Földi pokollá változott Franciaország: százezreket telepítenek ki az erdőtüzek miatt

Franciaországban és Spanyolországban tovább terjednek az erdőtüzek. A francia hatóságok csaknem 60 ezer ember evakuálását rendelték el Bordeaux közelében, így Franciaországban és Spanyolországban már több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát az erdőtüzek miatt. Délnyugat-Franciaország Gironde és Landes régióiban eddig mintegy 200 ezer embert telepítettek ki. Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is mozgósította a mentési és tűzoltási munkálatok támogatására – számolt be róla a BBC.

Spanyolországban is Franciaországban is több erdőtűz pusztít / Fotó: Diego Radames / AFP

Pusztító erdőtüzek közelednek Madrid felé

Eközben Madrid közelében a tűzoltók szerint egyesült három, a fővárostól nyugatra pusztító tűz, és a kialakult óriástűz már meghaladja a tűzoltóság beavatkozási képességeit. A spanyol kormány országos vészhelyzetet hirdetett. Mintegy 25 ezer embernek el kellett hagynia otthonát, további közel 40 ezer lakost pedig arra utasítottak, hogy maradjon zárt térben.

Madrid tartomány elnöke, Isabel Díaz Ayuso a történteket a régió történetének legsúlyosabb tűzvészeként jellemezte. Szerinte a rendkívüli hőség, az állandó erős szél és az összeolvadó tűzfrontok együtt egyfajta „tökéletes vihart” idéztek elő. A spanyol katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzek Robledo de Chavela és Fresnedillas de la Oliva települések felé haladnak, amelyek mintegy 50 kilométerre találhatók Madridtól.

A lángok megfékezésére bevetették a spanyol Katonai Vészhelyzeti Egységet (UME) is, amely elsősorban El Escorial térségének védelmére összpontosít. A hatóságok egy másik, a közeli Ávila tartományban pusztító tűz alakulását is figyelemmel kísérik. Attól tartanak, hogy a Burgohondo térségében tomboló hatalmas tűz összeolvadhat a madridi tűzzel. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter szerint a hatóságok mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák. Ugyanakkor a spanyol kormány arra figyelmeztetett, hogy a kitelepítettek száma tovább nőhet, mivel az izzó parázs kilométereken át repül, és a tűz nagy távolságokat képes átugrani.

Az Ávila tartományhoz tartozó El Tiemblo polgármestere szerint a tűz kevesebb mint fél óra alatt terjedt át Navaluengából az Iruelas-völgybe, mintegy 20 kilométeres távolságon. A hivatalos adatok szerint Madrid térségében legalább hatezer hektár, Ávilában pedig közel kilencezer hektár égett le. Nyolc települést teljes egészében kiürítettek.