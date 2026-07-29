Pengeváltás: Bóka János szerint Magyar Péter összevissza beszél az uniós forrásokról – a miniszterelnök keményen visszavágott

A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arról beszélt, hogy Magyar Péter miniszterelnök összevissza beszél az uniós forrásokról.

Bóka János szerint Magyar Péter összevissza beszél / Fotó: Bóka János / Facebook

Szerinte a Tisza Pártnak tisztáznia kellene, hogy sikerült-e hazahozni az uniós pénzeket, vagy sem.

Bóka János úgy fogalmazott: ha az uniós forrásokról szóló törvény nem ellentétes az alaptörvénnyel, akkor nem érti, mi akadályozhatná a pénzek lehívását. Amennyiben viszont a jogszabály alaptörvény-ellenes, annak minden következményéért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget.

„A törvények hatályban vannak, és ha az alkotmánybíróság megállapítja az alaptörvény-ellenességet, akkor olyan rugalmas megoldásokat kínálhat, amelyek nem veszélyeztetik az uniós források hazahozatalát” – jelentette ki Bóka János.

A politikus szerint ugyanakkor folyamatban van egy másik eljárás, amely valóban veszélybe sodorhatja a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Ezt az Európai Parlament indította az Európai Bizottsággal szemben az Európai Unió Bíróságán, az Európai Néppárt kezdeményezésére.

Bóka János szerint, ha az eljárás sikerrel jár, Magyarország elveszítheti a forrásokat.

A fideszes politikus úgy fogalmazott:

ha Magyar Péter számára valóban fontosak az uniós pénzek, akkor győzze meg „legjobb barátját, Manfred Webert” arról, hogy az Európai Parlament vonja vissza a keresetet.

A miniszterelnök Bóka János bejegyzésére reagálva azt írta, hogy a korábbi kormány nem tudta hazahozni a Magyarországnak járó hatezermilliárd forintnyi uniós forrást.

„Most pedig ellene szavaztatok, és az Alkotmánybírósághoz fordultok, hátha kicsúszik Magyarország a határidőből. Minden nap eláruljátok a magyarokat” – fogalmazott Magyar Péter.

Korábban Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az uniós forrásokért négy területen hajlandó az új kormány módosításokat kezdeményezni:

a korrupció visszaszorítása érdekében csatlakozna az ország az Európai Ügyészséghez, felállítanának egy új korrupció elleni hivatalt, megerősítésének az Integritási Hivatala jogait,

biztosítanák az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségét,

a szabad sajtó működését garantálnák,

lletve visszaadnák az akadémiai szabadságot.

A kormányfő szerint több ezer milliárd forintnyi EU-s forrás sorsa a tét augusztusig – konkrét projekteket is el kell indítani a támogatások felhasználásáért.

A beruházási és közlekedési miniszter korábban elmondta, hogy rekordgyorsasággal jött létre az a politikai megállapodás, amely lehetővé tette az uniós források hazahozatalát.