Nyilvánossá teszik a kórházi fertőzések adatbázisát – bejelentették, mikor indul az új rendszer

Új mérföldkőhöz érkezik a hazai betegbiztonság fejlesztése, idén szeptembertől már nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai – írta közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai / Fotó: Shutterstock

Az NNGYK kidolgozta az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (EEÖF) intézményi adatainak nyilvános közzétételét megalapozó módszertant. A dokumentum meghatározza a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan egységes definíciókra, validált surveillance-adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épül. Az elkészült dokumentum teremti meg annak szakmai alapját, hogy 2026 szeptemberétől a lakosság, a betegek és a szakemberek egységes, hiteles és megfelelően értelmezhető formában ismerhessék meg az intézményi fertőzésfelügyeleti adatokat.

A közlemény szerint az új adatközlési rendszer célja, hogy erősítse a betegbiztonságot, támogassa az egészségügyi intézmények minőségfejlesztését és növelje az egészségügyi rendszer átláthatóságát. A közzététel nem önmagáért történik: a fertőzések megelőzését, a szakmai tanulást és a folyamatos fejlesztést kívánja elősegíteni.

A nyilvánosságra kerülő adatok a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt kialakított adatbázisára épülnek. Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása egységes definíciók és validált surveillance-módszertan alapján történik, ezért a közzétett információk megfelelő alapot jelentenek a helyzetértékeléshez.

Hasznos, de nem mindenre alkalmas az új kórházi adatbázis

A módszertan egyik legfontosabb alapelve az, hogy az intézményi adatok önmagukban nem alkalmasak a kórházak egyszerű rangsorolására vagy összehasonlítására. Egy adott intézmény fertőzési mutatóit jelentősen befolyásolja az ellátott betegek egészségi állapota, az ellátás összetettsége, valamint az is, hogy milyen intenzitással történik a fertőzések felderítése és mikrobiológiai igazolása. Éppen ezért a fertőzési mutatók mellett olyan indikátorok is megjelennek, amelyek segítik az adatok helyes értelmezését.