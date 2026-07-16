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orosz-ukrán háború
Roszatom
Zaporizzsja
atomerőmű

Pörög az atomrulett: drón végzett a fő szakemberrel Európa legnagyobb atomerőművében

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Már korábban is figyelmeztettek, hogy lassan szakemberek nélkül marad Európa és a világ egyik legnagyobb atomerőműve. Drón ölte meg a főmérnököt.
Pető Sándor
2026.07.16, 18:15

Sok figyelmeztetést olvashattunk az ukrajnai háború éveiben Európa legnagyobb atomerőműve biztonságát illetően, de a mesében is végül megjelent a farkas, a legújabb rémisztő eset pedig emlékeztető: ha Zaporizzsja szakemberek nélkül marad, végül olyan tragédia is bekövetkezhet, ami mellett eltörpül a négy évtizeddel ezelőtti csernobili katasztrófa. Hatalmas atomerőműról van szó, világméretekben is az egyik legnagyobbról, amely évek óta háborús zónában fekszik, és most ijesztő fejleményről számoltak be a jelentések. Az atomszennyezések földrajza szempontjából Magyarország szomszédjában. 

Gyilkos drón és atomerőmű, veszélyes párosítás
Gyilkos drón és atomerőmű, veszélyes párosítás Fotó: Anadolu via AFP

A száműzetésben működő The Moscow Times arról számolt be csütörtökön a Reutersra hivatkozva, hogy Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője közleményben tájékoztatott: egy ukrán drón csapást mért egy szolgálati gépkocsira az erőmű területe és Enerhodar városa között. 

A dróntámadások hírei immár megszokottá váltak, az oroszok és az ukránok is milliószám gyártják a hadviselést átalakító hadidrónokat. Adott esetben a helyszín mellett az a hajmeresztő, hogy kit érte a tragikus kimenetelű támadás. A dróncsapás következtében a jármű vezetőjén kívül Alekszandr Jakovlev halt meg, a zaporizzsjei atomerőmű főmérnöke.

Felvetődik a kérdés: ha az atomerőmű hadszíntér, ahol áldozatul eshet  a vezető szakember is, ki akar majd itt dolgozni? A hozzáértő személyzet máris erősen megcsappant, már korábban is felidézve azt a veszélyt, hogy a szakértelem hiánya okozhat tragédiát.

Atomrulett: Csernobil ehhez képest esti mese volt, egy őrült vita miatt gazdátlanul hagyták a gigaerőművet
Lassan hozzáértő szakemberek nélkül marad a világ egyik legnagyobb nukleáris erőműve. A csernobili atomerőmű katasztrófája esti mese volt ahhoz képest, ami itt történhet, és a történet példázza, milyen nehéz biztonságot teremteni, ha egyszer már elfajultak a dolgok, pedig óriási a tét.

Az atomreaktorokat ugyan leállították a háború kezdetén orosz ellenőrzés alá került létesítményben, de ez nem azt jelenti, hogy a nukleáris üzemanyagot csak tárolni kell: a még mindig hőt termelő erőmű folyamatos felügyeletet igényel, hogy ne történjen katasztrófa.

Ha megtörténik, már mindegy lesz, az oroszok, vagy az ukránok a felelősek érte. 

Az elmúlt években mindkét fél rendszeresen azzal vádolta a másikat, hogy katonai akcióival veszélyezteti a nukleáris biztonságot. A szintén orosz ellenőrzés alá került Enerhodar városa, ahol az atomerőmű dolgozóinak többsége él, gyakran volt támadások célpontja – emlékeztet a lap.

Arra is emlékezhetünk, hogy orosz dróntámadásokat, drónok áttévedését szomszédos országokban rendszeresen követte óriási felháborodás az európai fővárosokban. Amikor ukrán drónok tették ugyanazt, elmaradtak ezek a reakciók. A mostani esetet tagadni nemigen lehet, bár gyakran fordult elő, hogy valamelyik háborús fél a másikat vádolta meg azzal, amit maga követett el. Ukrajna részéről egyelőre nem érkezett azonnali kommentár – jegyzi meg a The Moscow Times.

Lihacsov szerint az, hogy a nyugati országok nem reagálnak az erőmű elleni támadásokra, 

az ukrán kormány terrorcselekményeinek eszkalációjára bátorít.

Hozzátette, hogy a térség elleni támadások az elmúlt két és fél hónapban 13 ember halálát okozták, 48-an pedig megsebesültek.

Ukrán drón ölte meg a főmérnököt: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint súlyosan veszélyes

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója elítélte az incidenst, de nem tett konkrét említést sem Ukrajnáról, sem Oroszországról. Grossi szerint az eset

 elfogadhatatlan támadás az erőmű és annak vezetése ellen, amely súlyosan veszélyezteti a nukleáris biztonságot.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Telegramon azt írta: „Ez a kijevi rezsim bűncselekménye, amelyet Grossinak végre észre kell vennie. Egyértelmű, a gyilkosságot elítélő nyilatkozatot követelünk az illetékes nemzetközi szervezetektől, mindenekelőtt a NAÜ-től.”

Moszkva már a múlt pénteken azzal vádolta Ukrajnát, hogy fokozza az atomerőmű elleni, általa „terrorakcióknak” nevezett támadásokat. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Ukrajna csapásokat hajt végre a civil infrastruktúra és a közvetlenül az erőműhöz kapcsolódó létesítmények ellen.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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