Deviza
EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF317,06 -0,16% GBP/HUF422,3 -0,17% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,5 -0,17% RON/HUF69,11 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,17% EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF317,06 -0,16% GBP/HUF422,3 -0,17% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,5 -0,17% RON/HUF69,11 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Románia
F-16 vadászgép
drón
F-16

Ez már nem lehet véletlen: tüzet nyitott az F-16-os vadászgép, riadóra ébredt Románia szombaton – itt az elnök bejelentése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egymást követő második nap történt komoly incidens Romániában. Péntek után szombaton is egy F-16-os vadászgép lőtt le orosz drónt a román légtérben. Ugyanaz a pilóta lőtte le a drónt, aki pénteken is.
Járdi Roland
2026.07.25, 09:31
Frissítve: 2026.07.25, 12:36

Ma reggel, 8:30-kor egy új drónt lőttek le román légtérben, Sfântu Gheorghe városától 10 km-re nyugatra. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os repülőgépről − jelentette be Nicusor Dan, román államfő a Facebook-oldalán 9 óra előtt pár perccel.

Ez már nem lehet véletlen: magyarok lakta város mellett nyitott tüzet az F-16-os vadászgép Erdélyben, riadóra ébredt Románia szombaton – itt az elnök bejelentése  

A Maszol azt írja, hogy a védelmi minisztérium tájékoztatása szerint ugyanaz a pilóta volt, akinek pénteken is sikerült lelőnie a Románia légterébe behatoló drónt Buzău megye felett. 

Szombaton 8.22 órakor észlelték a drónt, majd percekkel később már le is lőtték egy lakatlan terület felett, az ukrán határ közelében.

Az eset már a második egymát követő nap, pénteken hasonló incidens rázta meg Romániát. "Ma délelőtt 11 óra körül a román légierő egyik F-16-osa lelőtt egy, az ország légterébe berepülő drónt. A térség lakatlan volt, így a pilóta kockázat nélkül nyithatott tüzet. Az illetékes szervek egységei jelenleg vizsgálják a helyszínt, hogy feltárhassák az incidens valamennyi részletét" − jelentette ki pénteken Nicosur Dan.

Radu Miruta védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ország légvédelmi rendszerei észlelték a fenyegetést, majd ezt követően lépett életbe a ilyenkor szokásos protokoll:

A NATO légtérrendészeti missziójának keretében Romániába telepített olasz Eurofighter Typhoon vadászgépeket azonnal riasztották. Nem sokkal később felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe is, amelyek engedélyt kaptak a célpont megsemmisítésére

− közölte a miniszter, aki arról is beszámolt, hogy az egyik F-16-os Buzau megye lakatlan térsége felett lőtte le a drónt.

A román védelmi minisztérium hivatalos közleménye szerint a radarrendszerek 9 óra 39 perckor észlelték a célpontot, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre, miután az Braila, Fetesti és Buzau irányába tartó útvonalon belépett a román légtérbe. A drón megfigyelésével és követésével megbízott, a 86. légibázisról felszálló F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított a célpontra, és Buzau megyében, Padina község közelében, egy lakatlan terület felett megsemmisítette azt.

Frissítés 12:30: Cikkünk eredeti verziójában a Sfântu Gheorghe román nevű települést Sepsiszentgyörgynek fordította. A hibáért elnézést kérünk!

 


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu