Felső határ a csillagos ég: Európa legértékesebb tőzsdei cége saját megemelt várakozásait is magasan túlszárnyalja
A meglepően erős második negyedév után Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója szerdán immár másodszor is megemelte a vállalat idei bevételi célkitűzését, ám várhatóan a bruttó árrés is magasabb lesz az áprilisban előrejelzettnél – derült ki a holland óriás gyorsjelentéséből.
Idén már másodjára emelte 2026-os célszámait az ASML
Az ASML igazgatósága most már 43-45 milliárd eurós bevételre számít 2026-ra, miután Fouquet éppen három hónapja emelte előrejelzését 36-40 milliárd euróra. A bruttó árrés várhatóan szintén meghaladja a korábban várt 54-56 százalékot.
A július elején elstartolt harmadik negyedévre pedig 11-12 milliárd euró bevételt és 55-57 százalék közötti bruttó haszonkulcsot prognosztizálnak. A június végén lezárt három hónapos periódusban az ASML amúgy valamivel több mint 9,3 milliárd euróra növelte bevételét, szemben az első negyedéves alig 8,8 milliárd euróval. Az elemzők jóval renyhébb növekedésre számítottak. A bruttó árrés 53-ról 54 százalékra emelkedett, ami szintén meghaladta a piaci várakozásokat.
A nettó nyereség pedig negyedéves bázison 100 millió euróval 2,9 milliárd euróra nőtt. Egy éve még csupán 2,3 milliárd euró volt a második negyedéves adózott profit.
Az ASML a félvezetőipar kulcsfontosságú beszállítója.
Ez az egyetlen vállalat a világon, amely képes azoknak a rendkívül fejlett litográfiai gépeknek a gyártására, amelyekkel az AI-modellek betanításához szükséges, legfejlettebb csipeket állítják elő.
Miután pedig az élvonalbeli csipgyártók, mint például a piacvezető Nvidia, folyamatosan bővítik termelési kapacitásaikat, az ASML is hatalmasat kaszál a trendből. A megrendelések már az év első felében rendkívül erősek voltak – emelte ki Fouquet.
Csaknem betelt a 2027-es rendelési könyv
A vállalat közel áll ahhoz, hogy 2027-re teljesen beteljen a rendelési könyve és már jelentős megrendelésekkel rendelkezik 2028-ra is, pedig ritkaság, hogy ezeket a rendeléseket két évre vagy még hosszabb időszakra adják le, ami az ASML csipgyártással foglalkozó ügyfeleinek a hatalmas keresletéről árulkodik.
Az egyre bővülő kereslet nyomán pedig az ASML
- jövőre 30 százalékkal tervezi bővíteni extrém ultraibolya litográfiai gépei (EUV) gyártási kapacitását,
- és további 30 százalékos bővítést mérlegel 2028-ig.
- Hasonló terveket szőnek a DUV (Deep Ultraviolet – Mély Ultraibolya) berendezésekre is.
A hírekre Európa legnagyobb, 639 milliárd eurós piaci kapitalizációval rendelkező, vállalatának a részvényei Amszterdamban 3,6 százalékkal, 1611,4 euróra emelkedtek, azaz áttörték a kulcsfontosságú 21 napos mozgóátlagot, amely 1605 eurón áll, ergo az 1741 eurós árfolyamrekord felé vezető út ismét szabaddá vált, már csak 7 százalék a differencia.
Mit mondanak az elemzők?
Az elemzők villámgyorsan reagáltak a gyorsjelentésre és a menedzsment bejelentéseire. Az amerikai JPMorgan bank fenntartotta az ASML felülsúlyozásra ajánlását az 1900 eurós célárral egyetemben.
A második negyedéves tényszámok, illetve a harmadik negyedévre és az egész évre vonatkozó célok is jelentősen magasabbak lettek a vártnál
– írta Sandeep Deshpande, a bank elemzője szerdán. Deshpande arra számít, hogy a 2026-os bevételi konszenzus jelentősen nőni fog.
Szerinte azonban még ennél is fontosabb a jövőre és 2028-ra tervezett kapacitásbővítés, mivel ezek nyomán 2028-ban a holland vállalat ismét felülmúlhatja Deshpande várakozásait, amelyek már eddig is a legmagasabbak voltak.
A piac 2028-ra vonatkozó becslései pedig már most túl alacsonynak tűnnek. A brit Barclays befektetési bank is fenntartotta a felülsúlyozásra ajánlást, ám 2000 eurós célár mellett.
Az ASML a második negyedévben messze túlszárnyalta saját célkitűzéseit
– írta Simon Coles, a Barclays szerdán, a gyorsjelentésre reagálva. Az EUV litográfiai gépek megrendelései rekordszintet értek el az év első felében. Coles szerint a megnövekedett előrejelzésekkel és a bejelentett kapacitásbővítéssel együtt a holland vállalat vonzó csomagot kínál a befektetőknek
Az ASML részvényei egyébként idén eddig 73 százalékkal drágultak.
Az LSEG elemzői konszenzusa a részvényeket továbbra is vételre ajánlja, a medián célár pedig 1750 euró.