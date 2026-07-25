Ez már nem lehet véletlen: tüzet nyitott az F-16-os vadászgép, riadóra ébredt Románia szombaton – itt az elnök bejelentése

Ma reggel, 8:30-kor egy új drónt lőttek le román légtérben, Sfântu Gheorghe városától 10 km-re nyugatra. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os repülőgépről − jelentette be Nicusor Dan, román államfő a Facebook-oldalán 9 óra előtt pár perccel.

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A Maszol azt írja, hogy a védelmi minisztérium tájékoztatása szerint ugyanaz a pilóta volt, akinek pénteken is sikerült lelőnie a Románia légterébe behatoló drónt Buzău megye felett.

Szombaton 8.22 órakor észlelték a drónt, majd percekkel később már le is lőtték egy lakatlan terület felett, az ukrán határ közelében.

Az eset már a második egymát követő nap, pénteken hasonló incidens rázta meg Romániát. "Ma délelőtt 11 óra körül a román légierő egyik F-16-osa lelőtt egy, az ország légterébe berepülő drónt. A térség lakatlan volt, így a pilóta kockázat nélkül nyithatott tüzet. Az illetékes szervek egységei jelenleg vizsgálják a helyszínt, hogy feltárhassák az incidens valamennyi részletét" − jelentette ki pénteken Nicosur Dan.

Radu Miruta védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ország légvédelmi rendszerei észlelték a fenyegetést, majd ezt követően lépett életbe a ilyenkor szokásos protokoll:

A NATO légtérrendészeti missziójának keretében Romániába telepített olasz Eurofighter Typhoon vadászgépeket azonnal riasztották. Nem sokkal később felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe is, amelyek engedélyt kaptak a célpont megsemmisítésére

− közölte a miniszter, aki arról is beszámolt, hogy az egyik F-16-os Buzau megye lakatlan térsége felett lőtte le a drónt.

A román védelmi minisztérium hivatalos közleménye szerint a radarrendszerek 9 óra 39 perckor észlelték a célpontot, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre, miután az Braila, Fetesti és Buzau irányába tartó útvonalon belépett a román légtérbe. A drón megfigyelésével és követésével megbízott, a 86. légibázisról felszálló F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított a célpontra, és Buzau megyében, Padina község közelében, egy lakatlan terület felett megsemmisítette azt.

Frissítés 12:30: Cikkünk eredeti verziójában a Sfântu Gheorghe román nevű települést Sepsiszentgyörgynek fordította. A hibáért elnézést kérünk!



