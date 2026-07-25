Orbán Viktor keményen üzent Magyar Péternek Tusnádfürdőn: Magyarország az új Venezula, hasonló módszerek, hasonló eszközök – "Ez bűncselekemény, lesz jelentősége"
Április 13-án új valóságra ébredtünk. Azt hittük, csak egy rossz vicc, de kiderült, hogy ez a valóság – mondta Orbán Viktor, aki a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 16 év után először beszélt ellenzéki politikusként.
Orbán Viktor keményen üzent Magyar Péternek Tusnádfürdőn: Magyarország az új Venezula, hasonló módszerek, hasonló eszközök – "Ez bűncselekemény, lesz jelentősége"
A volt miniszterelnök szerint személyre szabott jogszabályokkal az ellenzéket kizárták a politikából, megtiltották nekik, hogy a jövőben indulhassanak a választásokon.
Ezzel kedves barátaim felszámolták a demokráciát
– mondta, hogy hozzátéve, hogy ha nem az emberek, hanem a hatalom dönti el, hogy kiinduljon a választáson, az a demokrácia véget jelenti. Emlékeztetett rá, hogy eltávolították a legfőbb ügyészt, a köztársasági elnököt és az alkotmánybírákat, ezzel pedig megszűnt a jogállam.
Orbán szerint amit a Tisza csinál, az bűncselekemény, ennek most nincs, később lesz majd jelentősége.
Szerinte láttunk már ilyet, van, akik Rákosit és a kommunistákat mondják, de mindenki érzi, hogy ez valami más, modernebb. Közjogi vezetők eltávolítása, ellenzék ellehetetlenítése, pártirányítás alá vont ügyészek – sorolta a volt kormányfő a Tisza intézkedéseit.
A múlt héten az Egyesült Államokban voltak nem hivatalos tárgyalásai, ahol Magyarországról is tárgyalt, megosztotta velük a dilemmát, de kinevették, mert ilyen Dél-Amerikában van. A kormányfő szerint van olyan irányzat, amit az európai baloldal csodál, sajátos elegye a gazdasági elnyomásnak és a politikai önkénynek, ezt Európában most vezetik be először.
Magyarország az új Venezula, hasonló módszerek, hasonló eszközök, olajvagyon nélkül
– mondta, hozzátéve, hogy ott is eltávolították az állami tisztviselőket. Ma Magyarországon bizottságok hallgatnak meg köztisztviselőket, hogy szeretik-e a Tiszát. Venezuelűában is betiltották az ellenzéki pártokat, kampányban dolgozókat gyanúsítottak meg, aztán, akik segítették az ellenzéki jelölteket, megtámadák, épp úgy, ahogy nálunk történik.
Nekommunizmus terjed Magyarországon
Ez egy radikális baloldali vírus, amit nemzetközi hálózatok terjesztenek. Eddig nem tudott bejutni, ezért nincsen még neve. Ezt a jelenséget azonban több fajta módon nevezik, hívják neokommunizmusnak. Van, aki new-age kommuizmusnak, van aki államcsínynek, ő maradna az önkényuralom szavaknál.
Szerinte tény, hogy ez az új rendszer úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta.
Orbán azonban hangsúlyozta, fel kell lépni ellene, amit azzal indokolt, hogy ez egy rossz rendszer. Elbizonytalanít, hogy mi számít magántulajdonnak és mi számít köztulajdonnak. Ma Magyarországon támadják azokat a kkv-kat, akik gazdasági kapcsolatokban voltak az önkormányzatokkal. Szerinte mindenkit eljárás alá vonhatnak egyetlen bejelentés alapján. Ráadásul elbizonytalanítja, hogy mi az igaz, mi a hamis, ezért van Facebook-kormányzás.
De elbizonytalanítják, hogy mi a valóság és mi a látszat, mi az élet és mi a mozi. Magyarországon nagyon sokan, a Tisza szavazók többsége gazdasági eufóriában van, meg van győződve róla, hogy minden jobb lesz. Azt hiszik, hogy a valóságot látják, pedig egy moziban ülnek, akik pedig tudják, hogy moziban ülnek, azt hiszik, hogy ez egy dokumentumfilm, pedig valójában egy fantasy. Orbán szerint bosszúkormányzás zajlik, tipikus kommunista módszer.
A Fidesz megszüntetése a céljuk, illegitim döntésekkel ellehetetleníteni.
Orbán szerint új hatalom aggresszív, erőszakos, visszaél az erejével, nem egységet próbál teremteni, hanem felforgatja Magyarországot.
Úgy véli, hogy a Tisza szavazók jószándékúak voltak, több gazdasági eredményt akartak. Szerinte önkritikusnak kell lennie a Fidesznek, de az önkritikára nem sok esély van, helyette ellenállási politikára kell váltani.