Ha már a németek is panaszkodnak, akkor mit szóljanak a magyarok?

A német szántóföldi gazdák szerint a 2026-os aratási szezonban sem javult érdemben a jövedelmezőségük: miközben a termelési költségek tartósan magasak maradtak, a gabonaárak nem kínálnak megfelelő bevételt, ráadásul újabb előírások és adminisztratív terhek nehezítik a gazdálkodást. Az Agrarheute beszámolója alapján a gazdák fő panasza, hogy a piaci bevétel és a ráfordítások között tágra nyilt olló továbbra sem záródik.

A német gazdák gondjai ismerősek lehetnek a magyar termelőknek aszály, alacsony árak, ukrán verseny Fotó: Cseh Gábor

Ezekkel a fő gondokkal küzdenek a gazdák

A gazdák elsődlegesen az inputanyagok árát emelték ki. A műtrágya, a növényvédő szerek, az üzemanyag, a vetőmag, az alkatrészek és a géphasználat költségei az elmúlt években jelentősen megemelkedtek, és sok esetben nem tértek vissza a korábbi szintre. A Német Gazdaszövetség (DBV) jelentése szerint, ez különösen a nagy területen gabonát, repcét vagy más szántóföldi kultúrát termelő gazdaságokat érinti érzékenyen, ahol a hektáronkénti költségek már kisebb hozamkiesés vagy ármozgás esetén is gyorsan veszélyeztethetik a nyereséget.

A másik nagy probléma az alacsony gabonaár. A termelők szerint a búza, az árpa és más gabonafélék piaci ára nem követi a gazdálkodás költségnövekedését. Hiába lehet átlagos vagy akár jó termésük, a betakarított áru értékesítéséből származó bevétel sok esetben nem elegendő arra, hogy biztonsággal fedezze a ráfordításokat, a hiteltörlesztést, a bérleti díjakat és a szükséges gépberuházásokat.

A német gazdák emellett az egyre szigorodó szabályozásokat is komoly tehertételnek tartják. A környezetvédelmi, növényvédelmi, talajvédelmi és biodiverzitási előírások teljesítéséhez gyakran

új technológiára,

több adminisztrációra

vagy termelési korlátozások

elfogadására van szükség. A gazdálkodók nem feltétlenül az ökológiai célokat vitatják, inkább azt sérelmezik, hogy a kötelezettségek gyorsan szaporodnak, miközben a piac nem fizeti meg az ezekkel járó többletköltséget és kockázatot.

Külön feszültséget okoz, hogy a német termelőknek olyan importárukkal is versenyezniük kell, amelyek előállítására nem minden esetben ugyanazok a szigorú uniós szabályok vonatkoznak. Itt nyilvánvalóan elsősorban az ukrán terményekre utalnak. Ez a gazdáknak versenyhátrányt jelent: miközben nekik magasabb környezetvédelmi és adminisztratív elvárásoknak kell megfelelniük, a külső piacról érkező termények alacsonyabb költséggel kerülhetnek az európai piacra.