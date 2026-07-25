Forrnak az indulatok a JÉGER körül: sorsdöntő hét jön – a gazdák mondhatnak ítéletet a rendszer működtetéséről

Fordulóponthoz érkezett az Országos Jégkármérséklő Rendszer (JÉGER) jövőjéről folyó vita. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette: a kormány nemcsak tudományos vizsgálatnak veti alá a rendszerrel szemben megfogalmazott állításokat, hanem közvetlenül a gazdákat is megkérdezi arról, igényt tartanak-e a szolgáltatásra. A tárcavezető szerint a súlyos aszály miatt rendkívül nehéz helyzetbe került gazdálkodóknak nem kioktatásra, hanem válaszokra és meghallgatásra van szükségük. Ezért a minisztérium civil szakértőkkel és a rendszer ellenzőivel is egyeztetett a JÉGER működtetésével kapcsolatban.

Az országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) nem csak a gazdák értékeit védi Fotó: Unger Tamás

– Amikor valaki hónapok munkáját, a családja megélhetését látja veszélyben, annak nem kioktatásra van szüksége, hanem válaszokra, és arra, hogy meghallgassák – fogalmazott Bóna Szabolcs.

JÉGER: tizenkétezer aláírás került a miniszter asztalára

A minisztérium meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontokat képviselő civilek egy csoportját fogadta. A küldöttség a JÉGER működésének felfüggesztését kezdeményezte, és átadta azt a petíciót is, amelyet a miniszteri nyilatkozat szerint mintegy 12 ezren írtak alá.

A petíció kezdeményezői azt állítják, hogy megfigyeléseik szerint a rendszer működése összefügghet a csapadék szélsőséges területi eloszlásával. A tiltakozók egy része úgy véli, hogy az ezüst-jodid légkörbe juttatása az egyébként is aszályos keleti és délkeleti térségekben kedvezőtlenül befolyásolhatja az esőképződést. Az összefüggést azonban az üzemeltető agrárkamara és a megszólaló meteorológiai szakemberek vitatják, azt eddig elfogadott tudományos bizonyíték nem igazolta.

Bóna Szabolcs hangsúlyozta: a petíció fontos társadalmi jelzés, de nem tekinthető a magyar gazdatársadalom reprezentatív felmérésének. Az ívet ugyanis bárki aláírhatta, nem csak mezőgazdasági termelők.

A miniszter ezért arra kérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy egy héten belül, vármegyei bontásban mérje fel a gazdák véleményét.

Ez nem lehet látszatfelmérés. Nem lehet olyan kutatás, amelynek az eredményét előre ismerjük. Gyors, reprezentatív, szakmailag valid és ellenőrizhető felmérést kérek

– közölte a tárcavezető.