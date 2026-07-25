Tusványos 2026, élete beszédét mondja Orbán Viktor: tömegek előtt jelenti be a döntést, mi lesz a Fidesz és a személyes sorsa a Tisza-kormány alatt – élő tudósítás
Szombaton délelőtt Orbán Viktor megtartja élete legfontosabb beszédét, ami arról fog szólni, hogy felvázolja: mi vár a Fideszre és személyesen rá a Tisza-kormány alatt. A Tusványos 2026-os rendezvényének ezek a legfőbb kérdései.
A volt miniszterelnök hagyományos módon Németh Zsolt és Tőkés László társaságában szólal fel. Előbbi arról beszélt, hogy a Fideszt a hit, a hűség és a bizalom fogja vezetni a következő időszakban is. A párt volt már nehezebb helyzetben, nem a meghátrálás emberei alkotják. Tusványos mindenkit vár, akivel értelmes párbeszédet lehet folytatni: sosem lesz ellenzéki tábor.
Tőkés László arra hívta fel a figyelmet, hogy 106 évvel Trianon után Erdély sokszínűsége egyre inkább a múltté. A szászok és a svábok elvándoroltak és most a magyarokon van a sor: tizedeli a sorokat az elvándorlás és az asszimiláció. "Tragikuson fogyatkozik a népünk" – jelentette ki egy ponton.
Amikor Orbán Viktort köszöntette, a tömeg "Viktor, Viktor" skandálásban tört ki. "Haladjunk" – jegyezte meg nevetve a volt kormányfő. Tőkés László megjegyzte, hogy ő stratégiai nyugalomban találta Orbán Viktort. Meggyőződése, hogy Tusványos ihlető forrása marad a megújulásnak.
Tőkés László szerint Ukrajnában a harmadik világháború zajlik, az emberiségre pedig világrendszerváltás köszönthet rá. Az a veszély fenyeget, hogy beleroppanunk a bennünket övező politikai megpróbáltatásokba. De számunkra Erdély sorsa az első a nemzetével egyetemben" – zárta felszólalását a legendás erdélyi püspök.
Tusványos 2026: életbe beszédét mondja Orbán Viktor, tömegek előtt jelenti be a döntést
Orbán Viktor prédikációja következik Tőkés László politizálása után – konferálta fel a volt miniszterelnököt Németh Zsolt valamivel fél 11 után. Azzal kezdte, hogy 35 éve találkoznak itt, ahol mindig a nemzeti közösség néz szembe a helyzetével.
A valóság legalább két részből áll, a lelki és a racionális. Ezért szoktak ketten szólni – magyarázta Orbán Viktor és szeretné, ha ez még hosszú ideig így lenne. Tőkés László hamarosan 75 éves lesz, várják legközelebb is.
Orbán Viktor leszögezte, hogy a mostani különleges alkalom, mert 16 év után ellenzéki politikusként kapott meghívást. De van ami nem változott, ez Tusnádfürdő, ahol a jövőt akarják megérteni.
Amíg kormányon voltak, átlátható volt a helyzet: családpolitika, szuverén külpolitika. Az utóbbi években a világ megértése volt fókuszban, de most ezen változtatni kell. Mert mára nehezen érthetővé vált, mi történik Magyarországon. Ezért a mai mondandójában a hangsúly visszakerül Magyarországra és a Kárpát-medencére.
Mi történik, mi ez az új, szokatlan magyar jelenség? Mit csinálnak a hatalom új birtoksoa, és mit kell tennünk nekünk?
– ezeket a kérdéseket fogja végigvenni Orbán Viktor. "Kell azonban egy hely, ahol ugynazt a nyelvet beszéljük kulturálisan és politikailag is. Azt akarjuk, hogy Magyarország Magyarország maradjon. Nem leszünk bevándorló ország, brüsszeli gyarmat. Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs. Köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a helyet itt minden évben létrehozzák" – jegyezte meg.
Április 13-án új valóságra ébredtünk. Azt hittük, csak egy rossz vicc, de kiderült, hogy ez a valóság. Nem ismerünk rá Magyarországra, de így is a miénk. A tényeket ismerjük: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék legerősebb vezetőit kizárták a politikából. Megtiltották, hogy induljanak a választáson, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.
Ha nem az emberek dönthetik el, kire szavazhatnak, hanem a hatalom, hogy kire szavazhatnak, akkor ennek befellegzett. Köztársasági elnök, alkotmánybíróság elnöke, legfőbb ügyész, ők mind távoztak, ezzel pedig megszűnt a jogállam. Bűncslekemény, hogy a hatalom gyakorlására használják a törvényeket. Ennek most nincs jelentősége, de amikor visszaállítják a jogállamot, akkor majd lesz és komoly jelentősége lesz.
De, mi is ez a rendszer? Más, mint a kommunistáké, modernebb. Láttunk már ilyet, de hol is? A múlt héten Amerikában volt nem hivatalos tárgyalásokon. Európa mellett Magyarországról is tárgyalt. Megosztotta ezt a dilemmát, de kinevették. Mert ez nem ismeretlen nekik, ez Dél-Amerika. Valóban, van ott olyan irányzat, amit a baloldali Európa évtizedek óta csodál. Ezt a rendszert Európára most vezetik be először, talán a lengyeleknél ismerhetünk fel néhány elemet.
Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül
– erre jött rá Orbán Viktor az amerikaiakkal folytatott beszélgetés után. Ott is megtámadták az ellenzéki pártokat, a velük kapcsolatban álló cégeket, hűségesküt kellett tenni a miniszterelnöknek. Homályos vádak, eljárások, pontosan ilyen rendszer épül Magyarországon.
A nemezeti vagyonvédelmi hivatal valójában egy új ÁVH, politkai rendőrség. "Hová vezet, ha a kormány új állami hatóságot hoz létre az ellenfeleivel való leszámolásra? A kommunisták és Hitler csinált ilyet, tudjuk, mi lett a vége".
Ez egy vírus, csak eddig nem tudott bejutni Magyarországra. Keresik a nevét. Hívják neokommunizmusnak, liberális autoriter rendszernek, államcsínynek. Orbán Viktor maradna az önkénynél. Ez a valami úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta.
Sok illúzió róluk eddig sem volt, de hogy nyílt önkényuralmat is támogasson, azt kevesen gondolták. Ha ez a vírus eljut más nyugati országokba, ott is gondokat okozhat. De egy dolog biztos: fel kell lépni ellene.
Nem azért, mert ez egy másik párt, hanem mert a működésének súlyos gazdasági következméynei lesznek és ez egy rossz rendszer. Megkérdőjelez olyan dolgokat, amikről korábban közmegegyzés volt. Nem épít, hanem rombol, nem nemesít, hanem silányít. Bizonytalanná teszi, mit tehet meg a hatalom, mi a magántulajdon. A gazdaság minden szereplőjét eljrárás alá vonhatják egyetlen állampolgári bejelentés alapján.
Elbizonytalanítja, mi az igaz, mi a hamis. Ma túlharsogják az igazságot, ez a Facebook-kormányzás lényege. Magyarországon ma nagyon sokan egyfajta gazdasági eufóriában vannak, meg vannak győződve, hogy kevesebb munkával több pénzhez lehet jutni.
Azt hiszik, a valóságot látják, de moziban ülnek. Ez nem dokumentumfilm, hanem fantasy
– szögezte le. Senki sem érezheti magát biztonságban, különösen azok, akik nem a Tiszára szavaztak. Ez bosszúkormányzás, a jelszó, aki nincs velünk, az ellenünk van. Ilyen egyszerű ma a politika Magyarországon, de ez veszélyes az együttélésre, a békére és a gazdaságra, mert ennek a vége erőszak.
A Fidesz megszűntetése a cél, illegitim döntésekkel lehetetlenítik el a politikai alternatívát. A tiszás 3,5 millió ember még azt hiszi, az önkényt csak a fideszesek ellen fogják használni. De ez tévedés: a hatalom többé nem ismeri el a saját korlátait, nincs senki, aki megvédene a hatalomtól. Nem egységet teremt, hanem felforgatja Magyarországot.
Orbán Viktor nem hiszi, hogy erre szavaztak volna az emberek. Kevesebb kormányzati hibát, jobb gazdasági eredményt vártak. Meg kell érteni ezt, de sok idő erre nem maradt, mert veszélybe került a szabadág.
Ezért most ellenállási politikára kell váltani ellenzéki helyett. De be kell vallani, hogy a mostani miniszterelnök a Fidesz soraiból érkezett, a Fidesz legrosszabb részéhez tartozott, ezért pedig elnézést kért Orbán Viktor.
Nem nevet most már azon, hogy Amerikában az elnököt pszichológia vizsgálatnak vetik alá.
Nem a miniszterelnökkel van dolguk, hanem a magyar élettel. Az nem az, ha brüsszeben döntenek róla. A kérdés, hogy mit kell tenni, hogy újra megtaláljuk a magyar életteret, mi a teendő? Először is fel kell szólalni a hazugságok ellen.
- Azt hazudták, hogy ki akarunk lépni az EU-ból. Hazugság, de sikeres volt. Magyarország helye az EU-ban van, de az is igaz, hogy az EU ma rossz politikát visz.
- Azt is hazudták, hogy orosz érdeket támogat a Fidesz. Kell és kellene az olcsó energia, mert ez magyar érdek. A napokban fogadták el a 21. szankciós csomagot, amivel kitiltották az orosz energiaforrásokat. Ezt Magyarországnak meg kellett volna vétózni, ahogy Orbán Viktor mindig is tette.
- A NATO területén kívüli háborúk esetében jogunk van a semlegességhez, semlegesek akarunk maradni. Ezt most feladták, ukránbarát koalícióhoz csatlakozott Magyarország. Ez nem gyerekség, mert ha a háború eszkalálódik, lehetséges katonai célponttá tették Magyarországot. Kapitális hiba volt.
- Azt is hazudták, hogy a Fidesz pedofilokat véd.
- Azt is hazudták, hogy Sulyok Tamás Fidesz-báb, pedig ő volt az első államfő, akinek nem volt pártkötődése.
Ötödjére is kifoszthatják Magyarországot
A második teendő, hogy el kell mondani az igazat az embereknek a fenyegető gazdasági helyzetről. Megtette a kampányban, kevés sikerrel. Orbán Viktor azt mondta, nehéz idők jönnek, ne változtassatok. Változtattak, de ezzel már nem lehet, mit kezdeni, a jelennel kell foglalkozni.
Hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, parasztvakítás van, a gazdaság szenved.
Baj van a mezőgazdaságban, az építőiparban, az erős forint tönkre teszi az exportot. Közben a hatalom az eeró bevezetéséről beszél. "Ez egy mese, szeretném, ha tudnák. Ez egy kódjel a megszorításokra."
Amikor ősszel jönnek a megszorítások, az euróra fognak hivatkozni. Ha beütnek a bajok, előbb-utóbb bekopogtatnak a külföldiek, hogy van egy javaslatuk a megoldásra. Bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása. Eddig négyszer történt meg: Trianon, második világháború utáni jóvátétel, Horn-kormány, majd 2002 és 2010 között. Magyarország 2010-től visszavette, amit megszerezhetett. Megduplázta a nemzeti vagyont, a devizatartalék soha nem látott magasságban van, az aranytartalék a 33-szororsára nőtt. Van mit újra elveszítenünk.
A fiatalokkal elhitették, hogy minden, amit európainak hívnak, az jó. Mint a zöld átállás, ami valójában egy tragédia. A szankció, amin rajta vesztünk. A külpoltika háborúba visz. A fiatalokkal könnyű volt elhitetni, mert ők még nem láttak Magyarországon brüsszeli gazdaságpolitikát folytató kormányt. Elhitették velük, hogy a nemzetinél van jobb, mert az európai csak sikeres lehet.
Most fogják először megtanulni, hogy ez veszélyes és tönkre is tehet bennünket. Ősszel a kormánynak be kell vallania az igazságot az energi, az olaj és a gáz helyzetéről is. Hónapi óta dolgozni kellene azon, hogy elhárítsák az energiaválságot. A valóság riasztó: a világ olajkínálatának 18 százaléka kiesett. Az árakat lent tartják, de ezt csak készlet-felszabadítással érik el. Ez viszont elfogy, az egész világ arra készül, hogy az árak nem tarthatóak lent, ennek pedig inflációs következménye lehet.
Meg kell védeni az elmúlt 16, lassan 36 évet. A választók négyszer 2/3-os felhatalmazást adtak, ki kell mondani higgadtan, szerénységel, határozottan: történelmi tény, hogy a magyar jobboldal tette a legtöbbet Magyarországért, a Kárpát-medencéért. Véghezvitte a rendszerváltást, visszaadta a munka becsületét, otthont teremtett, megvédte az országot a bevándorlástól, a háborútól, megteremtette a legbiztonságosabb országot Európában. Erre pedig legyen büszke.
Mi lesz a Fidesszel?
A következő feladat, hogy álljunk ki egymásért. Senki se érezhesse magát egyedül. Nem tudunk mindekinek segíteni, mert nincs elegendő erő rá. De amikor visszaáll a demokrácia, a károsultaknak teljes jóvátételt fognak adni. Végül a legfontosabb teendő: fellépni az új önkényuralommal szemben.
Mondjunk nekik nemet, építsük fel a legszélesebb ellenállást és összefogást a szabadság mellett, nem lehetünk Európa banánköztársasága. Azt kell megérteni, hogy ebben a helyzetben a Fidesznek teljesen új dolgot kell csinálnia. A frakciónak hagyományos munkát kell elvégeznie, Bóka János vezetésével bizonyítani kell, hogy bármikor képes magasabb színvonalú kormányt kiállítani a jelenleginél.
De a Fidesznek azt kell végrehajtania, hogy nem hatalmi kérdésekkel foglalkozik, hanem szolgálja a nemzeti ellenállást. Ennek célja a szabadság helyreállítása, ami nem jobb- és baloldal kérdése. Szolgáltató-központként kell működni, a szabadágot szerető emberekre kell koncentrálni. Nem a hatalom a cél, hanem a szabadág. Az április választáson 47 százalék ellenük szavazott és ez az arány meg fog fordulni, mert ennek az önkénynek nincs meg a gazdasági alapjai.
Nincs meg a képesség és a tehetség, hogy ezt a Tisza meg tudja teremteni. A Kádár-rendszerben eltűrték sokan a kommunistákat, amíg jól ment a gazdaság. De amint kiszaladt ez az alap, beszakadt az egész építmény, mindenkit meglepő gyorsasággal.
A magyar szabadságszerető fajta. Ha el is tűri az önkényt, megkéri az árát. De most nincs miből kifizetni, ezért nincs jövője, átmeneti jelenség, ami el fog párologni, el fog takarodni és eltűnik az életünkből
– jelentette ki. Kérdés, hogy mikor lesz a fordulópont, mikor derül ki, hogy a helyzet fenntarthatatlan.
Ez valamikor a Tisza-kormány 134. napján fog bekövetkezni, az ősszel. Figyeljék meg, utána napról napra nőni fog az ellenállás. Aki a szabadság ellenes politikát hozta, az is viszi. Nem mi hoztuk a Tiszát, apasztani se mi fogjuk. A Fidesz dolga, hogy kiálljon a 2,5 millió szavazója mellett. De az az igazság, hogy ez a tömeg kevés a többséghez. A hiányzó százezreket a valóság keltette politikai hullámok fogják elhozni. "Amikor felébrednek, akkor azt mondják, anyám, én nem ilyen lovat akartam. A 2,5 millióval ők fogják kiadni a szabadság többségi koalícióját".
Harminc esetben tartottak választást Európában, csak négy kormány maradt. Különösen igaz ez a térségben, televagyunk visszatérőkkel. Fico, Babis, Jansa, a lengyelek jövőre fordulnak, Kickl alkancellár visszatérítése megállíthatatlan Ausztriában. Fel kell kapcsolódni a folymatra.
Ma az a dolgunk, hogy tanuljunk a hibákból, de álljunk ki a vívmányok mellett. Garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő a megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy nyugodt polgári kormányzás vissza fogja adni nekik.
Sűrű idők jönnek, és mi küzedni fogunk. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá, magyarok
– zárta 2026-os tusványosi beszédét Orbán Viktor. Ezt követően még néhány, a közösség soraiból érkező kérdés megválaszolására került sor.
Orbán Viktor azért nem vette fel a mandátumát, mert kétség merült fel benne, hogy lehet-e még ott értelmesen beszélni, vagy csak elviselni, ami ott történik. Vannak nála fiatalabbak, viseljék el ők, ő pedig a nagy szabadság-nemzeti koalíció megteremtésével foglalkozik és köszöni a bajtársaknak, hogy szenvednek helyette az országgyűlésben.
Szijjártó Péter volt és marad hosszú ideig Európa legjobb külügyminisztere. Ez a poszt most sem betöltetlen Magyarországon, van, de egy másik kategória, lássuk be. A BYD-s kinevezése kifejezetten Orbán Viktor támogatásával történt. Itt is van egy hazugság. A mai magyar kormányban külföldi cégektől küldtek embereket, de Óriási különbség, hogy a kormányból mész oda, nem pedig onnan jössz ide. Szijjártó Péterre nagyon komoly feladatok várnak, ebben biztos, sokat fog ő még tenni Magyarországért, a kárpát-medencei magyarokért.
Magyarország legmagasabban jegyzett vállalati menedzsere lett, így most már nagyobb területeket is meg fog tudni oldani, mint a külpolitika. "Sok sikert, Péter, tanuljs sokat, építs kapcsolatokat és várunk vissza".
Hajdú János, a TEK korábbi vezetője egy hős, neki köszönhető, hogy Magyarországon nem volt terrotámadás. Ő állította meg az elviselhetetlen mértékű, piszkos ukrán pénzek szállítását Magyarországon. "Mit csinálnak vele? Eljárás alatt van. Az a bűne, hogy másfél órával tovább tartotta fogva az ukrán pénzszállítókat."
Ugyanez van Hankó Balázzsal. Lehet, hogy nem jelentkeztek rá, de most csinálnak belőlük hősöket, Magyarország jövendő vezetőit kell látni bennük.
Európai Uniós 25 év múlva nem lesz, Ursula von der Leyen pozícióját pedig nem vállalná el, mert azt meg kell szüntetni. Nem az a probléma, hogy rosszul végzi a munkájtá, ilyen van. A baj, hogy a Bizottság szerepe nagyra nőtt. Nem átvenni kell a Bizottságot, hanem Brüsszelt el kell foglalni a patriótákkal, az EU-t meg kell reformálni és a Bizottság korlátlan hatalmát pedig vissza kell metszeni, ahogy az eredetileg is volt, egészen Juncker érkezéséig. Akkortól végez ugyanis a bizottság politikai munkát, 2015-től.
Az unió így, ahogy van, életképtelen. Ettől még ez a mi életterünk, itt kell lenünk. Minden nemzetközi szerevezet, ami nem tudja magát megújítani, el fog tűnni, vagy totálisan át fog alakulni. Ázsia dominancia jön az angolszász helyett, minden, ami korábban érvényes volt, most érvénytelen. Minden nagy nemzetközi szerevezetet meg kell változtatni. Az EU nem képes alkalmazkodni. Orbán nem kívánja, hogy eltűnjön, de ha ma őszinté ránézünk, úgy tűnik, nem tudja magát megreformálni, így nem jósol neki nagy jövőt.
A Fidesz a 40 év alattiaknál veszítette el a választásokat, 20 százalékot se kapott. Magyarország jövője a fiatalok kezében van. Ha elviselik az önkényt, akkor ez így marad. De nem így ismeri a fiatalokat, akikre történelmi feladat vár. Idő kérdése, hogy belássák, hogy bevásároltak.
Mindenkit emlékeztetett rá, hogy 2010-ben nem azért hívták vissza a Fideszt, mert megszerették, hanem mert szükség volt rá. Még baloldaiak is rájuk szavaztak. Nem hiszi, hogy akik a Tiszára szavaztak, hirtelen fideszesek lesznek. De van, amikor az öregség, fáradtság erénnyé válik. "Majd fel fogunk értékelődni, ha a Jóisten is úgy akarja. Ezért kell jól vezetni Bóka Jánosnak a frakciót, hogy a magyar nép lássa, ha kell, bennünket bármikor elő lehet venni."
Legutoljára Orbán Viktor arról beszélt, hogyan érzi magát. "Volam már jobban is, akkor se voltam jól. Az a krédsé, hogyan viszonyulunk ahhoz, ahogy vagyunk. Persze, hogy rosszul vagyunk, a legszívesebben csak keseregnénk. Nem az a kérdés, hogy sajnáljuk-e a hazánkat. Ez most ilyen, harcolni kell érte, hogy megváltozzon és meg is fogjuk tudna, ha kesergés helyett melózunk. Ha a Fidesz megérti, hogy a szabadság széles koalícióját kell felépítenie, hogy mindegy, mi lesz a Fidesszel vagy a KDNP-vel, akkor Magyarországnak lesz újra nagy és erős nemzeti kormánya."