A Richter kapta el a legjobban a rajtot, de a Molnak is jó napja lehet
A főbb európai részvényindexek esésre álltak szerdán, a tőzsdenyitás előtt, miközben a befektetők a Rio Tinto, az UBS, a Deutsche Bank, a Porsche, az Eni és nem utolsó sorban a dél-koreai SK Hynix gyorsjelentését értékelik.
Persze az sem elhanyagolható szempont, hogy a nyersolaj ára szerdára virradóra mintegy 4 százalékkal ugrott meg, miután az Egyesült Államok és Irán újra csapásokat mért egymásra - illetve az amerikaiak Irakra is - az éjszaka folyamán, ami rögvest felélesztette az ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.
A West Texas Intermediate (WTI) típusú olaj hordónként 82,36 dollárra, míg az északi-tengeri Brent hordónként 87,45 dollárra drágult.
Hajnalban tette ki második negyedéves számait a hetek óta a figyelem fókuszában álló, az amerikai Nasdaqra is nemrégiben belépett dél-koreai SK Hynix memóriacsip-gyártó, és bár a cég 54,55 milliárd dolláros bevétele éves bázison a 3,6-szorosára, 41,64 milliárd dolláros üzemi eredménye pedig a 6,6-szorosára nőtt, a részvények Szöulban mégis 15 százalékkal beszakadtak, mivel egyik szám sem érte el az elemzők várakozását.
Az amerikai tőzsdére bevezetett ADR-ek is tegnapi 130,2 dolláros záróárárukról 120 dollár alá estek a ma reggeli határidős kereskedésben, ám később 127 dollár fölé emelkedett a kurzus, ami már alig haladja meg a 2 százalékos veszteséget, úgyhogy nem dőlt még el, mi lesz a piac ítélete.
A BUX mindenesetre enyhe, 0,1 százalékos pluszban, 144 388 ponton nyitott.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 46 040 forinton stagnált.
A Mol kurzusa pedig 0,3 százalékkal, 4360 forintra süllyedt, valami mégis azt súgja, hogy a megugró olajárak miatt ez a nap mégis a Molé lehet.
A Richter 0,9 százalékkal, 11 790 forintra drágult.
A Magyar Telekom nyitóára 2738 forinton volt, amely 0,4 százalékkal marad el keddi záróárától.
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A forint is gyengélkedik. Az eurót ismét 361 forinton jegyzik, azaz 0,4 százalékkal magasabban, mint kedd éjszaka.