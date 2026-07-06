Vitézy Dávid bejelentést tett az uniós pénzekről a parlamentben: pénteken végleges döntést hoznak a tagállamok Magyarországról – „Lezártuk a tárgyalást az Európai Bizottsággal”
Az Országgyűlés hétfői ülésén Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter napirendelőtti felszólalásában beszélt az uniós pénzekről: elmondta, hogy a Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges, véglegesítették a feltételeket, a végleges döntést pedig az EU-tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén, pénteken várható. „Ha az a döntés megszületik – és minden jel arra utal, hogy az egy pozitív döntés lesz – akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk” – mondta a miniszter.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter öt pontban kezdte el felsorolni, hogy az előző kormánnyal ellentétben nekik hogyan és miért sikerül hazahozni az uniós pénzeket. Elmondása szerint az első ilyen félrevezetés az volt, hogy a magyarok pénze Ukrajnában van, és hogy a pénzek felszabadításának feltétele Ukrajna gyorsított csatlakozásának támogatása. A miniszter szerint ez nem igaz mivel most, még a tárgyalások alatt is Magyar Péter miniszterelnök „teljesen világosan és keményen” képviselte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását.
Az „Ukrajna” szót nem fogják sehol megtalálni a mérföldkövek és feltételek között, amik az uniós források hazahozatalához kötődnek
– mondta Vitézy Dávid.
A miniszter a migráció témájával folytatta. Elmondása szerint az ellenzék még májusban is arról beszélt, hogy Magyarországnak be kell engednie a migránsokat az uniós pénzekért cserébe. Kiemelte, hogy ez sem igaz, mert még ugyanazok a jogszabályok hatályosak ma is, mint fél évvel korábban az Orbány-kormány alatt.
A harmadik pontban kifogásolta a Fidesz korábbi állítását, miszerint egy sikeres választás után ők is hazahozták volna az uniós pénzeket. Vitézy szerint hagyták elveszni a pénzeket már az elmúlt években is: 2024 végén egy milliárd euró, 2025 végén pedig 1,1 milliárd euró. Ezek városi és elővárosi közlekedésre, HÉV-ekre, környezet- és természetvédelemre, vízgazdálkodásra, katasztrófa kockázatcsökkentésre (árvízvédelemre), valamint vidékfejlesztésre és kórházfelújításra mentek volna a pénzek. Ezeket Vitézy Dávid szerint végleg veszni hagytak, valamint kiderült, hogy a helyreállítás tervből 24 százaléknyi projekt indult el.
Emiatt Magyarország a neki járó uniós pénzek 95 százalékát tudja hazahozni
– mondta a miniszter.
Negyedik pontban kifogásolta Orbán Viktor korábbi kijelentését, miszerint „aki azt gondolja, hogy az uniós pénzek bármit megoldanak ebben az országban, az nem ismeri a valóságot, uniós pénzek nélkül is meglennénk”. A miniszter szerint pont az nem látja a valóságot, aki szerint nincs szükség azokra az uniós pénzekre, melyekből az előbb is felsorolt fejlesztések megvalósíthatók.
Az ötödik pontként pedig a szuverenitás és a korrupció témáját hozta fel. Elmondása szerint az uniós pénzek hazahozatalának egyik megkerülhetetlen mérföldköve volt a vagyonnyilatkozati rendszer megváltoztatása. Vitézy kérdőre vonta a volt kormánytagokat, hogy kinek volt az érdeke, hogy ne tegyék átláthatóvá magántőke alapokat, és ezt a feltételt teljesíteni.
Rétvári Bence: igenis tettek lépéseket az uniós források felszabadítására
Dúró Dóra (Mi Hazánk) szerint Vitézy lezárt történetként beszélt az uniós pénzek ügyéről, de elmondta, hogy a Tisza által előterjesztett házszabály-módosítás is ehhez kötődik. Elmondása szerint további jogszabály alkotás feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az EU-s forrásokhoz. A képviselő szerint így nem több szuverenitásról kellene lemondania Magyarországnak, hanem az eddigi átruházott hatásköröket is vissza kellene helyezni nemzeti hatáskörbe.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője folytatta a felszólalást: szerinte az előző kormány elfogadott számtalan törvényt, hogy eleget tegyenek az említett mérföldköveknek. A vagyonnyilatkozok ügyében azt mondta, hogy egy az egyben átültették az EU-s rendszert, az EU mégis úgy értékelte, hogy ez visszalépés az előzőekhez képest.
Rétvári elmondása szerint Magyarországon olyan ellenzék volt, ami folyamatosan alaptalanul feljelentette Magyarországot az EU-ban és ezzel akadályozták, hogy a magyar emberek ezt a forrást megkapják.
Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban a frakcióvezető szerint még mindig nem tudjuk, hogy milyen jogszabályokat fogadtak el Ukrajnában a magyar kisebbség érdekében. Rétvári Bence végül felrótta Vitézy Dávidnak, hogy elvontak összegeket többek között az egészséginfrastruktúra fejlesztésekről, a lakossági napelemes programból, a felsőoktatás innovációról és intézményfejlesztésről – ez összesen 1800 millió euró, ami végül a közlekedési és beruházási minisztériumnál landolt.
A Tisza részéről Strompová Viktória reakciójában kiemelte, hogy a mostani kormány 6 ezer milliárd forinttal többet hozott haza az EU-ból, mint az előző kormány 16 év alatt. Elmondása szerint több városvezető egyeztetése alapján a következő legfontosabb problémákat szedték össze: az közutak kritikán alul állapota, az egészségügyi ellátás folyamatos szűkülése, valamint a csatornázatlan települések.
Vitézy Dávid viszontválaszában tisztázta a további jogalkotás kérdését, olyan projektekre gondolt, mint a kedden megszavazandó MFB-törvény. A felsorolt elvont összegek kapcsán a miniszter elmondta, hogy voltak projektek, melyeket az előző kormány beleírt a helyreállítási tervbe és aztán nem kezdték el megvalósítani. Ezek miatt kellett olyan helyre átcsoportosítani az összegeket, melyek megfelelnek a gyorslehívási szabálynak.
Megvitatják az Alaptörvény 17. módosítását
A képviselők 137 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás elrendelte az Alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását. Németh Balázs, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Ruff Bálinthoz. A képviselő az önkény témájáról beszélt interpellációjában, hogy a Tisza-kormány egy újkori ÁVH-t akarnak létrehozni. Bódis Péter államtitkár válaszolt az interpellációra: elmondása szerint nem lesz Magyarországon új AVH. Az államtitkár szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal a jogellenesen felhasznált közvagyon visszaszerzésének érdekében jön létre, a cél, a közvagyon visszaszerzése. Németh Balázs képviselő nem fogadta el Bódis Péter államtitkár válaszát, de az Országgyűlés kétharmados többséggel elfogadta azt.
Latorcai Csaba, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez, Kapitány Istvánhoz. Latorcai képviselő szerint idő előtt vezették ki a védett üzemanyagárakat, mivel a Hormuzi-szoros biztonsága továbbra sem tartós. Szerinte a Fidesz-KDNP által korábban kidolgozott támogatási programot a Tisza-kormány nem akarja végrehajtani, tehát nem akar fizetni a benzinkutaknak. Kapitány István miniszter reakciójában elmondta, meghallgatják a Független Benzinkutak Szövetségének jelzéseit, mert fontos részét képezi a kormánynak a gazdasági szereplők meghallgatása.
Kapitány István szerint a helyzet már megváltozott:
- egyrészt jobbá vált a nemzetközi helyzet,
- másrészt pedig a nemzetközi piacok bíznak az új Tisza-kormányban, emiatt pedig 10-15 százalékkal alacsonyabb árat eredményez a forint erősödése.
Elmondta, hogy a védett ár jelentős terheket rótt a piaci szereplőknek, és a legfontosabb, hogy ezeknek a kisvállalkozásoknak olyan piaci helyzetet hozzanak létre, melyben jó versenyhelyzetben jó szólaltatásokkal tudják megállni a helyüket és tudnak nyereségesen üzemelni. A kiegyenlített versenyhelyzet a Tisza gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb pillére. Latorcai Csaba képviselő szerint Kapitány István válaszában beismerte, hogy eszük ágában sincsen kifizetni ezt a támogatást, ezzel veszélyeztetve a kis települések üzemanyagellátását, ezért nem tudja elfogadni a választ. Az Országgyűlés viszont elfogadta a választ.
Tüzes hangvételű vita folyt a gyermekvédelem kapcsán
Szabadi István (Mi Hazánk) is interpellációt nyújtott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez. A képviselő kérdése szerint a Tisza-kormány teljesíti-e a szociális dolgozók kérését, hogy biztosítsák számukra minél előbb az egyszeri 500 ezer forintos juttatást, a programjukban szereplő 25 százalékos emelést mikor és hogyan tervezik végrehajtani, a visszaélések megakadályozása érdekében felülvizsgálják-e a szociális intézmények működését és gazdálkodását.
Kátai-Németh Vilmos válaszában elmondtam, hogy a minisztérium felülvizsgálja az említett pontokat, de nem az egyszeri beavatkozásban hisznek, hanem abban, hogy stabilan kell rendezni ezelnek a dolgozóknak a bérviszonyait és már dolgozik ezen a kormány, az ígéretüket fokozatosan tartani fogják. Szabadi István nem tudja elfogadni a miniszter válaszát, mert nem válaszolta meg az egyszer 500 ezer forintot juttatás kérdését, az Országgyűlés viszont elfogadta a választ.
Farkas Csongor (Tisza Párt) interpellációt nyújtott be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ellen a szárazság alatti vízkorlátozással kapcsolatban. A miniszter válaszában elmondta, jelentős és komoly probléma a szárazság és a vízhiány. Elmondta, hogy kb. 20 százaléka folyik el az ivóvíznek, de vannak helyek, ahol ez 60 százalék. Napokon belül kiírásra kerül az az 50 milliárdos lehetőség, amire a víziközmű szolgáltatók pályázhatnak, többek között azért, hogy mérsékeljék a vízelszivárgást.
Kiemelte, hogy
a következő években átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására, országos vízmegtartási programot indítanak, és megalkotják Magyarország új klímatörvényét.
Farkas Csongor képviselő elfogadta a választ.
Hegedűs Barbara (Fidesz) képviselő interpellációt nyújtott be szintén Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez, mivel elmondása szerint politikai kampányeszközként használt fel a Tisza Párt egy 11 éves szolnoki kisfiót a gyámhatóság tudta nélkül – ebben kérte a miniszter állásfoglalását. Kátai-Németh Vilmos visszaidézte, hogy fideszes politikusok korábban több alkalommal is óvodásokkal kampányoltak, és ekkor látszólag egyiküket sem érdekelte a gyermekvédelem. Kihangsúlyozta, hogy a gyermekek védelmében mindent meg kell tenni, már felállítottak egy vizsgálóbizottságot is és kinevezett egy miniszteri biztost. Mivel a miniszter nem válaszolta meg a képviselő kérdését, ezért Hegedűs Barbara nem fogadta el a választ, az Országgyűlés viszont igen.