja, a Forradalmi Gárda előzőleg figyelmeztetett, hogy az incidens miatti bármilyen megtorlásra „szigorú” válaszlépést fog adni. Muhammad Eslami, a Teheráni Egyetem vezető kutatója az arab hírügynökségnek azt mondta, hogy az Egyesült Államok elfogadta a Hormuzi-szoros iráni kezelését a szomszédos országokkal együttműködve, összhangban a megállapodás 5. cikkével. Az iráni álláspont a vízi úttal kapcsolatban „kristálytiszta”. Az irániak nem akarják, hogy a Hormuzi-szoros lezáródjon. Ha nézeteltérés van az egyetértési megállapodás 5. cikkének értelmezésében, az amerikai tisztviselőknek megbeszéléseket kellett volna folytatniuk iráni kollégáikkal – tette hozzá.
Figyelmeztette az amerikai nagykövetség az amerikaiakat Ománban
Egyesült Arab Emírségek „határozottan elítélte” az iráni megújult csapásokat, amelyek a régiót célozzák. A Külügyminisztérium kijelentette, hogy az „agresszív támadások a testvéri nemzetek szuverenitásának kirívó megsértését jelentik, és fenyegetést jelentenek biztonságukra és stabilitásukra”. Megerősítette szolidaritását szomszédaival – Jordániával, Katarral, Bahreinnel és Kuvaittal –, amelyek szintén támadások áldozatai lettek.
Az ománi amerikai nagykövetség arra figyelmeztette az amerikaiakat, hogy „maradjanak otthon”.
Főként két helyszínen, Duqm városában és Musandam kormányzóságban tartózkodva vonuljanak el otthonukba „a közelmúltbeli aktivitás miatt”.„Ha Duqmban vagy Musandamban tartózkodnak, amennyire csak lehetséges, maradjanak a lakásukban, szállodájukban vagy más épületben, és kerüljék az ablakokat” – áll a közleményben.
„Folyamatosan figyelemmel kísérjük a közel-keleti helyzetet, és folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy döntéseket hozhassanak a biztonságukról.” A nagykövetség közölte, hogy a Közel-Keletet elhagyni kívánó emberek segítséget kaphatnak az amerikai kormánytól, amely „a legfrissebb információkat nyújtja az indulási lehetőségekről”.
Omán beidézte az iráni nagykövetet
Az ománi külügyminisztérium közleményében tudatta, hogy Mousa Fereidoun, az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövete tiltakozó jegyzéket kapott az ománi Musandam és al-Batinah kormányzóságokban található helyszínek iráni dróntámadások miatt.
A találkozó során a tisztviselők „kifejezték az ománi szultánság felháborodását ezekkel a felelőtlen cselekedetekkel kapcsolatban, és felszólítottak az állami szuverenitás, a jó szomszédság, a belügyekbe való be nem avatkozás, valamint a két országot és népet összekötő szokások és etikai értékek tiszteletben tartásának szükségességére” – áll a közleményben.
Omán azt is közölte, hogy 23 tengerészt mentettek ki egy megtámadott teherhajóról. Az indiai külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy egy indiai állampolgár eltűnt az iráni kereskedelmi hajó elleni támadás után, hozzátéve, hogy 10 indiai állampolgárt mentettek ki.
Csitítja a feleket Egyiptom és az Emirátusok
Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek elnökei tárgyalásokat folytattak Alameinben, Egyiptom földközi-tengeri partján. Az egyiptomi elnökség közleménye szerint Abdel Fattah esz-Szíszi elnök és Mohamed bin Zayed al-Nahján közötti tárgyalások a közel-keleti fejleményekre és az Irán és az Egyesült Államok közötti további eszkaláció megelőzésére irányuló folyamatos erőfeszítésekre összpontosítottak. A két vezető megerősítette, hogy „létfontosságú a szoros konzultáció, az összehangolás és a közös fellépés fenntartása a különböző kérdésekben, tekintettel a régió jelenlegi kihívásaira” – áll a közleményben.