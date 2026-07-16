Fogcsigorgatva ragaszkodik egy ósdi szabályhoz az Európai Bizottság: az sem érdekli Brüsszelt, ha ez katasztrófához vezet

Nem hozott valódi fordulatot az uniós nitrátirányelv három éven át készített felülvizsgálata. Az Európai Bizottság szerint a több mint harmincéves szabályozás továbbra is alkalmas céljai elérésére, ezért elsősorban a tagállami végrehajtást kell javítani. A Bizottság július 15-én hozta nyilvánosságra a nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 1991-es elfogadása óta készült első átfogó vizsgálatát. A dokumentum a szabályozás eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, más uniós politikákkal való összhangját és hozzáadott értékét elemezte, miközben az egyszerűsítés lehetőségeit is kereste. A Bizottság végkövetkeztetése szerint az irányelv továbbra is szükséges, releváns és hatékony eszköz a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés visszaszorítására.

Az Európai Bizottság szerint az irányelv továbbra is szükséges, releváns és hatékony eszköz a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés visszaszorítására Fotó: Bohanek Miklós

Az európai gazdálkodókat és mezőgazdasági szövetkezeteket képviselő Copa–Cogeca azonban élesen bírálta a megállapításokat. A szervezet szerint a Bizottság lényegében a jelenlegi szabályozás fenntartása mellett döntött, holott a műtrágyapiacon kialakult válság, a gazdálkodók növekvő költségei és az európai agrárium versenyképességi problémái alapvető újragondolást indokolnának.

A nitrátirányelv célja a mezőgazdasági forrásokból származó nitrátszennyezés csökkentése és megelőzése. Előírja a tagállamok számára a vízminőség ellenőrzését, a mezőgazdaságból származó szennyezett vagy szennyezés kockázatának kitett vizekbe ömlő területek azonosítását, és cselekvési programok kidolgozását ezekre a területekre vonatkozóan.

Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyja a gazdák költségeit

A Copa–Cogeca legfontosabb kifogása, hogy az értékelés nem veszi kellően figyelembe az európai mezőgazdaságban 1991 óta végbement változásokat. Az Európai Unió jelentősen kibővült, átalakultak a termelési szerkezetek, szélsőségesebbé váltak az időjárási körülmények, fejlődtek a trágyakezelési és precíziós technológiák, valamint a tápanyagok visszanyerését lehetővé tevő eljárások.

Az érdekképviselet szerint a gazdálkodók ma már olyan gazdasági, éghajlati és geopolitikai környezetben termelnek, amely alapvetően különbözik az irányelv elfogadásakor fennálló helyzettől. A kötelezettségek teljesítése gyakran jelentős beruházást, tárolókapacitást, adminisztrációt és hosszú távú üzemi tervezést igényel, miközben a termelők bevételeit egyre nagyobb piaci ingadozások terhelik.