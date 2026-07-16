Meglódullt a gázbehozatal Románia felől, megcsappant a kivitel Ukrajna felé
Európa a földgáz betáplálási időszak közepén jár. És míg az Európai Unióban összesen betárolt gáz mennyisége kisebb az egy évvel korábbinál, Magyarország gáztárolói jól teljesítenek: a július 14-i töltöttségük nagyjából 55 százalékos volt – tette közz Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója a LinkedIn-en. Az év első felében a közel 6000 kilométer hosszú magyarországi nagynyomású vezetékrendszeren keresztül továbbra is zökkenőmentes volt az elosztóvállalatok, az erőművek és nagy ipari ügyfelek földgázellátása.
Az FGSZ előzetes adatai alapján az idei első fél évben az egy évvel korábbihoz képest a teljes hazai kereskedelmi gázszállítás 8,7 milliárd köbméter volt. Ez 0,7 százalékos csökkenés, és összhangban volt a teljes magyar belföldi fogyasztással, amely szintén stagnált. Nagyjából 4,8 milliárd köbméter volt, főként a februári és márciusi enyhébb tél miatt.
- A rendszer-összeköttetési pontokon bejövő szállítmányok 5,8 milliárd köbméteren stabilak maradtak (-1 százalék).
- A legnagyobb tétel Szerbia felől érkezett: 3,8 milliárd köbméter (+ 2 százalék),
- ezt követte a Romániából bejövő 0,9 milliárd köbméter, (+64 százalék),
- Ausztriából 0,6 milliárd köbméter érkezett, (-47 százalék)
- és Horvátországból 0,5 milliárd köbméter jött (+57 százalék).
Ötödével esett a kimenő mennyiség
A kimenő szállítások 2,31 milliárd köbméterre csökkentek (20 százalékos csökkenés). Kevesebb gáz került Szlovákiába (1,22 milliárd köbméter, 9 százalékos csökkenés) és Ukrajnába (0,84 milliárd köbméter, 31 százalékos csökkenés). Másrészt a Szerbiába történt gázszállítás (0,16 milliárd köbméter, 45 százalékos növekedés) nőtt.
A nettó hazai gáztermelés stagnált, 0,74 milliárd köbméter volt, de ez a mennyiség is hozzáadott az FGSZ hálózatán továbbított mennyiséghez.
A földalatti gáztárolók betáplálása mindig kulcsfontosságú a nyári időszakban. Összességében a 2026-os első félévi betáplálások jelentősen, 52 százalékkal, 1,55 milliárd köbméterre nőttek a 2025-ös első félévhez képest az első negyedévi betáplálási és kitermelési időszakkal együtt. Ha csak a második negyedévre koncentrálunk 2024-hez és 2025-höz képest, akkor a növekedés 77 százalék, illetve 13 százalék volt. A betáplálási időszak mérsékelten alacsonyabb tárolási szintekkel (32,5 százalék) kezdődött 2026 áprilisában a 2025. áprilisi (36,0 százalék) szinthez képest, de a jelenlegi tárolási szintek (körülbelül 55 százalék) majdnem megegyeznek a 2025 azonos időszakában mért szinttel (körülbelül 56,3 százalék).
A korábbi gázkészletek azért nagyobbak volt
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) több éves visszatekintésre is lehetőséget kínál, havonta frissített adataival. Bár július 15-i adata még nincs, azt – az FGSZ közlése alapján az egy évvel korábbinál lényegében azonosnak véve – most nagyjából 3,52 milliárd köbméternél tarthatunk. Viszont a 2024-es, július 15-i készlet ennél jóval nagyobb volt: 5,13 milliárd köbméter, és a 2023-as mennyiség is 4,54 milliárd köbmétert tett ki. A mostani tartalékot az elmúlt hat évben csak a 2022-es 2,84 milliárd köbméter múlta alul. Az azonban a gázválság éve volt, amikor gázt vásárolni volt a legnagyobb üzlet, és elég volt az országnak az a készlet is.
Ferencz I. Szabolcs értékelése szerint
a tárolási szintek egyelőre rendben lévőnek tűnnek Magyarország számára, de a tárolók újratöltése egyes uniós országokban nagyobb LNG-importot és fokozott infrastruktúra-kihasználtságot igényel egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai feszültségek korlátozzák a globális LNG-kínálatot.
Az Európai Unió földalatti gáztárolóinak töltöttsége 52,77 százalékos volt július 14-én a hivatalos statisztikák szerint. A piros sávba csak két olyan ország került, amely ott elég jól elvan: a belgiumi 27,58 százalékos töltöttséghez azt kell tudni, hogy az ország bőven és folyamatosan hozzáfér cseppfolyós gázhoz,a svédországi 9,97 százaléknak pedig az a háttere, hogy Svédország alig használ gázt.
A nem uniós Ukrajna 27,06 százaléka azonban annak ellenére aggasztó, hogy keleti szomszédunk majdnek teljesen önellátó gázból, ugyanis a háborús sérülések miatt problémás a gázinfrastruktúrájának a működése is. Az Egyesült Királyság 22,22 százalékon áll. Állhatna magasabb is, de az Egyesült Királyság is bőven hozzáfér vezetékes és cseppfolyosó gázhoz is.