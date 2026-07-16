Pörög az atomrulett: drón végzett a fő szakemberrel Európa legnagyobb atomerőművében

Sok figyelmeztetést olvashattunk az ukrajnai háború éveiben Európa legnagyobb atomerőműve biztonságát illetően, de a mesében is végül megjelent a farkas, a legújabb rémisztő eset pedig emlékeztető: ha Zaporizzsja szakemberek nélkül marad, végül olyan tragédia is bekövetkezhet, ami mellett eltörpül a négy évtizeddel ezelőtti csernobili katasztrófa. Hatalmas atomerőműról van szó, világméretekben is az egyik legnagyobbról, amely évek óta háborús zónában fekszik, és most ijesztő fejleményről számoltak be a jelentések. Az atomszennyezések földrajza szempontjából Magyarország szomszédjában.

Gyilkos drón és atomerőmű, veszélyes párosítás Fotó: Anadolu via AFP

A száműzetésben működő The Moscow Times arról számolt be csütörtökön a Reutersra hivatkozva, hogy Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője közleményben tájékoztatott: egy ukrán drón csapást mért egy szolgálati gépkocsira az erőmű területe és Enerhodar városa között.

A dróntámadások hírei immár megszokottá váltak, az oroszok és az ukránok is milliószám gyártják a hadviselést átalakító hadidrónokat. Adott esetben a helyszín mellett az a hajmeresztő, hogy kit érte a tragikus kimenetelű támadás. A dróncsapás következtében a jármű vezetőjén kívül Alekszandr Jakovlev halt meg, a zaporizzsjei atomerőmű főmérnöke.

Felvetődik a kérdés: ha az atomerőmű hadszíntér, ahol áldozatul eshet a vezető szakember is, ki akar majd itt dolgozni? A hozzáértő személyzet máris erősen megcsappant, már korábban is felidézve azt a veszélyt, hogy a szakértelem hiánya okozhat tragédiát.

Atomrulett: Csernobil ehhez képest esti mese volt, egy őrült vita miatt gazdátlanul hagyták a gigaerőművet

Lassan hozzáértő szakemberek nélkül marad a világ egyik legnagyobb nukleáris erőműve. A csernobili atomerőmű katasztrófája esti mese volt ahhoz képest, ami itt történhet, és a történet példázza, milyen nehéz biztonságot teremteni, ha egyszer már elfajultak a dolgok, pedig óriási a tét.

Az atomreaktorokat ugyan leállították a háború kezdetén orosz ellenőrzés alá került létesítményben, de ez nem azt jelenti, hogy a nukleáris üzemanyagot csak tárolni kell: a még mindig hőt termelő erőmű folyamatos felügyeletet igényel, hogy ne történjen katasztrófa.

Ha megtörténik, már mindegy lesz, az oroszok, vagy az ukránok a felelősek érte.

Az elmúlt években mindkét fél rendszeresen azzal vádolta a másikat, hogy katonai akcióival veszélyezteti a nukleáris biztonságot. A szintén orosz ellenőrzés alá került Enerhodar városa, ahol az atomerőmű dolgozóinak többsége él, gyakran volt támadások célpontja – emlékeztet a lap.