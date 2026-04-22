Népharag zúdult rá, Magyarország szomszédjában most mégis felépíthetik az új Trump-tornyot – brutális, amit terveznek, ez egy igazi felhőkarcoló
Romániában is épülhet Trump Torony, a vállalkozás küldöttei már ki is választották a helyszínét – derült ki a Profit Insider cikkéből.
A Trump Organization és a luxus-ingatlanfejlesztő, az SDC Imobiliare nyáron jelentették be, hogy megépítik a bukaresti Trump Towert.
Lawrence Glick, a fejlesztésért felelős ügyvezető alelnök, Suzie Mills és Gabriel Constantin alelnökök, valamint a Trump Hotels Chicago vezetője nemrég újból Bukarestbe érkeztek, hogy egyeztessenek a nagyszabású projektről.
Már a nyáron is jártak Romániában, akkor a legfontosabb üzletük a „Transilvania Smart City Cluj” projekthez kapcsolódott. Nyáron a The Trump Organization és a luxusingatlan-fejlesztő SDC Imobiliare bejelentette a Trump Tower Bucharest elindítását. Ezzel párhuzamosan a Trump International Cluj-Napoca projekt – amely egy mintegy 30 emeletes toronyház felépítését és egy nagyszabású ingatlanfejlesztést irányoz elő a Borzas-dombon – nemrég megkapta az elvi jóváhagyást a kolozsvári városháza területrendezési és urbanisztikai műszaki bizottságától.
A Trump Torony a román főváros központjában épül fel, és a Trump márkanév alatt luxuslakásokat hoz a régióba.
Ez a kezdeményezés a Trump márka hivatalos debütálását jelenti Romániában, és megerősíti a Trump Organization elkötelezettségét luxus-lakóingatlanok, szálloda- és golfprojektek portfóliójának globális terjeszkedési stratégiája iránt, összhangban nemzetközi növekedési stratégiájával
– közölte a két vállalat.
Aktivisták bírálják a tervet, mert szerintük az ingatlanfejlesztők figyelmen kívül hagyják a környék társadalmi és környezeti problémáit.
A Trump Organization egy ingatlan- és vendéglátóipari csoport, amely több mint 20 golfpályával és üdülőhellyel rendelkezik világszerte. A Stefan Berciu és Stefania Berciu Martac vezette SDC Imobiliare Románia egyik vezető ingatlanfejlesztője, amely lakossági, vendéglátóipari és kereskedelmi prémiumszegmensekre specializálódott.
A lakosság Szerbiában sem fogadta örömmel a Trump Torony megépítését. Ott a tiltakozások odáig fajultak, hogy végül elálltak a megvalósításától.
Szerbiában betelt a pohár: tömeges tiltakozások és botrányok után lefújták a Trump Hotel tervét
Rengeteg politikai vita, társadalmi zúgolódás és helyi ellenállás után bejelentették: nem fog megépülni Belgrád belvárosában a Trump Hotel. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és az Affinity Partners magántőkealap vezetője is megerősítette, hogy cége visszavonja pályázatát, és kiszáll a NATO-bombázások egyik legismertebb helyszínének számító egykori jugoszláv vezérkari épületegyüttes átalakításából – adta hírül a Világgazdaság decemberben.
A döntést Kushner cége azzal indokolta, hogy „egy értelmes fejlesztésnek össze kell kötnie az embereket, nem pedig megosztania”, és a szerb társadalom, valamint Belgrád városa iránti tiszteletből nem kívánják továbbvinni a projektet. A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy a visszalépést többhetes tiltakozáshullám, politikai botrány és büntetőeljárások sorozata előzte meg. A szóban forgó terület különösen érzékeny szimbolikus jelentőségű Szerbiában: az 1999-es, 78 napig tartó NATO-légicsapások során érte súlyos találat, amikor a szövetség Jugoszlávia ellen indított hadműveletet a koszovói albán lakosság elleni etnikai tisztogatások megállítására.
A Trump Hotel beruházása idén tavasszal kapott zöld jelzést, amikor a szerb kormány és az Affinity Partners 99 évre szóló bérleti megállapodást írt alá a területre.
A mintegy 500 millió dolláros (hozzávetőleg 180 milliárd forintos) projekt egy Trump Hotelt, irodaházakat és üzleteket foglalt volna magában,
miközben a NATO-bombázások emlékére külön emlékművet ígértek egy másik helyszínen. A szerb kormány az elhagyatott, romos terület újraélesztéséről beszélt, Kushner pedig akkor úgy fogalmazott: a fejlesztés tovább erősítené Belgrád nemzetközi vonzerejét.
A tervek azonban gyorsan ellenállásba ütköztek: ellenzéki pártok, civil szervezetek, építészek és történészek egyaránt kifogásolták, hogy
- a kormány a közvéleményt megkerülve,
- rendkívül gyors eljárással próbálta eltávolítani a kulturális örökségvédelmi státuszt az épületekről.