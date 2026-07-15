Felső határ a csillagos ég: Európa legértékesebb tőzsdei cége saját megemelt várakozásait is magasan túlszárnyalja

A meglepően erős második negyedév után Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója szerdán immár másodszor is megemelte a vállalat idei bevételi célkitűzését, ám várhatóan a bruttó árrés is magasabb lesz az áprilisban előrejelzettnél – derült ki a holland óriás gyorsjelentéséből.

Az ASML litográfiai gépének modellje / Fotó: Wiktor Dabkowski

Idén már másodjára emelte 2026-os célszámait az ASML

Az ASML igazgatósága most már 43-45 milliárd eurós bevételre számít 2026-ra, miután Fouquet éppen három hónapja emelte előrejelzését 36-40 milliárd euróra. A bruttó árrés várhatóan szintén meghaladja a korábban várt 54-56 százalékot.

A július elején elstartolt harmadik negyedévre pedig 11-12 milliárd euró bevételt és 55-57 százalék közötti bruttó haszonkulcsot prognosztizálnak. A június végén lezárt három hónapos periódusban az ASML amúgy valamivel több mint 9,3 milliárd euróra növelte bevételét, szemben az első negyedéves alig 8,8 milliárd euróval. Az elemzők jóval renyhébb növekedésre számítottak. A bruttó árrés 53-ról 54 százalékra emelkedett, ami szintén meghaladta a piaci várakozásokat.

A nettó nyereség pedig negyedéves bázison 100 millió euróval 2,9 milliárd euróra nőtt. Egy éve még csupán 2,3 milliárd euró volt a második negyedéves adózott profit.

Az ASML a félvezetőipar kulcsfontosságú beszállítója.

Ez az egyetlen vállalat a világon, amely képes azoknak a rendkívül fejlett litográfiai gépeknek a gyártására, amelyekkel az AI-modellek betanításához szükséges, legfejlettebb csipeket állítják elő.

Miután pedig az élvonalbeli csipgyártók, mint például a piacvezető Nvidia, folyamatosan bővítik termelési kapacitásaikat, az ASML is hatalmasat kaszál a trendből. A megrendelések már az év első felében rendkívül erősek voltak – emelte ki Fouquet.

Csaknem betelt a 2027-es rendelési könyv

A vállalat közel áll ahhoz, hogy 2027-re teljesen beteljen a rendelési könyve és már jelentős megrendelésekkel rendelkezik 2028-ra is, pedig ritkaság, hogy ezeket a rendeléseket két évre vagy még hosszabb időszakra adják le, ami az ASML csipgyártással foglalkozó ügyfeleinek a hatalmas keresletéről árulkodik.