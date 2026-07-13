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alapvető élelmiszer
élelmiszerárak emelkedése
Hormuzi-szoros
élelmiszer
mezőgazdaság
ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete

Ez a három alapélelmiszer, amelynek ára megugorhat a Hormuzi-szoros válsága miatt

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Egyik vásárlástól a másikra okozhatnak meglepetést a fogyaszóknak a tapasztalt árak. A globális konfliktusok ugyanis erősen befolyásolják az árakat, ami az élelmiszer esetében is ugrásszerű növekedés okozhat – és ez különösen a mindennapi cikkek esetére igaz. A Hormuzi-szoros körül fellángolt újabb ellenségeskedés miatt, most ennek esélye ismét mengőtt.
Dénes Zoltán
2026.07.13, 11:25

Súlyos globális élelmiszerár-sokkot idézhet elő a Hormuzi-szoros tartós zavara tartása, mivel az energia-, műtrágya- és szállítási költségek egyszerre emelkednek. A Hormuzi-szoros körüli konfliktus nem elsősorban a kész élelmiszerek szállításán keresztül, hanem az olaj, a földgáz, a műtrágya és a tengeri fuvarozás drágulása révén emeli az élelmiszerárakat. Az iráni háború eszkalálódásával számos alapvető élelmiszer ára várhatóan emelkedni fog , mivel sok, a konfliktusokban érintett ország játszik jelentős szerepet a nemzetközi kereskedelemben.

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 Teherhajókat horgonyoznak a Hormuzi-szoros közelében, az Egyesült Arab Emírségek keleti partjainál. Az élelmiszer ára is megugorhat a válság miatt Fotó: AFP

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) már május végén jelezte, hogy a gazdálkodók és a kormányok által most meghozott döntések a műtrágyahasználatról, az importról, a finanszírozásról és a növényválasztásról fogják meghatározni, hogy hat-tizenkét hónapon belül kialakul-e súlyos globális élelmiszerár-válság. A köztes időben azonban ilyen intézkedések nemigen születtek, a konfliktus árhatása, feltételezhetően akadály nálkül csapodik majd le a boltokban, mégpdig áremelkedés formájában.

Több alapvető élelmiszer ára emelkedhet

„A kulcsfontosságú kereskedelmi régiókban bekövetkező geopolitikai zavarok elkerülhetetlenül hullámhatásokat hoznak létre a globális ellátási láncokban, különösen az olyan ágazatokban, mint az élelmiszer- és italgyártás, a kiskereskedelem és a divat, amelyek nagymértékben támaszkodnak a nemzetközi beszerzésre és a szigorúan kezelt készletciklusokra” – mondta Jon Bahl, a Linnworks vezérigazgatója a GobankingRates portálnak. Meglátása szeirnt, az iráni háború eszkalálódásával számos alapvető élelmiszer ára várhatóan emelkedni fog , mivel számos, konfliktusokban érintett ország jelentős szerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben.

Arjan Singh, a Corporate War Games alapítója és ügyvezető partnere ezt kiegészítette azzal, hogy „amikor a kikötők bezárnak, vagy a szállítmányok késnek, a globális kínálat szinte egyik napról a másikra szűkül.” Véleménye szeirnt, a kenyér, tészta, gabonapelyhek és más, búzából készült termékek is szerepelnek majd a dráguló temrékek listáján: ezeknek az ára akár 40 százalékkal vagy még többel is emelkedhet.

Nem csak a fizikai hiányról van szó; a kormányok korlátozhatják az exportot is saját lakosságuk védelme érdekében, ami felerősíti az áremelkedést

 – tette hozzá Arjan Singh.

Drágul a növényi olaj

Az FAO áprilisi növényi olajár-indexe havi összevetésben 5,9%-kal emelkedett, elérve a 2022 júliusa óta mért legmagasabb szintet a szója-, napraforgó-, repceolaj- és pálmaolajárak emelkedése következtében, utóbbit különösen a bioüzemanyag-politikai ösztönzők támogatták. „Az élelmiszergyártók elkezdenek átállni bármilyen olajra, amit csak találnak, ami hullámhatást kelt az egész kategóriában” – mondta Singh. „Ennek eredményeként az olyan dolgok árai, mint a napraforgó- vagy a növényi olaj, drámaian megemelkedhetnek – néha megduplázódhatnak –, mivel a kereslet hirtelen megváltozik, miközben a kínálat korlátozott.”

A magasabb olajárak ösztönözhetik az etanolgyártást, különösen Brazíliában, ahol a cukornádat cukor és bioüzemanyag előállítására egyaránt felhasználják. Ha több nád kerül etanolüzemekbe, kevesebb cukor jut a világpiacra. Nem véletlen, hogy s FAO már tavasszal jelentős cukorár-emelkedést jelzett, amelynek egyik oka az volt, hogy a piac nagyobb brazil etanoltermeléssel számolt.

Ugrik a kukorica ára

A kukorica nemcsak sok ember étrendjének alapja, hanem az állati takarmánynak is. Amikor ellátási zavar történik, az a népszerű csomagolt élelmiszereket és „a teljes fehérjeláncot” érinti – mondta Arjan Singh. „A kukorica árának kezdeti emelkedése meredek lehet, de a nagyobb hatás az, ami ezután következik: az állattenyésztés magasabb költségei, ami aztán magasabb fogyasztói árakat eredményez ” – magyarázta. „Ezért van az, hogy a hús- és tejtermékek ára általában lassabban emelkedik , de tovább tart.” Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy az El Nino időjárási jelenség több régióban súlyos pusztítást végzett a kukoricában, így a termény világpiaci ára már csak ezért is jelentősen emelkedett. 

A felsoroltak okán látható, hogy elsősorban az alábbi termékek drágulhatnak:

  • étkezési olaj
  • kenyér és liszt
  • cukor

Mivel a gazdálkodók kénytelenek megküzdeni az emelkedő üzemanyag- , működési és takarmányköltségekkel, a magasabb árakat nyilván megpróbálják majd a fogyasztókra hárítani. Arjan Singh szerint, a gabonafélékkel ellentétben, ahol az árak viszonylag gyorsan emelkedhetnek és eshetnek, a fehérjeárak, vagyis az állati eredetű termékeké merevebbek. Emiatt, ha egyszer emelkednek – gyakran 10–30%-kal vagy még többel –, akkor általában hosszabb ideig magasak maradnak, mivel az állományok újjáépítése és a kínálat stabilizálása időt vesz igénybe. 

Mindebből Magyarország egyelőre nem sokat érezhetünk, noha az egyes termékpályák már nagyon komoly gondokkal küzdenek, elég megemlíteni a tejipart, a sertéstartást, vagy éppen a gabonatermesztőket. Az unió elhibázott kereskedelempolitikája csapodik éppen le, mivel a harmadik országokból érkező alapanyagok most még lenyomák a közösségen belüli árakat, de ez nagyon durva válságot idézett elő az említett ágazatokban. Amennyiben egy piaci összeomlás következik be, úgy gyorsan fognak emelkedni az árak, hiszen akkor már nem az lesz a kérdés, mennyiben kerül, hanem, hogy ki tud hozzájutni majd ezen alapvető élelmiszerekhez.

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