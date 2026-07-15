Hátborzongató, amit a németek állítanak a győri Audi-gyárról: erről eddig nem volt szó, nyíltan írnak a bezárásáról – ez lehet a végső dátum
Példátlan átalakításra készül a Volkswagen-csoport, amelynek részeként akár 50 ezer munkahely is megszűnhet világszerte. A német sajtó szerint hosszabb távon már a győri Audi-gyár bezárásának lehetősége is szerepel a vállalat stratégiai forgatókönyvei között.
Példátlan méretű átalakítást készít elő a Volkswagen vezetése: a német Manager Magazin értesülése szerint Oliver Blume vezérigazgató 2030-ig világszerte további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, miközben hosszabb távon több gyár bezárását sem zárja ki.
Veszélybe került a győri Audi-gyár?
A legnagyobb figyelmet Magyarország szempontjából az a részlet kapja, hogy a vállalat stratégái 2035 körüli időszakra már a győri Audi-gyár jövőjét is vizsgálják. A lap szerint a magyarországi üzem, valamint a lengyelországi Skoda-gyár szerepel azon kelet-európai telephelyek között, amelyek bezárása hosszabb távon felmerülhet.
Győrben jelenleg mintegy 12 ezer ember dolgozik az Audi gyárában és motorgyártó üzemében, így egy ilyen döntés súlyos gazdasági következményekkel járna. A Volkswagen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre alternatív forgatókönyvek, és elsősorban attól függnek, sikerül-e javítani a németországi gyárak versenyképességét.
Megszólalt a győri Audi az elbocsátásokról: keményebb fizikai munka és maximális lojalitás – ezekkel a munkavállalókkal számol az autógyár
A Volkswagen-csoport előtt álló kihívások, a vállalat globális átalakítási hulláma a győri Audi Hungariát is elérte. A cégvezetés maximális rugalmasságot és lojalitást vár el a dolgozóktól a munkahelyük megőrzéséért cserébe. Ez a gyakorlatban komoly és megterhelő váltást jelenthet, hiszen olyan munkatársaknak kell akár nagyobb fizikai igénybevétellel járó járműgyári pozíciókba átülniük, akik 20–25 éve ugyanazt a gyártási munkát végzik. Az Audi vezetői szerint a dolgozók és a szakszervezet mindezek mellett felismerte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a meglévő állások megőrzése és a gyár stabilitása sokkal fontosabbá vált, mint a bérharc.
A konszern vezetése attól tart, hogy a kínai autógyártók egyre erősebb európai terjeszkedése tartósan csökkentheti a Volkswagen értékesítését.
Míg jelenleg évente mintegy 9 millió autót gyárt a csoport, belső számítások szerint ez a következő évtizedben akár 7-8 millióra is visszaeshet. Ez jelentősen csökkentené a szükséges gyártókapacitást.
A költségcsökkentési program részeként a Volkswagen működési nyereségét a jelenlegi 2,8 százalékról 8-10 százalékra emelné, ennek érdekében jelentősen visszafogná beruházásait és egyszerűsítené modellkínálatát is.
A terv azonban komoly ellenállásba ütközött.
A felügyelőbizottság július 9-i ülésén a dolgozói képviselők és Alsó-Szászország tartomány küldöttei leszavazták Blume javaslatát, így a vállalat vezetése és az üzemi tanács között történelmi konfliktus bontakozott ki.
A német üzemi tanács vezetője, Daniela Cavallo szerint a dolgozók bizalma megrendült a menedzsmentben. A Volkswagen vezetése ugyanakkor várhatóan szeptemberben ismét napirendre tűzi az átalakítási csomagot, és ha akkor sem kap támogatást, akár a részvényesek rendkívüli közgyűlése elé is viheti az ügyet. Ez a vállalat történetének egyik legélesebb belső hatalmi konfliktusává válhat.
A Világgazdaság írásban kért reakciót a győri Auditól a Manager Magazinban frissen megjelent hírekre. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.
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A német autópiari csoport jelentős leépítéseket tervez. Oliver Blume vezérigazgató belső levelezésben közölte a Volkswagen dolgozóival, hogy 50 ezer munkahely szűnik meg a vállalatcsoportál.