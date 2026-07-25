Csaknem 600 kilométernyi útfelújítást terveznek Magyarországon – ezek a szakaszok újulhatnak meg idén

A magyarországi közúthálózatunk felújítási munkáit a 2021–2025-ös keret szerint, tervezetten végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tájékoztatásuk szerint az összesen 80 milliárdos költségkeretből idén több mint 149 milliárd forint értékben, mind a 19 vármegyét érintően, 594 kilométer hosszban újít fel 4 és 5 számjegyű utakat a vállalat. A TOP_PLUSZ program keretében 239 út felújítása történhet meg, további hat hazai forrású program keretében pedig 33 országos közúton dolgozhat a Magyar Közút összesen mintegy 60 milliárdból és 65 kilométeren.

594 kilométernyi útfelújítást tervez idénre a Magyar Közút / Fotó: Duna Aszfalt Facebook-oldala

A Magyar Építők összegzése szerint 2026-ban országosan 152 helyszínen indított kivitelezési munkálatokat a Magyar Közút, ahol többek között burkolatfelújítás, körforgalmi csomópont építés, gyalogátkelőhely létesítés épül.

A vonatkozó közbeszerzési értesítő tanúsága szerint

50 helyszínen dolgozhat a Strabag,

41 helyszínen a Duna Aszfalt,

21 helyszínt nyert a Colas,

19-en a HE-DO,

16 jutott a Swietelsky Magyarország számára,

11 helyen végezhet munkákat a Soltút,

7 helyen a KE-VÍZ,

5 helyen az Euroaszfalt,

3 helyen pedig a Zemplénkő.

Ezek közül 69 útszakaszon készült el teljes burkolatcsere, összesen 153,4 kilométeren és további 72 szakaszon, összesen 219,6 km mellékút felújítása van folyamatban jelenleg is. Emellett hazai támogatásból idén eddig négy felújítási munka keretében közel 8 km hosszon újult meg a burkolat és egy hídfelújítás is befejeződött. Folyamatban van további hét kivitelezés, ahol 13,5 kilométeren készül burkolatfelújítás és egy körforgalmi csomópont kialakítása.

Minden felújítás során az útburkolat korszerűsítése mellett sor kerül az alépítmény (alapréteg, földmű) lokális javítására, továbbá szükség esetén kisebb mértékű szélesítésre, ívkorrekcióra, hídfelújításra is.

Nem csak a burkolatok újulnak meg ott, ahol a Magyar Közút dolgozik: a forgalomtechnikai jelzésekre, úttartozékokra és a vízelvezető rendszerekre is gondot fordítanak. Szükség szerint az útszakaszok csomópontjait átalakítják, fejlesztik, és amennyiben szükséges, a közművezetékeket is áthelyezik.