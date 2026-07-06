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Vitézy Dávid

Buszsávot tervez az egyik legfontosabb útra Vitézy Dávid: „20 perces gyorsulást hozna”

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Budakeszi úti buszsáv olyan beruházás, amit nincs hova halogatni. Vitézy Dávid szerint elég sokba fog kerülni és sok évig fog tartani, de neki kell állni.
VG
2026.07.06, 12:10

A már meglévő sávok újraosztásával alakítanának ki buszsávot a Budakeszi úton, az átalakításra már vannak is korábbi tervezetek Vitézy Dávid szerint. A közlekedési és beruházási miniszter erről hétfőn közzétett Facebook-videójában beszélt.

Vitézy Dávid, Budakeszi út, beruházás
Vitézy Dávid szerint a Budakeszi úti buszsáv olyan beruházás, amit nincs hova halogatni  / Fotó: Hatlaczki Balazs

„Budakeszi esetében pedig én nagyon hiszek abban, hogy a buszsávot meg kell csinálni. Gyakorlatilag ebben a beruházásban 4 éve semmi nem történt. De a dolog menthető. Vannak félkész tervek, amiket szeretnénk mihamarabb befejezni” – árulta el a tárcaveztő.

Vitézy kifejtette, hogy a beruházásnak a lényege az, hogy Budakeszin belül végig létrejönne egy újabb, harmadik sáv az útnak az újraosztásával, egy buszsáv, amin keresztül busszal sokkal gyorsabban megközelíthető lenne a Budapest, mint eddig. Az erdőben lennének néhány ponton előnyben részesítések, de ott alapvetően megmaradna a jelenlegi kialakítás. Azonban Budapestnek a belső területére beérve, ahol már megint csak gyakori a dugó, alapvetően a Lauder iskolától visszafelé, ismét háromsávosítva lenne a Budakeszi út és a harmadik sáv buszsávként működne, gyakorlatilag a Széll Kálmán térig végig.

„Ezzel azt tudnánk elérni, hogy a mai reggeli dugós időszakhoz képest ezek a buszsávok így együtt egy körülbelül 20 perces gyorsulást hoznának. És ma az a legnagyobb baj Budakeszi esetében, hogy valójában próbálhatjuk meggyőzni az embereket, hogy tegyék le az autójukat, és jöjjenek inkább busszal, de valójában a busz ugyanolyan lassú” – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy ez sajnos lényegesen bonyolultabb, mint csak az útfestés, hiszen a Budakeszi út nagy részén ezt úgy lehet csak megcsinálni, hogy ha a jelenlegi, nyílt árkos csapadékvíz-elvezető csatornát befedik, és csinálnak egy rendes csatornarendszert a Budakeszi út alá.

  1. Először a vízművek megépíti az új vízcsövet.
  2. Utána kiszedik a régi vízcsövet.
  3. Annak a helyére megépítik az új csatornát.
  4. És utána lehet befedni az utat és csinálni egy háromsávos Budakeszi utat.

Ez elég sokba fog kerülni és sok évig fog tartani. De neki kell állni.

– jelentette ki Vitézy Dávid.

Hozzátette, hogy a Budakeszi úton a burkolat állapota valóban nem megfelelő, de nyilván nem érdemes felújítani most a mai keresztmetszettel. Vitézy elmondta, hogy a következő félév-egy év feladata, hogy a félbemaradt terveket befejezzék, az engedélyezést elvégezzék, megállapodjanak a közműszolgáltatókkal. Ezt követően a kormányt meg kell győzni arról, hogy el is induljon ez a beruházás. Nyilván vannak olyan beruházások, amiket nincs hova halogatni, és a miniszter szerint a Budakeszi úti buszsáv és a Budakeszin belüli buszsáv is ilyen.

„Ezt csak úgy lehet megépíteni, hogy időnként lesznek, ha nem is teljes útzárak, de biztosan lesznek olyan időszakok, amikor csak a busz tud egy sávon menni két irányba, és gyakorlatilag a Budakeszi út az áltagos autóforgalom előtt le lesz zárva. Igyekszünk ezt minimalizálni, de nem szeretnénk ebben zsákbamacskát árulni. Biztosan lesznek nehézségek, egy ilyen helyen nem lehet máshogyan építkezni” – foglalta össze Vitézy Dávid.

Semmi értelme nem lesz taxizni éjjel: Vitézy Dávid olyan járaton utazott, ami átrajzolja a közlekedést – „át sem kell szállni, próbálják ki!"

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt egy évben a BKK-val közösen dolgoztak egy olyan hálózat kialakításán, amely jobban alkalmazkodik a főváros és az agglomeráció átalakult közlekedési igényeihez. Vitézy Dávid ennek, a már kézzelfogható eredményéről posztolt a közösségi oldalán vasárnap.

„Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Budakeszi és Budaörs képviselőjével ülünk a 922-esen, a Deák Ferenc térről Budakeszire közvetlenül” – írta a Facebookon a Tisza-kormány minisztere.

„Ez az első hétvége, amikor a belvárosból közvetlen Volán-járatok indulnak az agglomerációba, Pécel, Szentendre, Gödöllő, Budaörs, Budakeszi, Maglód, Vecsés, Gyömrő, Törökbálint irányába. Július elsejétől teljesen éjjel-nappal járnak a Volánbuszok Pest megye számos településére, érdemes kipróbálni!” – így Vitézy Dávid. 

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