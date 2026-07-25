Földi pokollá változott Franciaország: százezreket telepítenek ki az erdőtüzek miatt
Franciaországban és Spanyolországban tovább terjednek az erdőtüzek. A francia hatóságok csaknem 60 ezer ember evakuálását rendelték el Bordeaux közelében, így Franciaországban és Spanyolországban már több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát az erdőtüzek miatt. Délnyugat-Franciaország Gironde és Landes régióiban eddig mintegy 200 ezer embert telepítettek ki. Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is mozgósította a mentési és tűzoltási munkálatok támogatására – számolt be róla a BBC.
Pusztító erdőtüzek közelednek Madrid felé
Eközben Madrid közelében a tűzoltók szerint egyesült három, a fővárostól nyugatra pusztító tűz, és a kialakult óriástűz már meghaladja a tűzoltóság beavatkozási képességeit. A spanyol kormány országos vészhelyzetet hirdetett. Mintegy 25 ezer embernek el kellett hagynia otthonát, további közel 40 ezer lakost pedig arra utasítottak, hogy maradjon zárt térben.
Madrid tartomány elnöke, Isabel Díaz Ayuso a történteket a régió történetének legsúlyosabb tűzvészeként jellemezte. Szerinte a rendkívüli hőség, az állandó erős szél és az összeolvadó tűzfrontok együtt egyfajta „tökéletes vihart” idéztek elő. A spanyol katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzek Robledo de Chavela és Fresnedillas de la Oliva települések felé haladnak, amelyek mintegy 50 kilométerre találhatók Madridtól.
A lángok megfékezésére bevetették a spanyol Katonai Vészhelyzeti Egységet (UME) is, amely elsősorban El Escorial térségének védelmére összpontosít. A hatóságok egy másik, a közeli Ávila tartományban pusztító tűz alakulását is figyelemmel kísérik. Attól tartanak, hogy a Burgohondo térségében tomboló hatalmas tűz összeolvadhat a madridi tűzzel. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter szerint a hatóságok mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák. Ugyanakkor a spanyol kormány arra figyelmeztetett, hogy a kitelepítettek száma tovább nőhet, mivel az izzó parázs kilométereken át repül, és a tűz nagy távolságokat képes átugrani.
Az Ávila tartományhoz tartozó El Tiemblo polgármestere szerint a tűz kevesebb mint fél óra alatt terjedt át Navaluengából az Iruelas-völgybe, mintegy 20 kilométeres távolságon. A hivatalos adatok szerint Madrid térségében legalább hatezer hektár, Ávilában pedig közel kilencezer hektár égett le. Nyolc települést teljes egészében kiürítettek.
A spanyol csendőrség egy embert őrizetbe vett, egy másik személy ellen pedig vizsgálatot indított a burgohondói tűzzel kapcsolatban. A helyi sajtó szerint a tüzet feltehetően gondatlanság okozta: korlátozások idején használt nehézgépek idézhették elő.
Franciaországban is súlyos a helyzet
Délnyugat-Franciaországban mintegy 200 ezer embert kellett kitelepíteni, miután az erdőtüzek végigsöpörtek Gironde és Landes régiókon. Szombat hajnalban elővigyázatosságból további négy Bordeaux közeli települést ürítettek ki:
- Saint-Médard-en-Jalles
- Saint-Jean-d'Illac
- Martignas-sur-Jalles
- Saint-Aubin-de-Médoc
A négy település együttes lakossága 58 400 fő.
A gironde-i tüzet Sophie Brocas prefektus „XXL-es méretű tűznek” nevezte. A lángok eddig több mint 19 ezer hektár erdőt pusztítottak el, és mintegy 80 lakóház semmisült meg. A hatóságok a délnyugati partvidéken fekvő Cap Ferret-félszigetet is teljesen kiürítették. Több száz ember hajóval menekült el a népszerű üdülőhelyről. A térség állandó lakossága alig nyolcezer fő, azonban a nyári turistaszezonban ez akár tízszeresére is nőhet.
Marc Vermeulen tűzoltóparancsnok szerint a jelenlegi körülmények még a 2022-es pusztító erdőtüzeknél is súlyosabbak, mivel az aszály miatt a tűz egész éjszaka tovább tud terjedni. Laurent Nuñez belügyminiszter arról számolt be, hogy a tűz önfenntartóvá vált, és folyamatosan változtatja irányát, és péntek este már Bordeaux felé terjedt.
Emmanuel Macron elnök a franciaországi helyzetet rendkívül feszültnek nevezte, különösen Gironde térségében. Bejelentette azt is, hogy Franciaország aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát, amelynek keretében nemzetközi segítséget kap, többek között Csehországból és Szlovákiából érkező két Black Hawk helikopter formájában.
A klímaváltozás fokozza az erdőtűz-kockázatot
Az Európai Unió repülőgépeket és helikoptereket küldött a spanyol és francia tűzoltási munkálatok támogatására, miközben Dél-Európa nagy részét ismétlődő hőhullámok és elhúzódó aszály sújtja.
Az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálata szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense: az 1980-as évek óta több mint kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag. A magasabb hőmérséklet és a szárazság miatt a növényzet nedvességtartalma csökken, így könnyebben gyulladó anyaggá válik, amely elősegíti a tüzek gyors kialakulását és terjedését.
A tűz keletkezéséhez továbbra is szükség van valamilyen gyújtóforrásra – ez leggyakrabban emberi tevékenységből, akár gondatlanságból, akár szándékosságból ered, vagy villámcsapás következménye –, ugyanakkor a szélsőséges hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél jelentősen felgyorsítja a tüzek terjedését, és sokkal nehezebbé teszi azok megfékezését.
Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint idén már több terület égett le Európában, mint az elmúlt húsz év éves átlaga. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség pedig arra figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás egész Európában növeli az erdőtüzek kockázatát, a legnagyobb veszély pedig továbbra is Dél-Európát fenyegeti.