Tusványos 2026, élete beszédét mondja Orbán Viktor: tömegek előtt jelenti be a döntést, mi lesz a Fidesz és a személyes sorsa a Tisza-kormány alatt – élő tudósítás

Meg kell védeni az elmúlt 16, lassan 36 évet. A választók négyszer 2/3-os felhatalmazást adtak, ki kell mondani higgadtan, szerénységel, határozottan: történelmi tény, hogy a magyar jobboldal tette a legtöbbet Magyarországért, a Kárpát-medencéért. Véghezvitte a rendszerváltást, visszaadta a munka becsületét, otthont teremtett, megvédte az országot a bevándorlástól, a háborútól, megteremtette a legbiztonságosabb országot Európában. Erre pedig legyen büszke.

Mi lesz a Fidesszel?

A következő feladat, hogy álljunk ki egymásért. Senki se érezhesse magát egyedül. Nem tudunk mindekinek segíteni, mert nincs elegendő erő rá. De amikor visszaáll a demokrácia, a károsultaknak teljes jóvátételt fognak adni. Végül a legfontosabb teendő: fellépni az új önkényuralommal szemben.

Mondjunk nekik nemet, építsük fel a legszélesebb ellenállást és összefogást a szabadság mellett, nem lehetünk Európa banánköztársasága. Azt kell megérteni, hogy ebben a helyzetben a Fidesznek teljesen új dolgot kell csinálnia. A frakciónak hagyományos munkát kell elvégeznie, Bóka János vezetésével bizonyítani kell, hogy bármikor képes magasabb színvonalú kormányt kiállítani a jelenleginél.

De a Fidesznek azt kell végrehajtania, hogy nem hatalmi kérdésekkel foglalkozik, hanem szolgálja a nemzeti ellenállást. Ennek célja a szabadság helyreállítása, ami nem jobb- és baloldal kérdése. Szolgáltató-központként kell működni, a szabadágot szerető emberekre kell koncentrálni. Nem a hatalom a cél, hanem a szabadág. Az április választáson 47 százalék ellenük szavazott és ez az arány meg fog fordulni, mert ennek az önkénynek nincs meg a gazdasági alapjai.

Nincs meg a képesség és a tehetség, hogy ezt a Tisza meg tudja teremteni. A Kádár-rendszerben eltűrték sokan a kommunistákat, amíg jól ment a gazdaság. De amint kiszaladt ez az alap, beszakadt az egész építmény, mindenkit meglepő gyorsasággal.

A magyar szabadságszerető fajta. Ha el is tűri az önkényt, megkéri az árát. De most nincs miből kifizetni, ezért nincs jövője, átmeneti jelenség, ami el fog párologni, el fog takarodni és eltűnik az életünkből

– jelentette ki. Kérdés, hogy mikor lesz a fordulópont, mikor derül ki, hogy a helyzet fenntarthatatlan.

Ez valamikor a Tisza-kormány 134. napján fog bekövetkezni, az ősszel. Figyeljék meg, utána napról napra nőni fog az ellenállás. Aki a szabadság ellenes politikát hozta, az is viszi. Nem mi hoztuk a Tiszát, apasztani se mi fogjuk. A Fidesz dolga, hogy kiálljon a 2,5 millió szavazója mellett. De az az igazság, hogy ez a tömeg kevés a többséghez. A hiányzó százezreket a valóság keltette politikai hullámok fogják elhozni. "Amikor felébrednek, akkor azt mondják, anyám, én nem ilyen lovat akartam. A 2,5 millióval ők fogják kiadni a szabadság többségi koalícióját".

Harminc esetben tartottak választást Európában, csak négy kormány maradt. Különösen igaz ez a térségben, televagyunk visszatérőkkel. Fico, Babis, Jansa, a lengyelek jövőre fordulnak, Kickl alkancellár visszatérítése megállíthatatlan Ausztriában. Fel kell kapcsolódni a folymatra.

Ma az a dolgunk, hogy tanuljunk a hibákból, de álljunk ki a vívmányok mellett. Garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő a megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy nyugodt polgári kormányzás vissza fogja adni nekik.

Sűrű idők jönnek, és mi küzedni fogunk. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá, magyarok

– zárta 2026-os tusványosi beszédét Orbán Viktor. Ezt követően még néhány, a közösség soraiból érkező kérdés megválaszolására került sor.

Orbán Viktor azért nem vette fel a mandátumát, mert kétség merült fel benne, hogy lehet-e még ott értelmesen beszélni, vagy csak elviselni, ami ott történik. Vannak nála fiatalabbak, viseljék el ők, ő pedig a nagy szabadság-nemzeti koalíció megteremtésével foglalkozik és köszöni a bajtársaknak, hogy szenvednek helyette az országgyűlésben.

Szijjártó Péter volt és marad hosszú ideig Európa legjobb külügyminisztere. Ez a poszt most sem betöltetlen Magyarországon, van, de egy másik kategória, lássuk be. A BYD-s kinevezése kifejezetten Orbán Viktor támogatásával történt. Itt is van egy hazugság. A mai magyar kormányban külföldi cégektől küldtek embereket, de Óriási különbség, hogy a kormányból mész oda, nem pedig onnan jössz ide. Szijjártó Péterre nagyon komoly feladatok várnak, ebben biztos, sokat fog ő még tenni Magyarországért, a kárpát-medencei magyarokért.

Magyarország legmagasabban jegyzett vállalati menedzsere lett, így most már nagyobb területeket is meg fog tudni oldani, mint a külpolitika. "Sok sikert, Péter, tanuljs sokat, építs kapcsolatokat és várunk vissza".

Hajdú János, a TEK korábbi vezetője egy hős, neki köszönhető, hogy Magyarországon nem volt terrotámadás. Ő állította meg az elviselhetetlen mértékű, piszkos ukrán pénzek szállítását Magyarországon. "Mit csinálnak vele? Eljárás alatt van. Az a bűne, hogy másfél órával tovább tartotta fogva az ukrán pénzszállítókat."

Ugyanez van Hankó Balázzsal. Lehet, hogy nem jelentkeztek rá, de most csinálnak belőlük hősöket, Magyarország jövendő vezetőit kell látni bennük.

Európai Uniós 25 év múlva nem lesz, Ursula von der Leyen pozícióját pedig nem vállalná el, mert azt meg kell szüntetni. Nem az a probléma, hogy rosszul végzi a munkájtá, ilyen van. A baj, hogy a Bizottság szerepe nagyra nőtt. Nem átvenni kell a Bizottságot, hanem Brüsszelt el kell foglalni a patriótákkal, az EU-t meg kell reformálni és a Bizottság korlátlan hatalmát pedig vissza kell metszeni, ahogy az eredetileg is volt, egészen Juncker érkezéséig. Akkortól végez ugyanis a bizottság politikai munkát, 2015-től.

Az unió így, ahogy van, életképtelen. Ettől még ez a mi életterünk, itt kell lenünk. Minden nemzetközi szerevezet, ami nem tudja magát megújítani, el fog tűnni, vagy totálisan át fog alakulni. Ázsia dominancia jön az angolszász helyett, minden, ami korábban érvényes volt, most érvénytelen. Minden nagy nemzetközi szerevezetet meg kell változtatni. Az EU nem képes alkalmazkodni. Orbán nem kívánja, hogy eltűnjön, de ha ma őszinté ránézünk, úgy tűnik, nem tudja magát megreformálni, így nem jósol neki nagy jövőt.

A Fidesz a 40 év alattiaknál veszítette el a választásokat, 20 százalékot se kapott. Magyarország jövője a fiatalok kezében van. Ha elviselik az önkényt, akkor ez így marad. De nem így ismeri a fiatalokat, akikre történelmi feladat vár. Idő kérdése, hogy belássák, hogy bevásároltak.

Mindenkit emlékeztetett rá, hogy 2010-ben nem azért hívták vissza a Fideszt, mert megszerették, hanem mert szükség volt rá. Még baloldaiak is rájuk szavaztak. Nem hiszi, hogy akik a Tiszára szavaztak, hirtelen fideszesek lesznek. De van, amikor az öregség, fáradtság erénnyé válik. "Majd fel fogunk értékelődni, ha a Jóisten is úgy akarja. Ezért kell jól vezetni Bóka Jánosnak a frakciót, hogy a magyar nép lássa, ha kell, bennünket bármikor elő lehet venni."

Legutoljára Orbán Viktor arról beszélt, hogyan érzi magát. "Volam már jobban is, akkor se voltam jól. Az a krédsé, hogyan viszonyulunk ahhoz, ahogy vagyunk. Persze, hogy rosszul vagyunk, a legszívesebben csak keseregnénk. Nem az a kérdés, hogy sajnáljuk-e a hazánkat. Ez most ilyen, harcolni kell érte, hogy megváltozzon és meg is fogjuk tudna, ha kesergés helyett melózunk. Ha a Fidesz megérti, hogy a szabadság széles koalícióját kell felépítenie, hogy mindegy, mi lesz a Fidesszel vagy a KDNP-vel, akkor Magyarországnak lesz újra nagy és erős nemzeti kormánya."