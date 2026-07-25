Csaknem 600 kilométernyi útfelújítást terveznek Magyarországon – ezek a szakaszok újulhatnak meg idén
A magyarországi közúthálózatunk felújítási munkáit a 2021–2025-ös keret szerint, tervezetten végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tájékoztatásuk szerint az összesen 80 milliárdos költségkeretből idén több mint 149 milliárd forint értékben, mind a 19 vármegyét érintően, 594 kilométer hosszban újít fel 4 és 5 számjegyű utakat a vállalat. A TOP_PLUSZ program keretében 239 út felújítása történhet meg, további hat hazai forrású program keretében pedig 33 országos közúton dolgozhat a Magyar Közút összesen mintegy 60 milliárdból és 65 kilométeren.
A Magyar Építők összegzése szerint 2026-ban országosan 152 helyszínen indított kivitelezési munkálatokat a Magyar Közút, ahol többek között burkolatfelújítás, körforgalmi csomópont építés, gyalogátkelőhely létesítés épül.
A vonatkozó közbeszerzési értesítő tanúsága szerint
- 50 helyszínen dolgozhat a Strabag,
- 41 helyszínen a Duna Aszfalt,
- 21 helyszínt nyert a Colas,
- 19-en a HE-DO,
- 16 jutott a Swietelsky Magyarország számára,
- 11 helyen végezhet munkákat a Soltút,
- 7 helyen a KE-VÍZ,
- 5 helyen az Euroaszfalt,
- 3 helyen pedig a Zemplénkő.
Ezek közül 69 útszakaszon készült el teljes burkolatcsere, összesen 153,4 kilométeren és további 72 szakaszon, összesen 219,6 km mellékút felújítása van folyamatban jelenleg is. Emellett hazai támogatásból idén eddig négy felújítási munka keretében közel 8 km hosszon újult meg a burkolat és egy hídfelújítás is befejeződött. Folyamatban van további hét kivitelezés, ahol 13,5 kilométeren készül burkolatfelújítás és egy körforgalmi csomópont kialakítása.
Minden felújítás során az útburkolat korszerűsítése mellett sor kerül az alépítmény (alapréteg, földmű) lokális javítására, továbbá szükség esetén kisebb mértékű szélesítésre, ívkorrekcióra, hídfelújításra is.
Nem csak a burkolatok újulnak meg ott, ahol a Magyar Közút dolgozik: a forgalomtechnikai jelzésekre, úttartozékokra és a vízelvezető rendszerekre is gondot fordítanak. Szükség szerint az útszakaszok csomópontjait átalakítják, fejlesztik, és amennyiben szükséges, a közművezetékeket is áthelyezik.
Ideje felírni a naptárba: jön az első új autópálya átadása Magyarországon a Tisza-kormány alatt, térképen az út nyomvonala – lehet, hogy torzó marad
Befejezéséhez közeledik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik legjelentősebb közlekedési beruházása, ahol már a Tisza-kormány vághatja át a szalagot. Természetesen a projekt megvalósítása még az Orbán-kormánynak köszönhető. Az M49-es gyorsforgalmi út M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszát várhatóan ősz elején adják át a forgalomnak, közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot teremve Mátészalka térségének.
A beruházás második ütemében a magyar–román határ felé épülhet tovább az út, amire egyébként a Tisza Párt választási programjában ígéretet tett. A beruhással a későbbiekben Szatmárnémeti térségét is az európai autópálya-hálózatba kapcsolhatják, feltéve, ha románok is elkészülnek saját szakaszukkal.