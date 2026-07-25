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Orbán Viktor
Bálványosi Nyári Szabadegyetemen
euró
Tusnádfürdő

Apokaliptikus képet festett Orbán Viktor: ősszel jönnek a megszorítások, beszélt az euróról is – "Valójában egy kódnév, rejtjel, a megszorítás kódja"

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A volt miniszterelnök a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen mond beszédet, 16 év után először ellenzéki szerepkörben.
Járdi Roland
2026.07.25, 11:19
Frissítve: 2026.07.25, 11:30

"Nem az a kérdés, hogy kinek volt igaza, akárhogy is volt, most a jelennel kell foglalkozni. A helyzet az, hogy Magyarországon nincs gazdasági kormányzás, parasztvakítás van, a gazdaság szenved" – mondta Orbán Viktor, aki a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 16 év után először beszélt ellenzéki politikusként

Orbán Viktor
Apokaliptikus képet festett Orbán Viktor: ősszel jönnek a megszorítások, beszélt az euróról is – "Valójában egy kódnév, rejtjel, a megszorítás kódja" Fotó: M1 / Facebook

Apokaliptikus képet festett Orbán Viktor: ősszel jönnek a megszorítások, beszélt az euróról is – "Valójában egy kódnév, rejtjel, a megszorítás kódja"

Orbán szerint baj van a mezőgazdaságban, az építőiparban, az erős forint tönkre teszi az exportot. Közben a hatalom az euró bevezetéséről beszél. 

Ez egy mese, az euró valójában egy kódnév, rejtjel, a megszorítás kódja. Ezért támogatják a bankok

– mondta Orbán a közös uniós fizetőeszközről, szerinte amikor ősszel jönnek a megszorítások, az euróra fognak hivatkozni. "Ha beütnek a bajok, be fognak kopogtatni az ajtón a külföldiek, és akkor bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása".

Orbán szerint négyszer fosztották ki Magyarországot,

  • először Trianonban, 
  • majd a 2. világháború után, 
  • később a Horn-kormány alatt, 
  • majd pedig a 2000-es években. 

Ezzel szemben ma soha nem látott tartalékok vannak, csúcson az ország deviza-és aranytartaléka, ezért újra van mit elveszteni, van miért kifosztani Magyarországot. Aki Budapesten jár, az nem lepődik meg, hogy mennyi tanácsadó, a nemzeti bank elnökénél külföldi bank vezetője vizitál. "Érzik a vérszagot, ismét lehet olcsón vásárolni Magyarországon" –  fogalmazott Orbán.

Jön a végítélet napja

A volt miniszterelnök szerint hónapok óta dolgozni kellene, ehelyett azt mondják, hogy minden jó lesz, "csak a propaganda van", az emberek ezt elhiszik, pedig a valóság riasztó, a világ olajkínálatának 18 százaléka kiesett. Ma az energiaárakat a világban óriási erőfeszítésekkel lent tartják, Amerika készletfelszabadítást hajt végre, ez a politika azonban fenntarthatatlan.  

Az egész világ arra számít, hogy eljön a végítélet napja

– fogalmazott Orbán. Hangsúlyozta, nem igaz, hogy az emberek 16 évre mondtak nemet, hanem az elmúlt 4 évre. Büszkének kell lenni és a tiszások nyegle vádaskodását vissza kell verni. "Ki kell mondani, hogy történelmi tény, a magyar jobboldal tette a legtöbbet Magyarországért. Mi helyeztük mindenek fölé a családalapítás ügyét, megvédtük migránsok tömegétől, megvédtük a háborúba sodródásától, és  megteremtettük Európa legbiztonságosabb országát. Erre legyünk büszkék" – tette hozzá. Hangsúlyozta, aki ebben a versenyben a Fideszt utol akarja érni, akkor annak még sok gombócot kell megennie.

 

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