Április 13-án új valóságra ébredtünk. Azt hittük, csak egy rossz vicc, de kiderült, hogy ez a valóság – mondta Orbán Viktor, aki a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 16 év után először beszélt ellenzéki politikusként.

Orbán Viktor keményen üzent Magyar Péternek Tusnádfürdőn: Magyarország az új Venezula, hasonló módszerek, hasonló eszközök – "Ez bűncselekemény, lesz jelentősége" Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Magyar Péternek Tusnádfürdőn: Magyarország az új Venezula, hasonló módszerek, hasonló eszközök – "Ez bűncselekemény, lesz jelentősége"

A volt miniszterelnök szerint személyre szabott jogszabályokkal az ellenzéket kizárták a politikából, megtiltották nekik, hogy a jövőben indulhassanak a választásokon.

Ezzel kedves barátaim felszámolták a demokráciát

– mondta, hogy hozzátéve, hogy ha nem az emberek, hanem a hatalom dönti el, hogy kiinduljon a választáson, az a demokrácia véget jelenti. Emlékeztetett rá, hogy eltávolították a legfőbb ügyészt, a köztársasági elnököt és az alkotmánybírákat, ezzel pedig megszűnt a jogállam.

Orbán szerint amit a Tisza csinál, az bűncselekemény, ennek most nincs, később lesz majd jelentősége.

Szerinte láttunk már ilyet, van, akik Rákosit és a kommunistákat mondják, de mindenki érzi, hogy ez valami más, modernebb. Közjogi vezetők eltávolítása, ellenzék ellehetetlenítése, pártirányítás alá vont ügyészek – sorolta a volt kormányfő a Tisza intézkedéseit.

A múlt héten az Egyesült Államokban voltak nem hivatalos tárgyalásai, ahol Magyarországról is tárgyalt, megosztotta velük a dilemmát, de kinevették, mert ilyen Dél-Amerikában van. A kormányfő szerint van olyan irányzat, amit az európai baloldal csodál, sajátos elegye a gazdasági elnyomásnak és a politikai önkénynek, ezt Európában most vezetik be először.

Magyarország az új Venezula, hasonló módszerek, hasonló eszközök, olajvagyon nélkül

– mondta, hozzátéve, hogy ott is eltávolították az állami tisztviselőket. Ma Magyarországon bizottságok hallgatnak meg köztisztviselőket, hogy szeretik-e a Tiszát. Venezuelűában is betiltották az ellenzéki pártokat, kampányban dolgozókat gyanúsítottak meg, aztán, akik segítették az ellenzéki jelölteket, megtámadák, épp úgy, ahogy nálunk történik.