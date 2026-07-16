Meglódullt a gázbehozatal Románia felől, megcsappant a kivitel Ukrajna felé

Európa a földgáz betáplálási időszak közepén jár. És míg az Európai Unióban összesen betárolt gáz mennyisége kisebb az egy évvel korábbinál, Magyarország gáztárolói jól teljesítenek: a július 14-i töltöttségük nagyjából 55 százalékos volt – tette közz Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója a LinkedIn-en. Az év első felében a közel 6000 kilométer hosszú magyarországi nagynyomású vezetékrendszeren keresztül továbbra is zökkenőmentes volt az elosztóvállalatok, az erőművek és nagy ipari ügyfelek földgázellátása.

Jól teljesített az első fél évben a gázrendszer/Fotó: FGSZ

Az FGSZ előzetes adatai alapján az idei első fél évben az egy évvel korábbihoz képest a teljes hazai kereskedelmi gázszállítás 8,7 milliárd köbméter volt. Ez 0,7 százalékos csökkenés, és összhangban volt a teljes magyar belföldi fogyasztással, amely szintén stagnált. Nagyjából 4,8 milliárd köbméter volt, főként a februári és márciusi enyhébb tél miatt.

A rendszer-összeköttetési pontokon bejövő szállítmányok 5,8 milliárd köbméteren stabilak maradtak (-1 százalék).

A legnagyobb tétel Szerbia felől érkezett: 3,8 milliárd köbméter (+ 2 százalék),

ezt követte a Romániából bejövő 0,9 milliárd köbméter, (+64 százalék),

Ausztriából 0,6 milliárd köbméter érkezett, (-47 százalék)

és Horvátországból 0,5 milliárd köbméter jött (+57 százalék).

Ötödével esett a kimenő mennyiség

A kimenő szállítások 2,31 milliárd köbméterre csökkentek (20 százalékos csökkenés). Kevesebb gáz került Szlovákiába (1,22 milliárd köbméter, 9 százalékos csökkenés) és Ukrajnába (0,84 milliárd köbméter, 31 százalékos csökkenés). Másrészt a Szerbiába történt gázszállítás (0,16 milliárd köbméter, 45 százalékos növekedés) nőtt.

A nettó hazai gáztermelés stagnált, 0,74 milliárd köbméter volt, de ez a mennyiség is hozzáadott az FGSZ hálózatán továbbított mennyiséghez.

A földalatti gáztárolók betáplálása mindig kulcsfontosságú a nyári időszakban. Összességében a 2026-os első félévi betáplálások jelentősen, 52 százalékkal, 1,55 milliárd köbméterre nőttek a 2025-ös első félévhez képest az első negyedévi betáplálási és kitermelési időszakkal együtt. Ha csak a második negyedévre koncentrálunk 2024-hez és 2025-höz képest, akkor a növekedés 77 százalék, illetve 13 százalék volt. A betáplálási időszak mérsékelten alacsonyabb tárolási szintekkel (32,5 százalék) kezdődött 2026 áprilisában a 2025. áprilisi (36,0 százalék) szinthez képest, de a jelenlegi tárolási szintek (körülbelül 55 százalék) majdnem megegyeznek a 2025 azonos időszakában mért szinttel (körülbelül 56,3 százalék).