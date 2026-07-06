Az Országgyűlés hétfői ülésén Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter napirendelőtti felszólalásában beszélt az uniós pénzekről: elmondta, hogy a Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges, véglegesítették a feltételeket, a végleges döntést pedig az EU-tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén, pénteken várható. „Ha az a döntés megszületik – és minden jel arra utal, hogy az egy pozitív döntés lesz – akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk” – mondta a miniszter.

Vitézy Dávid bejelentést tett az uniós pénzekről a parlamentben: pénteken végleges döntést hoznak a tagállamok Magyarországról – „Lezártuk a tárgyalást az Európai Bizottsággal” / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter öt pontban kezdte el felsorolni, hogy az előző kormánnyal ellentétben nekik hogyan és miért sikerül hazahozni az uniós pénzeket. Elmondása szerint az első ilyen félrevezetés az volt, hogy a magyarok pénze Ukrajnában van, és hogy a pénzek felszabadításának feltétele Ukrajna gyorsított csatlakozásának támogatása. A miniszter szerint ez nem igaz mivel most, még a tárgyalások alatt is Magyar Péter miniszterelnök „teljesen világosan és keményen” képviselte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását.

Az „Ukrajna” szót nem fogják sehol megtalálni a mérföldkövek és feltételek között, amik az uniós források hazahozatalához kötődnek

– mondta Vitézy Dávid.

A miniszter a migráció témájával folytatta. Elmondása szerint az ellenzék még májusban is arról beszélt, hogy Magyarországnak be kell engednie a migránsokat az uniós pénzekért cserébe. Kiemelte, hogy ez sem igaz, mert még ugyanazok a jogszabályok hatályosak ma is, mint fél évvel korábban az Orbány-kormány alatt.

A harmadik pontban kifogásolta a Fidesz korábbi állítását, miszerint egy sikeres választás után ők is hazahozták volna az uniós pénzeket. Vitézy szerint hagyták elveszni a pénzeket már az elmúlt években is: 2024 végén egy milliárd euró, 2025 végén pedig 1,1 milliárd euró. Ezek városi és elővárosi közlekedésre, HÉV-ekre, környezet- és természetvédelemre, vízgazdálkodásra, katasztrófa kockázatcsökkentésre (árvízvédelemre), valamint vidékfejlesztésre és kórházfelújításra mentek volna a pénzek. Ezeket Vitézy Dávid szerint végleg veszni hagytak, valamint kiderült, hogy a helyreállítás tervből 24 százaléknyi projekt indult el.

Emiatt Magyarország a neki járó uniós pénzek 95 százalékát tudja hazahozni

– mondta a miniszter.