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A Richter kapta el a legjobban a rajtot, de a Molnak is jó napja lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX enyhe pluszban nyitott szerdán. A blue chipek közül a Richter állt az élre, ám az ismét megugró olajárakra tekintettel a Mol is nagyot mehet.
Murányi Ernő
2026.07.29, 09:21
Frissítve: 2026.07.29, 09:32

A főbb európai részvényindexek esésre álltak szerdán, a tőzsdenyitás  előtt, miközben a befektetők a Rio Tinto, az UBS, a Deutsche Bank, a Porsche, az Eni és nem utolsó sorban a dél-koreai SK Hynix gyorsjelentését értékelik.

Richter
A Richter kapta el a legjobban a rajtot, de a Molnak is jó napja lehet / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

Persze az sem elhanyagolható szempont, hogy a nyersolaj ára szerdára virradóra mintegy 4 százalékkal ugrott meg, miután az Egyesült Államok és Irán újra csapásokat mért egymásra - illetve az amerikaiak Irakra is - az éjszaka folyamán, ami rögvest felélesztette az ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A West Texas Intermediate (WTI) típusú olaj hordónként 82,36 dollárra, míg az északi-tengeri Brent hordónként 87,45 dollárra drágult.

Hajnalban tette ki második negyedéves számait a hetek óta a figyelem fókuszában álló, az amerikai Nasdaqra is nemrégiben belépett dél-koreai SK Hynix memóriacsip-gyártó, és bár a cég 54,55 milliárd dolláros bevétele éves bázison a 3,6-szorosára, 41,64 milliárd dolláros üzemi eredménye pedig a 6,6-szorosára nőtt, a részvények Szöulban mégis 15 százalékkal beszakadtak, mivel egyik szám sem érte el az elemzők várakozását.

Az amerikai tőzsdére bevezetett ADR-ek is tegnapi 130,2 dolláros záróárárukról 120 dollár alá estek a ma reggeli határidős kereskedésben, ám később 127 dollár fölé emelkedett a kurzus, ami már alig haladja meg a 2 százalékos veszteséget, úgyhogy nem dőlt még el, mi lesz a piac ítélete.

A BUX mindenesetre enyhe, 0,1 százalékos pluszban, 144 388 ponton nyitott.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 46 040 forinton stagnált. 

 OTP részvény
OTP részvény10:44:44
Árfolyam: 46 420 HUF +380 / +0,82 %
Forgalom: 2 014 803 470 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,3  százalékkal, 4360 forintra süllyedt, valami mégis azt súgja, hogy a megugró olajárak miatt ez a nap mégis a Molé lehet.

 MOL részvény
MOL részvény10:45:14
Árfolyam: 4 390 HUF +16 / +0,36 %
Forgalom: 301 342 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,9 százalékkal, 11 790 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:44:04
Árfolyam: 11 790 HUF +110 / +0,93 %
Forgalom: 306 109 590 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2738 forinton volt, amely 0,4 százalékkal marad el keddi záróárától.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:45:31
Árfolyam: 2 738 HUF -12 / -0,44 %
Forgalom: 126 747 630 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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