Nem sikerült megállapodásra jutniuk az Európai Unió tagállamainak az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról, noha a közösség eredetileg július 15-ére szerette volna lezárni a tárgyalásokat. A patthelyzet miatt az uniós nagykövetek egy hétre befagyasztották az orosz kőolaj árplafonjának felülvizsgálatát is, és új határidőt tűztek ki a kompromisszum elérésére.

Rendkívüli helyzet, az EU nem fogadta el az új orosz szankciókat: Ursula von der Leyen tehetetlenül nézi a lázadást – új határidőt szabtak / Fotó: AFP

Az Európai Unió állandó képviselőinek bizottsága szerdán több próbálkozás ellenére sem tudott konszenzusra jutni az új, 21. szankciós csomag elfogadásáról. Diplomáciai források szerint ezért az a döntés született, hogy egyelőre változatlanul hagyják az orosz olajra vonatkozó árplafont, miközben a tagállamok folytatják az egyeztetéseket.

Egy hét haladékot kaptak a tagállamok

A döntés értelmében az orosz kőolaj árplafonja ideiglenesen a jelenlegi, 44,1 dolláros hordónkénti szinten marad. Az intézkedést július 23-ig fagyasztották be, vagyis addig nem módosítják a szabályozást.

Az eredeti terv szerint

az Európai Uniónak legkésőbb július 15-ig kellett volna megállapodnia, mivel ezen a napon járt le az árplafon felülvizsgálatához kapcsolódó határidő.

A szankciós csomag elfogadását ezért is sürgették a tagállamok és az uniós intézmények. A brüsszeli diplomácia ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy a következő napokban sikerül közös álláspontra jutni, és a jövő heti egyeztetéseken megszülethet a végleges megállapodás.

Több ország is akadályozza a megállapodást

A 21. szankciós csomag elfogadását jelenleg elsősorban Görögország és Ausztria akadályozza. A görög fél energetikai aggályokat fogalmazott meg, különösen az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) harmadik országokba történő újraexportjának szabályozásával kapcsolatban.

Ausztria ezzel párhuzamosan pénzügyi kérdésekben emelt kifogásokat,

amelyek miatt szintén nem járult hozzá a csomag elfogadásához. Korábban Bulgária is vétóval fenyegetett, mert azt kérte, hogy Kirill pátriárka kerüljön le a szankciós listáról. Később Olaszország is csatlakozott ehhez az állásponthoz. Miután a pátriárkát végül kivették a listáról, ezek az akadályok elhárultak, a mostani patthelyzetet azonban továbbra is Görögország és Ausztria fenntartásai okozzák.